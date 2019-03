Video

Brexit – was bisher geschah

Das britische Parlament wird gegen den Willen der Regierung heute Mittwoch über Alternativen zum Brexit-Abkommen abstimmen. Theresa May hat erklärt, dass es sich lediglich um Probeabstimmungen handle, an deren Ergebnis sie nicht gebunden sei. Nichtsdestotrotz würden die Abstimmungen erhebliches politisches Gewicht haben und den Druck auf die Premierministerin erhöhen. Das Video zeigt chronologisch auf, was bisher geschah.