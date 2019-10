Das Unerwartete wird tatsächlich wahr: Roger Federer gewinnt zum zehnten Mal in Basel

Roger Federer selber hat nie gedacht, dass es eines Tages soweit kommen konnte. Auch in dieser Woche zweifelte er, doch am Ende gewann er in einer noch nie dagewesenen Souveränität zum zehnten Mal sein Heimturnier. Klar, dass da bei der Siegerehrung die Tränen kommen.