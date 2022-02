Thailand Bangkok bekommt einen «neuen» Namen Die thailändische Hauptstadt soll neu «Stadt der Engel» heissen - für die Einheimischen ändert sich damit nicht viel. Doch so mancher Tourist wird sich an den Zungenbrecher gewöhnen müssen.

Die Skyline von Bangkok - wie die Stadt bisher hiess. Keystone

Die Hauptstadt Thailands bekommt einen neuen offiziellen Namen: Bald reisen wir nicht mehr nach Bangkok, sondern nach Krung Thep Maha Nakhon.

Denn das «Office of the Royal Society» (ORST) hat die Änderung des offiziellen Namens der thailändischen Hauptstadt von Bangkok in Krung Thep Maha Nakhon angekündigt. Der Name «Bangkok» soll jedoch weiterhin anerkannt bleiben.

«Stadt der Engel» - und noch mehr

Für die Einheimischen wird sich allerdings nicht viel ändern – denn die Stadt heisst auf thailändisch sowieso Krung Thep Maha Nakhon – was im Alltag liebevoll zu Krung Thep verkürzt wird.

Dabei ist «Krung Thep Maha Nakhon» bereits eine Kurzform. Und zwar des zeremoniellen Namens der Stadt seit der Herrschaft von König Mongkut (Rama IV.), der von 1851 bis 1868 regierte. Der vollständige Name in Transkription: Krungthepmahanakhon Amonrattanakosin Mahintharayutthaya Mahadilokphop Noppharatratchathaniburirom Udomratchaniwetmahasathan Amonphimanawatansathit Sakkathattiyawitsanukamprasit.

Kein Problem, oder?

Der eindrucksvolle Name – übrigens laut «Guinness World Records» mit 168 Buchstaben der längste Hauptstadtname weltweit – kann übersetzt werden mit: «Stadt der Engel (Devas), grosse Stadt, Residenz des heiligen Juwels Indras, uneinnehmbare Stadt des Gottes, grosse Hauptstadt der Welt, geschmückt mit neun wertvollen Edelsteinen, reich an gewaltigen königlichen Palästen, die dem himmlischen Heim des wiedergeborenen Gottes gleichen, Stadt, die von Indra geschenkt und von Vishvakarman gebaut wurde».

Der neue offizielle Name, Krung Thep Maha Nakhon, tritt erst in Kraft, wenn er vom zuständigen Ausschuss geprüft worden ist.