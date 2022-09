Ukraine Jetzt live: Präsident Selenski spricht zur Schweiz – Video-Schaltung an der Uni Zürich Der ukrainische Präsident richtet sich auf Einladung des Europa-Instituts an der Universität Zürich an Studierende.

Grosser Andrang vor dem grössten Hörsaal der Universität Zürich. Am Donnerstagabend spricht der ukrainische Präsident Wolodimir Selenski via Videoübertragung zum Schweizer Publikum. Seine Rede wird in den grössten Hörsaal KOH-B-10 übertragen. Eingeladen wurde Selenski vom Europa-Instituts an der Universität Zürich, einem Kompetenzzentrum für Europarecht und Anbieter von juristischen Fortbildungsveranstaltungen. Selenski wird zum Thema «Krieg und Europa und globale Sicherheitsarchitektur sprechen».

Im Publikum befinden sich auch der Zürcher Regierungsrat Mario Fehr und alt Regierungsrat Markus Notter. Notter ist Präsident des Europainstituts.

Haben begehrte Plätze erhalten: Studierende warten auf den Beginn der Videoübertragung im grössten Hörsaal der Universität Zürich rit

Auf die Frage, wie es zu Selenskis Auftritt in Zürich kam, verwies das Europa-Institut auf langjährige Verbindungen zwischen einzelnen Dozenten des Instituts mit Universitäten in der Ukraine.

Seit Kriegsbeginn richtete sich Selenski immer wieder an ein internationales Publikum. Zuletzt sprach er am Mittwoch an der Harvard Universität in Cambridge an der Ostküste der Vereinigten Staaten.