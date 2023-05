Türkei Urnen geschlossen: Resultat am späten Abend erwartet ++ Berichte über Angriffe auf Wahlbeobachter Um 16 Uhr am Sonntag schlossen die Urnen für die Präsidentenwahl in der Türkei. Die stimmen werden nun ausgezählt. Berichten zufolge hat es Angriffe auf Wahlbeobachter in Istanbul und im Südosten des Landes gegeben. Auch Erdogan und Kilicdaroglu haben ihre Stimme abgegeben.

Viele Prominente gaben ihre Stimme an der Urne ab. Hier ist es Geschichtsprofessor Ilber Ortayli in einer Bibliothek in Istanbul. Bild: Valeria Ferraro / AP

Die Urnen schlossen um 16 Uhr am Sonntagnachmittag. Ob Recep Tayyip Erdogan oder sein Herausforderer, der Oppositionsfühere Kemal Kilicdaroglu mehr Stimmen ergatterten wird wohl am späten Abend klar werden.

Ali Seker, Abgeordneter der grössten Oppositonspartei CHP, sagte derweil am Sonntag im oppositionellen Sender Halk TV, er und Wahlhelfer der Opposition seien von einer Gruppe angegriffen worden, nachdem sie Unregelmässigkeiten beanstandet hätten. Der Vorfall habe sich in einem Dorf in der südosttürkischen Provinz Sanliurfa ereignet.

Zuvor hatte der CHP-Fraktionsvorsitzende Özgür Özel bereits auf Twitter geschrieben, dass Wahlbeobachter geschlagen und ihre Telefone kaputt gemacht wurden. Özel kritisierte zudem, dass nicht genügend Sicherheitskräfte vor Ort seien und forderte die Behörden auf, für die Sicherheit der Wahl zu sorgen.

Auch in Istanbul gab es Medienberichten zufolge mehrere Vorfälle. Halk TV berichtete, dass in den Bezirken Gaziosmanpasa und Ümraniye Wahlhelfer der Opposition angegriffen worden seien. Das Online-Medium senika.org schrieb, dass an einer Schule im Bezirk Bagcilar Anwälte nicht in die Wahllokale gelassen wurden. Dabei sei es zu Auseinandersetzungen gekommen. Die Angaben konnten nicht unabhängig überprüft werden.

«Wahl unter sehr schweren Bedingungen»

Bei der ersten Runde der Präsidentenwahl vor zwei Wochen hatte Amtsinhaber Recep Tayyip Erdogan die absolute Mehrheit knapp verpasst. Er tritt nun in einer Stichwahl gegen Oppositionsführer Kemal Kilicdaroglu an. Rund 61 Millionen Menschen sind in der Türkei zur Abstimmung aufgerufen.

Erdogan und Kilicdaroglu haben ihre Stimme bereits abgegeben. Kilicdaroglu wählte am Sonntag in einer Schule in der Hauptstadt Ankara, Erdogan in der Metropole Istanbul.

Kilicdaroglu sagte: «Ich lade alle Bürger dazu ein, an die Urne zu gehen, um die Unterdrückung und die autoritäre Führung abzuschaffen und diesem Land echte Freiheit und Demokratie zu bringen.» Er rief seine Anhänger zudem dazu auf, die Wahlurnen zu schützen, «denn diese Wahl findet unter sehr schweren Bedingungen statt.» Die Opposition sei etwa diffamiert worden.

Kemal Kilicdaroglu begrüsst seine Anhänger bei der Stimmabgabe in Ankara. Sedat Suna / EPA

Erdogan lobt hohe Wahlbeteiligung

Erdogan sagte bei seiner Stimmabgabe in Istanbul, dass es sich um die erste Stichwahl in der Geschichte der Türkei handele. Er lobte die hohe Wahlbeteiligung in der ersten Runde am 14. Mai und sagte, er rechne erneut mit einer hohen Teilnahme.

Bei der ersten Runde der Präsidentenwahl vor zwei Wochen lag die Wahlbeteiligung bei rund 87 Prozent. Der Wahlkampf galt als unfair. Internationale Wahlbeobachter bemängelten nach der ersten Runde etwa die Medienübermacht der Regierung und mangelnde Transparenz bei der Abstimmung. Die Wahlbehörde YSK gilt zudem als politisiert.

Die Ergebnisse der Stichwahl um das Präsidentenamt in der Türkei sollen früher verfügbar sein als die Ergebnisse der ersten Runde. Weil es nur eine Abstimmung mit zwei Kandidaten sei, werde die Auszählung voraussichtlich schneller gehen, erklärte der Leiter der türkischen Wahlbehörde, Ahmet Yener, am Sonntag. Eine Zeit nannte er nicht. Die Wahllokale schliessen um 16.00 Uhr (MESZ). Die Abstimmung laufe bisher störungsfrei ab, so Yener am Sonntagmorgen. (dpa)