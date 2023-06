Leiter der Such- und Rettungsaktion gibt Pressekonferenz

Admiral John Mauger von der US-Küstenwache ist verantwortlich für die Such- und Rettungsaktion. An einer Pressekonferenz bestätigt er, dass eine Sonarboje Geräusche entdeckt habe, die Quelle dieser Geräusche aber nicht identifiziert werden könne. Dennoch, so Mauger, liege der Fokus der Küstenwache auf diesen Geräuschen. Die Aktion sei äusserst komplex, werde aber so lange mit allen möglichen Mitteln fortgesetzt, wie es noch eine Chance auf Rettung gebe.