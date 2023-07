U-Boot-Unglück «Titan»-Betreiberfirma stellt Fahrten ein Der Schock um den tragischen Unfall mit dem U-Boot «Titan» sitzt bei vielen noch tief. Nach dem die Betreiberfirma vorerst weiter mit ihren Expeditionen warb, stellte diese nun seine Tauchangebote ein. Eine Stellungnahme gab es vorerst nicht - einzig ein kleines Banner auf der Webseite informiert über die Einstellung der Tauchgänge.

Die Betreiberfirma des verunglückten «Titan»-Tauchboots stellt laut eigenen Angaben ihre Fahrten ein. «Oceangate hat alle wissenschaftlichen und kommerziellen Tätigkeiten beendet», hiess es am Donnerstag in einem Banner auf der Webseite des Unternehmens. Weitere Details nannte Oceangate zunächst nicht.

Screenshot: oceangateexpeditions.com

Das Tauchboot «Titan» war am 18. Juni verschollen, nachdem es zu einer Erkundungstour zum Wrack der «Titanic» aufgebrochen war. Einige Tage nach dem Verschwinden hatte ein Tauchroboter Trümmer entdeckt, die von der US-Küstenwache am 22. Juni dem Tauchboot zugeordnet wurden. Damit galt der Tod von fünf Insassen an Bord als sicher. Unter ihnen war auch einer der beiden Gründer und der amtierende Chef des Unternehmens.