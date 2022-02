Ukraine «Wir seien Nazis, erzählt man Ihnen – doch wie könnte ich ein Nazi sein?» Ukrainischer Präsident wendet sich in dramatischer Rede an die russische Bevölkerung Eine hochemotionale Rede als Zeitdokument: Der ukrainische Präsident Wolodimir Selenski hat sich in der Nacht, nur wenige Stunden bevor Russland den Angriff auf die Ukraine begann, in einer Fernsehansprache an die Menschen in Russland gewandt. Hier lesen Sie seine Rede in voller Länge.

Der ukrainische Präsident Wolodimir Selenski spricht direkt zum russischen Volk in deren Sprache - kurz darauf beginnt die russische Armee mit dem Angriff. Sergey Dolzhenko / EPA

«Ich habe heute versucht, mit dem Präsidenten Russlands zu telefonieren. Die Antwort war: Stille. Stille aber sollte im Donbass herrschen. Daher möchte ich mich heute an alle Bürger Russlands wenden. Nicht als Präsident. Ich wende mich an die Bürger Russlands als Bürger der Ukraine. Uns trennt eine mehr als 2000 Kilometer lange Grenze. Entlang dieser gesamten Grenze stehen heute Ihre Truppen – fast 200'000 Soldaten, Tausende Kampffahrzeuge. Die Führung Ihres Landes hat verfügt, dass sie vorrücken, auf das Staatsgebiet eines anderen Landes. Dies kann der Beginn eines grossen Krieges auf dem europäischen Kontinent sein.

Die gesamte Welt spricht heute von dieser Gefahr. Jeden Augenblick kann es einen Anlass geben. Die kleinste Provokation, der kleinste Funke – und alles kann in Flammen stehen.

Ihnen wird erzählt, dass dieses Feuer die Befreiung des ukrainischen Volks bringt. Doch das ukrainische Volk ist längst frei. Es erinnert sich an seine Vergangenheit und baut mit eigenen Händen seine Zukunft. Es baut auf, statt zu zerstören, wie man Ihnen Tag für Tag im Fernsehen sagt. Die Ukraine, die Sie jeden Tag in Ihren Nachrichten sehen und die reale Ukraine – das sind zwei vollkommen verschiedene Länder. Der wichtigste Unterschied besteht darin, dass unsere Ukraine real ist.

«Erzählen Sie das meinem Grossvater, der in der sowjetischen Armee gekämpft hat»

Ihnen sagt man, wir seien Nazis. Wie kann ein Volk den Nazismus unterstützen, das für den Kampf gegen den Nazismus acht Millionen Menschen geopfert hat? Wie könnte ich ein Nazi sein? Erzählen Sie das einmal meinem Grossvater, der den gesamten Krieg in der sowjetischen Armee gekämpft hat und am Ende seines Lebens Oberst in der unabhängigen Ukraine war.

Ihnen sagt man, wir hassen die russische Kultur. Wie kann man eine Kultur hassen? Egal welche Kultur? Nachbarn bereichern einander durch Kultur. Doch dadurch werden sie noch nicht zu einem einheitlichen Ganzen. Wir lösen uns nicht in Ihnen auf. Wir sind verschieden. Aber das ist kein Grund, Feinde zu sein. Wir wollen unseren historischen Weg selbst bestimmen, unser Leben leben, in Frieden, in Ruhe, in Würde.

Ihnen wurde gesagt, dass ich den Befehl zum Angriff auf den Donbass geben werde, ihn zu beschiessen und zu bombardieren, ohne jede Frage. Aber es gibt da Fragen. Sie sind ganz einfach. Auf wen soll geschossen werden? Was bombardieren? Donezk, eine Stadt, in der ich Dutzende Male war? Ich habe die Gesichter der Menschen gesehen, ihre Augen.

«Lugansk? Das Haus, in dem die Mutter meines besten Freundes wohnt?»

Artjoma, wo ich mit Freunden unterwegs war? Das Donbass-Stadion, wo ich während der EM mit den Menschen von dort für unsere ukrainischen Jungs gefiebert habe? Den Scherbakow-Park, wo wir zusammen getrunken haben, nachdem unsere Jungs verloren hatten? Lugansk? Das Haus, in dem die Mutter meines besten Freundes wohnt? Den Ort, wo der Vater meines besten Freundes beerdigt ist? Ist es ihnen aufgefallen, ich spreche auf Russisch und niemand in Russland versteht, was das für Städte, Strassen, Namen und Ereignisse sind. All das ist Ihnen fremd, unbekannt. Es ist unser Land. Unsere Geschichte. Wofür werden Sie kämpfen, und gegen wen?

Viele von Ihnen waren schon in der Ukraine. Viele von Ihnen haben Familie in der Ukraine. Manche haben an ukrainischen Hochschulen studiert, hatten ukrainische Freunde. Sie kennen unser Art, Sie kennen die Menschen bei uns, Sie kennen unsere Prinzipien. Sie wissen, woran uns liegt. Hören Sie in sich hinein, hören Sie auf die Stimme der Vernunft, auf den gesunden Menschenverstand.

«Die Ukraine will Frieden»

Hören Sie uns. Das Volk der Ukraine will Frieden. Die Staatsführung der Ukraine will Frieden. Sie will ihn und sie hält ihn. Sie tut alles dafür, alles was sie kann. Wir sind nicht alleine. Es stimmt: Viele Länder unterstützen die Ukraine. Warum? Weil es nicht um Frieden um jeden Preis geht. Es geht um Frieden und um Prinzipien, um Gerechtigkeit. Um Völkerrecht und um das Recht auf Selbstbestimmung. Das Recht, seine Zukunft selbst zu gestalten. Das Recht jeder Gesellschaft auf Sicherheit. Das Recht jedes Menschen auf ein Leben ohne Drohungen. All das ist wichtig für uns. All das ist wichtig für die gesamte Welt. Ich weiss, dass es auch für Sie wichtig ist.

Wir wissen genau: Wir wollen keinen Krieg. Keinen kalten, keinen heissen und keinen hybriden. Doch wenn wir von einer Armee angegriffen werden, wenn man versucht, unser Land zu rauben, unsere Freiheit, unser Leben, das Leben unserer Kinder, dann werden wir uns verteidigen. Nicht angreifen, verteidigen. Wenn Sie angreifen, werden Sie unsere Gesichter sehen. Nicht unseren Rücken, unsere Gesichter.

«Im Überfluss gibt es nur dies: Schmerz, Schmutz, Blut und Tod»

Der Krieg ist ein furchtbares Übel. Und dieses Übel hat einen hohen Preis, in jeder Hinsicht. Menschen verlieren Geld, ihren Ruf, ihr tägliches Auskommen, ihre Freiheit. Aber das wichtigste ist: Sie verlieren ihre Nächsten. Sie verlieren sich selbst. Im Krieg fehlt es immer an allem. Im Überfluss gibt es nur dies: Schmerz, Schmutz, Blut und Tod. Tausendfachen, Zehntausendfachen Tod.

Ihnen sagt man, die Ukraine könne zur Bedrohung für Russland werden. Das war noch nie in der Geschichte der Fall und es ist heute nicht so. Es wird auch in Zukunft nicht so sein. Sie fordern Sicherheitsgarantien von der Nato. Aber auch wir fordern eine Garantie für unsere Sicherheit. Die Sicherheit der Ukraine. Von Ihnen, von Russland und von den anderen Garantiestaaten des Budapester Memorandums.

Heute geht es um die Sicherheit des gesamten Kontinents Europa

Wir sind heute Mitglied keines einzigen Verteidigungsbündnisses. Die Sicherheit der Ukraine ist mit der Sicherheit unserer Nachbarn verknüpft. Daher geht es heute um die Sicherheit des gesamten Kontinents Europa. Aber unser wichtigstes Ziel ist der Frieden in der Ukraine und die Sicherheit unserer Bürger, der Ukrainer. Dafür sind wir bereit, mit allen zu sprechen, auch mit Ihnen, in verschiedenen Formaten, an jedem Ort. Ein Krieg macht alle Garantien zunichte, im Krieg hat niemand mehr eine Sicherheitsgarantie. Und wer darunter am meisten leidet, das sind die Menschen. Es sind die Menschen, die das am allerwenigsten wollen. Und es sind die Menschen, die es verhindern können. Gibt es unter Ihnen solche Menschen? Ich bin fest davon überzeugt.

Menschen, die öffentliche Ämter innehaben, Journalisten, Musiker, Schauspieler, Sportler, Wissenschafter, Ärzte, Blogger, Stand-Up-Comediens, TikToker und viele andere. Normale Menschen, ganz normale einfache Menschen, Männer, Frauen, Alte, Kinder, Väter, und vor allem Mütter. Ebenso wie die Menschen in der Ukraine, wie die Staatsführung der Ukraine, ganz gleich, wie sehr man Ihnen das Gegenteil einredet.

Ich weiss, dass meine Ansprache im russländischen Fernsehen nicht gezeigt werden wird. Aber die Bürger Russlands sollten sie sehen. Sie sollten die Wahrheit kennen. Die Wahrheit ist, dass es jetzt gilt innezuhalten. Noch ist es nicht zu spät. Wenn die Führung Russlands nicht bereit ist, sich um des Friedens willen mit uns an einen Tisch zu setzen, vielleicht setzt sie sich mit Ihnen an einen Tisch. ‹Meinst du, die Russen wollen Krieg?›* Ich wünschte mir sehr, ich könnte diese Frage beantworten. Aber die Antwort hängt allein von Ihnen ab, von den Bürgern der Russländischen Föderation.

Danke für Ihre Aufmerksamkeit.»

*Es handelt sich um ein bekanntes Zitat des russischen Dichters Evgenij Evtušenko – red.

Aus dem Russischen von Volker Weichsel, Redaktion Osteuropa, Berlin