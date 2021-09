Terror Am Bataclan-Prozess outet sich der Hauptangeklagte Abdeslam als «Kämpfer des Islamischen Staates» In Paris hat der Prozess gegen die überlebenden Attentäter der Bataclan-Anschläge begonnen. Fast neue Monate lang widmet sich Frankreich dem düstersten Kapitel seiner Nachkriegsgeschichte – dem islamistischen Terror.

Der Hauptangeklagte Abdeslam in einem Fahnungsbild. Bild: keystone

Es ist derzeit sonnig und schwül in Paris – genau wie am 13. November 2015, als in Paris an mehreren Orten Bomben hochgingen und im Konzertlokal Bataclan 130 Menschen erschossen wurden. Jetzt beginnt im Justizpalast der Prozess gegen 20 Komplizen und Drahtzieher des schlimmsten Terroranschlags Europas der letzten zehn Jahre. Es sei schon vom Umfang, aber auch von der Intensität her ein «historischer» Prozess, sagt Gerichtspräsident Jean-Louis Périès zum Auftakt. Mehrere hundert Zivilkläger, Anwälte sowie ein paar Journalisten sitzen in einem Saal, der eigens für den Anlass gezimmert wurde.

Salah Abdeslam am Prozess (rechts), neben dem Mitangeklagten Mohamed Abrini. Bild: keystone

Es ist angenehm kühl in dem langgezogenen Raum; doch in seinem hinteren Teil, wo die Opfer sitzen, sieht man die weit entfernten Angeklagten gar nicht hinter den spiegelnden Plexiglasscheiben. 14 Täter sind anwesend, sechs andere auf der Flucht oder tot. Allen werden terroristische Machenschaften vorgeworfen, worauf Lebenslänglich steht. Einige sind kahlgeschoren, andere haben in der Haft Haare und Bart wachsen lassen.

Tatobjekt Selbstmordgurt

Auch Salah Abdeslam, der Hauptangeklagte, der einzige Überlebende des Bataclan-Kommandos. Der heute 31-jährige Franzose marokkanischer Abstammung soll im Verlauf des fast neunmonatigen Prozesses erläutern, ob er den Selbstmordgurt nicht gezündet hat – oder ob dieser wegen eines Defektes nicht losgegangen ist. Das könnte das Strafmass beeinflussen. Doch wird Abdeslam bei seinem auf November angesetzten Verhör überhaupt aussagen?

Der Saal im Pariser Justizpalast, eigens gebaut für den Bataclan-Prozess. Bild: keystone

Der Auftakt der Verhandlungen lässt daran zweifeln. Abdeslam steht zwar wie geheissen auf, um dem Gericht seine Personalien anzugeben. Aber nur, um zu deklarieren: «Ich bezeuge hier, dass es keine andere Gottheit als Allah gibt.» Dann nennt er zwar seinen Namen, aber nicht den seiner Eltern: «Die haben hier nichts zu tun», sagt der heute bärtige Mann, von dem die Franzosen nur ein Fahndungsfoto mit einem glatt rasierten Bubengesicht kennen. Der Gerichtspräsident fragt weiter, doch Abdeslam schweigt. Erst auf die Frage nach seinem Beruf erklärt er einstudiert:

«Ich habe meinen Beruf aufgeben, um ein Kämpfer des Islamischen Staates zu werden.»

Das einzige Mal an diesem Nachmittag geht ein Raunen durch den Saal. Abdeslam distanziert sich nicht von seinen früheren Auftraggebern in Syrien, er bekennt sich offen zur Terrormiliz. Kenner behaupten, das tue er nur, weil er in seinen Kreisen als Feigling gelte, der nicht zum Selbstmordattentat fähig sei. Der Kriminologe Alain Bauer hatte vor Prozessbeginn erklärt, es bestehe das Risiko, dass Abdeslam das Gericht als Tribüne zur Selbstrechtfertigung missbrauchen werde.

Der Saal von innen, mit dem Plexiglaskäfig vorne links, zur Rechten des Gerichts. Bild: keystone

Das wäre ein Affront für die vielen Bataclan- und anderen Opfer, die im Vorfeld erklärt hatten, sie kämen an die Gerichtsverhandlungen, um zu «verstehen». Was gibt es da zu verstehen? In den Vortagen hatten die französische Fernsehsender erschütternde Porträts von Opfern gebracht: Eine Frau erzählte, wie sie im Bataclan stundenlang und in Todesangst über ihrem exekutierten Gatten ausharren musste; eine andere trat mutig auf, nachdem ihr ein Grossteil der unteren Gesichtshälfte weggeschossen worden war, was ihr schon 40 Operationen beschert hat. Die meisten Überlebende hegen Schuldgefühle, weil sie überlebt haben; anderen leiden auch sechs Jahre später noch unter anderen posttraumatischen Symptomen.

Die Antwort der Demokratie

Und sie, diese unschuldigen Zivilisten, sollen jetzt monatelang das IS-Gefasel eines radikalisierten Kleinkriminellen anhören? Die Zeitung Le Monde verteidigt den Prozess als «Antwort der Demokratie» auf den Terror. Auch Ex-Präsident François Hollande, der 2015 im Amt war und im November vor Gericht aussagen wird, hat erklärt, er ziehe den Rechtsstaat einem französischen «Guantanamo» vor.

Gerichtspräsident Périès bittet alle Beteiligten, an dem Prozess «die Würde zu wahren». Die vierzehn anwesenden Angeklagten ruft er einzeln auf, nur auf Fragen zu antworten und sonst zu schweigen. Abdeslam scheint sich nicht betroffen zu fühlen; er schaut nur in die Leere, als ginge ihn das alles nichts an.