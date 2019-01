Südkorea begrüsst Termin für Trumps Gipfeltreffen mit Kim Die Ankündigung eines zweiten Gipfels zwischen den USA und Nordkorea im Februar schürt neue Hoffnung auf einen Durchbruch bei der atomaren Abrüstung.

Heisst das amerikanisch-nordkoreanische Gipfeltreffen gut: Südkoreas Präsident Moon Jae-In (sitzend links) hier mit Donald Trump an der UN-Generalversammlung. (Evan Vucci/AP Photo (New York, 24. September 2018))

(sda) «Wir hoffen, dieser Gipfel wird ein Wendepunkt bei den Bemühungen um einen dauerhaften Frieden auf der koreanischen Halbinsel sein», sagte ein Sprecher des südkoreanischen Präsidenten Moon Jae In am Samstag.

Ziele blieben eine atomwaffenfreie Halbinsel und ein neues Friedenssystem. Das Weisse Haus hatte angekündigt, das Treffen zwischen US-Präsident Donald Trump und Nordkoreas Machthaber Kim Jong Un werde Ende Februar stattfinden.

Der Gipfelort solle später bekanntgegeben werden, teilte die Sprecherin des Weissen Hauses, Sarah Sanders, nach einem Treffen Trumps mit Nordkoreas Unterhändler Kim Yong Chol mit. Als möglicher Schauplatz ist Vietnam im Gespräch.

Über den Inhalt des rund anderthalbstündigen Treffens im Amtssitz Trumps wurde zunächst nichts bekannt. US-Aussenminister Mike Pompeo lud die nordkoreanische Delegation nach dem Gespräch im Weissen Haus zum Mittagessen ein, wie das US-Aussenministerium bestätigte.

Bisher keine konkreten Zusagen

Trump und Kim Jong Un hatten sich im Juni 2018 bei einem historischen Gipfel in Singapur erstmals getroffen. Dort betonte Kim zwar seine Bereitschaft zur «kompletten Denuklearisierung». Doch gab es keine konkreten Zusagen, bis wann Nordkorea sein Atomwaffenarsenal abrüsten will und wie die Gegenleistungen der USA aussehen könnten. Zuletzt wurden kaum Fortschritte bei den Gesprächen bekannt.

Das isolierte Land warf Washington nach dem ersten Gipfel wiederholt vor, es zu einer einseitigen Abrüstung zwingen zu wollen. Zuletzt verstärkte Pjöngjang deshalb seine Forderung nach einer Lockerung der internationalen Sanktionen. Dabei führte das stalinistische Land auch eigene Schritte zur Denuklearisierung an, einschliesslich eines Abbaus seines Atomtestgeländes und einer Testeinrichtung für Raketenantriebe.

Nordkorea hatte im Sommer zudem die sterblichen Überreste von US-Soldaten aus dem Korea-Krieg (1950-53) übergeben. Die USA und Südkorea setzten ihrerseits weitere gemeinsame Militärmanöver aus. Trump hat aber bisher deutlich gemacht, dass er vorerst an der Politik des maximalen Drucks auf Nordkorea festhalten wolle.

Frieden ohne Atomprogramm

Der Abbau des nordkoreanischen Atomprogramms und ein permanenter Frieden auf der koreanischen Halbinsel gehören aus der Sicht der USA und Südkoreas eng zusammen. «Die Regierung wird mit den USA und anderen Ländern zusammenarbeiten, damit substanzielle Fortschritte bei der Denuklearisierung und der Schaffung eines Friedenssystems erzielt werden», sagte der Sprecher des südkoreanischen Präsidenten mit Blick auf den nächsten Gipfel zwischen Trump und Kim. Südkorea werde auch den Dialog mit Nordkorea weiter ausbauen.

Neben den Unterredungen in Washington könnte es Berichten südkoreanischer Medien zufolge in den nächsten Tagen am Rande einer internationalen Konferenz in Schweden auch zu einem Treffen zwischen der nordkoreanischen Vizeaussenministerin Choe Son Hui und dem US-Sonderbeauftragten für Nordkorea, Stephen Biegun, kommen. Biegun wollte nach Angaben des US-Aussenministeriums am Samstag nach Schweden reisen, um an der Konferenz teilzunehmen. Choe war bereits zuvor in Schweden eingetroffen.