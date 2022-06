Saudi-Milliarden Trotz Khashoggi-Mord: Saudi-Arabien wird wieder umgarnt – ausgerechnet von Erdogan Präsident Erdogan nannte den Mord an Jamal Khashoggi in seinem Land «niederträchtig». Nun empfängt er den saudischen Thronprinzen. Doch nicht nur der türkische Präsident hat eine Kehrtwende hingelegt.

Mohammed bin Salman ist neu wieder gern gesehener Gast. Keystone

Wenn der saudische Thronfolger Mohammed bin Salman am Montag zu einer Rundreise durch Ägypten, Jordanien und die Türkei aufbricht, kann er sicher sein, dass er überall freundlich empfangen wird – denn die drei Staaten wollen Geld. Der Mord an dem saudischen Journalisten Jamal Khashoggi spielt keine Rolle mehr.

Besonders deutlich wird das mit Prinz Mohammeds Besuch beim türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdogan, der den Thronfolger nach dem Mord 2018 als blutrünstigen Gewaltherrscher verdammte. Nicht nur Erdogan hat eine Kehrtwende hingelegt. Im Juli wird US-Präsident Joe Biden in Saudi-Arabien erwartet.

Die Rundreise ist zwar nicht der erste Auslandsbesuch des Prinzen, seit er wegen des Mordes an Khashoggi im saudischen Konsulat von Istanbul von vielen Ländern geächtet wurde; Ende 2018 nahm der Prinz, der starke Mann Saudi-Arabiens, am Gipfeltreffen der G20-Staaten in Buenos Aires teil, wenig später besuchte er China. Doch nun reist MBS, wie der Prinz oft genannt wird, zum ersten Mal in die Türkei, jenes Land, in dem Khashoggi umgebracht wurde.

Nach dem Mord an Khashoggi gab es eine Mahnwache vor dem saudischen Konsulat in Istanbul (Bild von 2018). Keystone

Zuvor besucht MBS Ägypten und Jordanien, deren Regierungen trotz der weltweiten Empörung über den Khashoggi-Mord immer zu ihm hielten. Der ägyptische Staatspräsident Al-Sisi nahm den Prinzen nach dem Mord gegen Kritik in Schutz, während der jordanische König Abdullah II wenige Wochen nach Khashoggis Tod nach Saudi-Arabien reiste, um Solidarität mit dem Prinzen zu demonstrieren.

Die Saudi-Milliarden ­werden dringend benötigt

Beide Staaten erhalten Milliardenhilfen aus Saudi-Arabien. Riad unterstützt Sisi seit dessen Machtübernahme im Jahr 2013 – erst vor kurzem überwies das Königreich fünf Milliarden Dollar an die ägyptische Zentralbank, weil Kairo wegen der steigenden Rohstoffpreise in finanzielle Schwierigkeiten geraten ist. Jordanien erhielt vor kurzem eine saudische Finanzspritze von 50 Millionen Dollar und erwartet bis 2023 insgesamt 2,5 Milliarden Dollar von Saudi-Arabien, Kuwait und den Vereinigten Arabischen Emiraten. Auch die Türkei umwirbt die Saudis, weil sie auf finanzielle Hilfe hofft.

Unmittelbar nach dem Khashoggi-Mord hatte Erdogan noch gesagt, die Türkei wolle das Verbrechen im Namen von Recht, Moral und Gewissen aufklären. Ein saudisches Killerkommando, das nach Erkenntnissen westlicher Geheimdienste und der UNO von Prinz Mohammed entsandt wurde, hatte Khashoggi im saudischen Konsulat in Istanbul getötet und seine Leiche zersägt. Die Tat sei ein «niederträchtiges Verbrechen» und müsse aufgeklärt werden, forderte Erdogan damals.

Inzwischen sieht der Präsident das anders. Die türkische Wirtschaft steckt ein Jahr vor den nächsten Wahlen in der Krise und braucht ausländisches Kapital. Im April reiste Erdogan zu MBS nach Saudi-Arabien, um einen Neuanfang in den Beziehungen einzuleiten. Zuvor hatte ein türkisches Gericht den Istanbuler Strafprozess gegen die mutmasslichen saudischen Mörder Khashoggis eingestellt und damit eine Bedingung der Saudis für eine Wiederannäherung erfüllt.

Die USA fahren ebenfalls einen neuen Kurs. US-Präsident Joe Biden, der Saudi-Arabien vor seinem Amtsantritt als «Pariah» bezeichnete, reist nach Riad, weil er den Anstieg der Ölpreise dämpfen will und dafür die Hilfe des Prinzen braucht.