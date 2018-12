Trump droht mit Schliessung der Grenze zu Mexiko US-Präsident Donald Trump hat mit einer Schliessung der Grenze zu Mexiko gedroht, sollte ihm weiterhin das Geld für den Bau einer Mauer verwehrt werden.

«Wir werden gezwungen sein, die Südgrenze komplett zu schliessen, wenn uns die destruktiven Demokraten nicht das Geld für die Vollendung der Mauer geben», erklärte Trump am Freitag im Kurzbotschaftendienst Twitter.

Im Streit um den US-Haushalt lehnen die oppositionellen Demokraten Trumps Milliarden-Forderung für den Bau einer Mauer an der Grenze zu Mexiko strikt ab, was bereits zu einer Haushaltssperre und zum Stillstand in zahlreichen Bundesbehörden geführt hat.

Der amtierende US-Präsident hat es sich zur Gewohnheit gemacht, der Öffentlichkeit seine Politik in Kürzestform mitzuteilen. Mehr als Drohungen, Beschimpfungen und seltene Komplimente finden auf dem beschränkten Twitter-Raum kaum Platz. (sda)