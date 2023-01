Ausbildung Urner Lernende brechen Lehre dreimal seltener ab als ihre Genfer Kolleginnen und Kollegen

Lehrverträge werden in der Zentralschweiz seltener aufgelöst als in anderen Regionen. Und wenn doch, fällt der Wiedereinstieg hier leichter. Liegt es am Durchhaltevermögen der Jugendlichen oder an der tieferen Maturitätsquote?