Ukraine Kindergarten beschossen: Russland attackiert unter falscher Flagge In der Ostukraine ist ein Kindergarten beschossen worden. Der Westen beschuldigt Russland. US-Präsident Joe Biden sieht die Kriegsgefahr als «sehr hoch».

Der zerbombte Kindergarten im Donbass nach einem Angriff der russischen Armee unter «falscher Flagge». Keystone

Artilleriebeschuss im Osten der Ukraine: In der Nähe von Luhansk ist es am Donnerstag zu Gefechten gekommen. Laut Beobachtern der Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa (OSZE) wurde bei dem Angriff auch ein Kindergarten getroffen. Russische Medien beschuldigten die Ukraine für die Attacke. Grossbritanniens Premierminister Boris Johnson stellte jedoch klar: Die Attacke sei eine «Operation unter falscher Flagge» gewesen mit dem Ziel, die Ukrainer zu diskreditieren. «Wir befürchten, dass wir in den nächsten Tagen noch mehr davon sehen werden», sagte Johnson.

Die Nato nimmt die neuesten Entwicklungen im umkämpften Donbass sehr ernst. Generalsekretär Jens Stoltenberg sagte: «Wir sind besorgt darüber, dass Russland versucht, einen Vorwand für einen bewaffneten Angriff auf die Ukra­ine zu inszenieren.» Einen früheren Versuch, ein gefälschtes Video eines ukrainischen Angriffs auf russische Bürger in Umlauf zu bringen, haben US-Geheimdienste vereitelt.

«Wir halten den Atem an»: Donbass-Bewohner in Angst

Dass im Donbass im äussersten Osten der Ukraine erneut Gefechte ausbrechen, ist für viele Beobachter wenig überraschend. Seit Ausbruch des Krieges um das umkämpfte Donezbecken, in dem auch die beiden selbst ernannten pro-russischen Volksrepubliken Donezk und Luhansk liegen, starben in der Region laut UNO-Angaben mindestens 14'000 Menschen. Die Konfliktparteien haben seit 2014 mehr als 20 Waffenstillstandsabkommen vereinbart, die nie länger als ein paar wenige Wochen hielten.

Schüsse aus den pro-russischen Volksrepubliken auf die Ukraine gehören an der Kontaktlinie (so die offizielle Bezeichnung der faktischen Grenze zwischen ukra­inischem und separatistischem Gebiet) zum Alltag. Beide Seiten würden täglich ein paar Schüsse abfeuern, damit die Gegenseite etwas zu tun habe: Arbeitsbeschaffung. So beschrieb das ein Kommandant der ukrainischen Armee gegenüber dieser Zeitung bei einem Gespräch im Donbass vergangene Woche.

Die jüngsten Angriffe vom Donnerstag unterscheiden sich aber auch in der Wahrnehmung der lokalen Bevölkerung deutlich vom Alltag gewordenen Kriegstreiben: «Das ist ernsthafter als alles, was wir seit Monaten erlebt haben», erzählt eine Bekannte, die im Donbass unweit der jüngsten Artillerie-Einschläge lebt. «Wir halten den Atem an und behalten die Situation genau im Auge.»

Im Auge behalten will die Situation auch das Weisse Haus in Washington. Dass es zu einem Einmarsch der an der Grenze zur Ukraine zusammengezogenen russischen Truppen kommt, erachtet Washington als nach wie vor wahrscheinlich. US-Präsident Joe Biden sagte am Donnerstag, die Gefahr einer Invasion sei «sehr hoch». Bereits in den «nächsten paar Tagen» könnte es dazu kommen.

Hält einen russischen Angriff auf die Ukraine für wahrscheinlich: US-Präsident Joe Biden. Ken Blaze / AP

Bundeskanzler Scholz warnt vor Naivität

Alles deute darauf hin, dass Russland bereit sei, die Ukraine anzugreifen, sagte Biden. Das Risiko bestehe, dass Russland eine Provokation unter falscher Flagge unternehme, um einen Einmarsch rechtfertigen zu können. Deutschlands Bundeskanzler Olaf Scholz, der am Dienstag in Moskau mit Wladimir Putin gesprochen hatte, mahnte ebenfalls zur Vorsicht. Die Lage bleibe «bedrohlich». Man dürfe mit Blick auf die aktuellsten Entwicklungen jetzt nicht naiv werden.

Laut westlichen Einschätzungen sind die russischen Beteuerungen alles andere als überzeugend, die Lage durch Truppenabzüge deeskalieren zu wollen. Einer Analyse der Crisis Identification Group im Nato-Hauptquartier in Belgien zufolge zieht Russland zwar ein paar Soldaten ab, etwa von der Krim. Insgesamt erhöht es aber seine militärische Präsenz an der Grenze zur Ukraine. An strategisch wichtigen Orten lasse die russische Armee zudem Kriegsmaterial zurück, um schnell wieder einsatzbereit zu sein.