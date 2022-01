Türkei Putin ist gar nicht glücklich: So will Erdogan die Ukraine-Krise nutzen, um sein Image aufzubessern Der türkische Präsident hat viel zu verlieren beim aktuellen Konflikt. Macht er alles richtig, könnte sich die Krise aber als riesige Chance entpuppen.

Am Sonntag betonte Nato-Generalsekretär Jens Stoltenberg in einem Interview mit der BBC erneut, dass die Nato «keine Pläne» habe, im Fall einer russischen Invasion eigene Truppen in die Ukraine zu entsenden. Das Risiko einer militärischen Niederlage ist für Wladimir Putin damit gesunken – und die Gefahr einer Invasion möglicherweise noch einmal gestiegen. Diese Invasion will nicht nur die Ukraine verhindern. Auch der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan setzt alles daran, dass kein neuer Krieg zwischen Moksau und Kiew ausbricht.

Erdogan will vermitteln. Mit beiden Ländern ist sein Land eng verbunden. Kommt es zum Krieg, hätte die Türkei viel zu verlieren. Am Donnerstag reist der türkische Präsident deshalb nach Kiew. Und bald schon erwartet Erdogan den russischen Präsidenten Wladimir Putin in der Türkei. Ein Termin für den Besuch steht noch nicht fest. Vergangene Woche mahnte er bei eienm Auftritt:

«Ein Angriff auf die Ukraine wäre unklug für Russland und die Region.»

Für die Türkei steht viel auf dem Spiel. Jeder dritte Tourist, der die Türkei besucht, kommt aus Russland oder der Ukraine. Türkische Baukonzerne wickeln in beiden Ländern rund die Hälfte ihres Auslandsgeschäfts ab. Aus Russland und der Ukraine bezieht die Türkei 40 Prozent ihrer Nahrungsmittelimporte.

Türkische Kampfdrohnen geben Moskau zu denken

Andererseits ist die Ukraine ein wichtiger Kunde der türkischen Rüstungsindustrie. 2019 bestellte sie türkische Kampfdrohnen im Wert von 69 Millionen Dollar. Bei Einsätzen gegen prorussische Separatisten im Donbass bewiesen diese Waffen bereits ihre Wirksamkeit, was Putin zu einer Beschwerde bei Erdogan veranlasste. Dessen ungeachtet verhandelt die Türkei derzeit mit der Ukraine über den gemeinsamen Bau von Kriegsschiffen.

In Kiew üben Zivilistinnen und Zivilisten am Sonntag den Ernstfall. Die Stadt bereitet sich auf einen möglichen Einmarsch russischer Truppen vor. EPA

Putin will das verhindern. Er hat einiges in der Hand gegen Erdogan. Denkbar ist, dass er die Türkei erneut mit einem Tourismus-Boykott und einer Handelssperre abstraft, wie er es bereits Ende 2015 tat, nachdem die türkischen Luftstreitkräfte einen russischen Suchoi-Kampfjet über Syrien abgeschossen hatten. Russische Sanktionen würden die ohnehin kriselnde türkische Wirtschaft diesmal noch härter treffen.

Erdogan hat also viel zu verlieren. Er könnte aber auch viel gewinnen: Hat der türkische Vermittlungsversuch Erfolg, würde der umstrittene Staatschef sein internationales Ansehen deutlich aufwerten.