Tragödie 19 Tote bei Wohnhausbrand in New York – darunter mehrere Kinder Bei einem Brand in einem Wohn-Hochhaus im New Yorker Stadtviertel Bronx sind mindestens 19 Personen ums Leben gekommen. Die Behörden sprachen von mindestens 31 Schwerverletzten. Unter den Todesopfern sollen sich neun Kinder befinden.

Bisher ist unklar, warum das feuer am Sonntagmorgen ausgebrochen ist. Keystone

Bei einem Feuer in einem Wohnhaus in dem New Yorker Stadtviertel Bronx sind nach Angaben des Bürgermeisters Eric Adams 19 Menschen getötet worden, wie er gegenüber dem Sender CNN sagte. Unter den Opfern seien neun Kinder. 63 Menschen wurden zudem schwer verletzt, über 30 seien mit lebensgefährlichen Verletzungen ins Spital eingeliefert worden.

Bürgermeister Adams lobte die Feuerwehrleute, die im Einsatz waren, um das Feuer zu bekämpfen. Keystone

200 Feuerwehrleute waren im Einsatz, um das Feuer im 19-stöckigen Wohnhaus zu löschen. Die Brandursache ist noch unklar. (dpa/zen)