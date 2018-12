Suche nach Urheber der Drohnen-Störaktionen in Gatwick geht weiter

Alle Flüge in London-Gatwick wegen Drohnen abgesagt

Die Drohnenflüge am London-Gatwick-Airport haben den Betrieb am zweitgrössten britischen Flughafen am Donnerstag bis in den Abend hinein lahmgelegt. Laut dem Sender BBC kann der Flugbetrieb frühestens am Freitagmorgen wieder aufgenommen werden.