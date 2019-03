Theater an der Fasnacht: Von der Darmentleerung bis hin zur Verfolgungsjagd auf dem Velo An der Fasnacht in der Stadt Luzern kommen nicht nur Guuggenmusig-Fans auf ihre Kosten, sondern auch Theater-Angefressene. Ein Blick vor Ort zeigt: Die Inhalte sind politischer als erwartet. Yasmin Kunz, Simon Mathis und Sandra Monika Ziegler

Promis werden aufs Korn genommen:

Gruppe: Maskenliebhaber Gesellschaft Luzern (MLG)

Motto: 200 Jahre MLG

Inhalt: In vier Akten mit Prominenz aus TV, Sport und lokaler sowie internationaler Politik werden die 200 Jahre MLG in Szene gesetzt. Zu sehen und hören sind unter anderem: Pietro Montagna, das Duo parlare moderno, Kraftwurfeli Xherdan, das Primo Disastro Trump zusammen mit Angie Germania und als höchste Stadtvertretung Beate Susseli. Moderiert wird im charmanten Tessinerdeutsch von Christa.

Genre: Prominenz-Parodie

Kostüme: Inspiriert von den parodierten Figuren. Das geht von dezent bieder über historisch bis hin zu opulent bunt.

Musik: Rock, Pop und Judihui

Empfehlung: Ab sechs Jahren

Aufführungsort und Zeiten: Samstag: 15 Uhr Münzgasse, am Montag im Süesswinkel um 9 und 10 Uhr.

Wenn Mami zur Game-Konsole greift :

Gruppe: Holzwörm

Motto: Die Orangenschlacht

Inhalt: Ein junger Gamer setzt sich vor seine Playstation 4, um das Battle-Royale-Videospiel «Fortnite» zu zocken. Seine Mutter will ihn zu Hausaufgaben verdonnern, kommt aber selbst auf den Geschmack. Sie erstellt einen eigenen Charakter, einen Prachtskerl von einem Mann: Bruder Fritschi höchstpersönlich.

Genre: Coming of Age

Kostüme: Kunterbunte Videospielfiguren, chinesischer Tourist und Kämpferin Zalanda.

Musik: «What is Love» (Haddaway), «Mission: Impossible»

Empfehlung: Für Nerds

Aufführungsort und Zeiten: Samstag ab 15 bis 19 Uhr beim Sepp-Ebinger-Gässli an der Reuss. Am Montag ab 12 bis 20 Uhr und am Dienstag ab 15 bis 20 Uhr.

Viele farbige Fische schwimmen in der «Münz»:

Gruppe: Ronfäger

Motto: Schwimm mit

Inhalt: Von jahrhundertealten Häusern umgeben, haben die Ronfäger die Münzgasse zu ihrem Schauplatz erklärt. Im Moment stellt die «Münz» schweizweit das grösste Aquarium dar. Verschieden farbige Fische behalten dabei den Überblick – besonders im Dunkeln ist das Aquarium ein Erlebnis.

Gerne: Musik und Theater

Kostüme: Verschiedene

Musik: Schlager, schnulzige Popmusik, lautes Schränzen.

Empfehlung: Für kleine und grosse Geniesser, die den familiären Rahmen schätzen.

Aufführungsort und Zeiten: Samstag ab 15 Uhr und am Montag ab 10 Uhr bis um Mitternacht, in der Münzgasse.

Zentralschweizer fliegen auf den Mond:

Gruppe: Domus

Motto: Mondlandung

Inhalt: «Einrasten, klicken, schrauben», lautet die Anweisung für den Bau der ersten Innerschweizer Rakete, die zum Mond soll. Der erste Start missglückt. Beim zweiten Anlauf landen die Astronauten auf dem Mond, wollen allerdings umgehend zur Erde zurück. Die Aktion wurde live im TV übertragen. Letztlich stellt sich raus, dass mit der Mondlandung was faul war.

Genre: Action-Comedy

Kostüme: Astronauten

Musik: Dance-Pop und Klassik

Empfehlung: Für Technikbegeisterte und andere

Aufführungsort und Zeiten: Güdismontag: 11.15 Uhr Franziskanerplatz, 17.30 Uhr Bourbaki Panorama, 19.30 Uhr Falkenplatz, 23.30 Uhr Münzgasse.

Angeregte Diskussionen beim Kacken:

Gruppe: Moggetätscher

Motto: Kackets und Hörndli

Inhalt: Das Leben spielt sich am stillen Örtchen ab. Diskussionen über die Prämienverbilligung und Unisex-Klos finden nämlich auf dem WC statt. Zwischendurch wird auch zum Putzlappen gegriffen und eifrig sauber gemacht. Natürlich geht es auch um das Geschäft an sich – die Darmentleerung.

Genre: Polit-Comedy

Kostüme: Tiere, Sportler, Drögeler, Toiletten-Artikel. Kurzum: kunterbunt

Musik: Eigenkreation

Empfehlung: Für medizin- und politaffine Zuschauer.

Aufführungsort und Zeiten: Samstag ab 16 Uhr, Montag ganzer Tag ab 9 Uhr, Dienstag ab 16 Uhr. Auf dem «Stadtkeller»-Dach.

Halsbrecherische Verfolgungsjagd:

Gruppe: Ätis

Motto: Tour de France

Inhalt: An der diesjährigen Tour de France vertreten Ferdi und Hugo die Schweiz. Doch die beiden starten äusserst unglücklich ins Rennen, zumal Hugo seinen jüngsten Spross in einer Bauchtasche mitreisen lässt. Dabei wäre dem Gewinner die Aufmerksamkeit der beiden Französinnen Necessaire und Accessoire gewiss ... Wachtmeister Studer stellt mit seinem plötzlichen Auftauchen das Rennen auf den Kopf: Dopingkontrolle!

Genre: Sportdrama

Kostüme: Pummelige Velöler

Musik: «We Are The Champions»

Empfehlung: Mutige Reisevögel

Aufführungsort und Zeiten: Samstag, Montag und Dienstag auf dem Hirschenplatz.

Zurück in den Frigo:

Gruppe: Helena Stubenrein

Motto: Helenas Pinguine retten den letzten Eisblock

Inhalt: Den Untergang der Titanic haben die 16 Pinguine auf einem Eisblock überlebt. Doch dieser schmolz wegen der Klimaerwärmung dahin, sie kamen ins Schwitzen und flüchteten deshalb rund um den Globus. Nirgends passte es ihnen – überall ist es zu warm. So bleibt letztlich nur noch der Kühlschrank.

Genre: Improvisationstheater zum Klimaschock

Kostüme: Flauschige kleine, grosse, weisse, graue, dicke und dünne Pinguine.

Musik: Aus der Konserve, Oldies bis Pop

Empfehlung: Für Gross und Klein und Klimasünder – also für alle.

Aufführungsort und Zeiten: Samstag- und Montagnachmittag in der Luzerner Altstadt, wo es Platz hat, am ehesten auf dem Falkenplatz.