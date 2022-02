Ukraine-Konflikt US-Präsident Biden verstärkt die Ostflanke der Nato: Amerika schickt 2000 Soldaten nach Europa Washington bekräftigt, dass Amerika seinen Alliierten beisteht und verlegt 2000 Soldaten auf den europäischen Kontinent. Die Mehrzahl dieser Truppen sollen in Polen und Rumänien stationiert werden.

Schickt 3000 Soldaten nach Europa: US-Präsident Joe Biden. Patrick Semansky / AP

Die amerikanische Armee verstärkt auf Befehl von Präsident Joe Biden ihre Präsenz in Europa. Am Mittwoch gab das Verteidigungsministerium in Washington die Verlegung von 2000 zusätzlichen Soldatinnen und Soldaten aus Amerika nach Europa bekannt.

Dabei handle es sich um einen defensiven Schritt, kündigte John Kirby, der Sprecher des Pentagons, an. Die zusätzlichen Truppen sollen die Verteidigungsbereitschaft der Nato an ihrer Ostflanke verstärken, wie der Sprecher sage. Sie seien auch ein «unmissverständliches Signal» an die Welt, dass Washington zum Versprechen stehe, seinen europäischen Alliierten im Kriegsfall beizustehen. Kirby sagte:

«Wir sind bereit, unsere Nato-Verbündeten zu verteidigen, wenn es soweit kommen sollte.»

Die 2000 Soldaten aus Amerika, die sich «in den nächsten Tagen» vom Stützpunkt Fort Bragg in North Carolina aus auf die Reise machen, würden in Deutschland und Polen stationiert, sagte Kirby, wobei nach Polen vor allem Fallschirmspringer geschickt werden. Gleichzeitig will Amerika in enger Absprache mit der Regierung in Bukarest die Zahl der US-Soldaten in Rumänien um 1000 auf 1900 aufstocken. Diese Soldaten und Soldatinnen seien bisher in Deutschland stationiert gewesen, sagte der Pentagon-Sprecher. Die neuen Truppen stünden unter amerikanischem Kommando und ihre Stationierung sei nicht permanent. Ausserdem sagte Kirby, dass der Präsident eine Stationierung amerikanischer Soldaten in der Ukraine ausgeschlossen habe.

John Kirby, der Sprecher des amerikanischen Verteidigungsministeriums, kündigt am Mittwoch die Erhöhung der US-Truppenzahl in Europa an. Andrew Harnik / AP

Die Ankündigung Bidens ist separat von Ideen der Verteidigungsallianz Nato, in der Ukraine-Krise eine schnelle Eingreiftruppe mit bis zu 40'000 Soldatinnen und Soldaten zu mobilisieren. Biden sicherte vorige Woche zu, sich mit gegen 8500 Truppen an dieser «Nato Response Force» zu beteiligen; seither befindet sich die entsprechende Zahl von Uniformierten in Amerika in erhöhter Bereitschaft.

Das Verteidigungsministerium will die Truppen-Verlegung nicht als Provokation Russlands verstanden werden, obwohl der russische Präsident am Dienstag behauptet hatte, der Westen provoziere in der Ukraine-Krise einen Zusammenstoss. Kirby betonte einmal mehr, dass es sich bei der Nato um ein defensives Militärbündnis handle. Auch sagte der Pentagon-Sprecher, dass intern immer noch keine Klarheit über die Absichten des russischen Präsidenten herrschten; letztlich sei es aber Wladimir Putins Entscheidung, ob er russischen Truppen den Befehl gebe, zum zweiten Mal in die Ukraine einzumarschieren.

Auszüge aus US-Geheimdokumenten

Der Westen habe ein Interesse daran, die aktuelle Krise diplomatisch beizulegen, sagte Kirby. Er verwies dabei auf einen Bericht der spanischen Tageszeitung «El Pais», die Auszüge aus der Antwort des Westens auf die russischen Vorschläge zur Beilegung der Ukraine-Krise publiziert hatte. Der Pentagon-Sprecher bekräftigte, Washington habe nichts mit dieser Indiskretion zu tun habe. Der Bericht aber verdeutliche, dass Amerika mit offenen Karten spiele. So ist die Regierung Biden bereit, über einen Abbau der in Europa stationierten ballistischen Raketensysteme zu diskutieren — sofern sich auch Russland dazu verpflichtet, abzurüsten.