Ukraine-Krieg Aus Scham für sein Land: Russischer Top-Diplomat bei der UNO in Genf schmeisst den Bettel hin Drei Monate Krieg in der Ukraine: Der russische UNO-Diplomat in Genf, Boris Bondarev, veröffentlicht einen Rundumschlag gegen Putin und Aussenminister Lawrow. Und in Kiew wird ein junger Soldat für seine Kriegsverbrechen schuldig gesprochen.

Hofft auf einen neuen Job: Der UNO-Diplomat Boris Bondarev veröffentlichte seine Demission bei der russischen Botschaft bei der UNO in Genf via Social Media. Quelle: Screenshot Linkedin

Es sind harsche Worte, die der russische UNO-Diplomat Boris Bondarev in einer Art Rundumschlag gegen die russische Führung wählt: «Noch nie habe ich mich so für mein Land geschämt wie am 24. Februar dieses Jahres.» Der 24. Februar 2022, der Tag also, als Wladimir Putin seiner Armee befahl, in der Ukraine einzumarschieren.

Putin selbst, so der Ex-Diplomat überhaupt nicht diplomatisch, habe einen «Angriffskrieg gegen die Ukraine entfesselt», der nicht nur ein Verbrechen gegen die ukrainische Bevölkerung sei, sondern darüber hinaus das «wahrscheinlich schwerste Verbrechen gegen das russische Volk».

«Mit dem fettgedruckten Buchstaben Z wurden alle Hoffnungen und Aussichten auf eine blühende freie Gesellschaft in unserem Land durchgestrichen.»

Diese Worte schrieb Bondarev am Montag auf seinem Profil des sozialen Netzwerks Linkedin, das Profilbild versah er mit dem Zusatz «Open to Work», das auf der Plattform, die beruflichem Networking dient, Verfügbarkeit signalisiert.

Bei der UNO wird Bondarev noch immer als russischer Diplomat aufgeführt

Die Nachrichtenagentur AP erreichte den UNO-Diplomaten telefonisch und konnte die Nachricht seiner Demission verifizieren. Von der Website der russischen UNO-Delegation und unter den diplomatischen Mitarbeitern von Russlands UNO-Botschafter in Genf, Gennady Gatilov, ist der Name Bondarev bereits gestrichen. Die UNO hingegen zählt Bondarev noch immer als einen von rund 20 Diplomaten der russischen Botschaft auf.

Der Grund für seinen Austritt aus dem diplomatischen Dienst nennt Bondarev ausführlich. Er sei nun seit zwanzig Jahren Diplomat und er müsse sich eingestehen, «das Niveau der Lügen und der Unprofessionalität in der Arbeit des Aussenministeriums ist immer höher geworden».

Bondarev spricht von katastrophalen Zuständen: «Statt unvoreingenommener Informationen, unparteiischer Analysen und nüchterner Prognosen gibt es Propaganda-Klischees im Geiste der sowjetischen Zeitungen der 1930er Jahre. Es ist ein System entstanden, das sich selbst betrügt.»

«Heute geht es im Aussenministerium nicht um Diplomatie. Es geht nur um Kriegstreiberei, Lügen und Hass. Es dient den Interessen einiger weniger, der allerwenigsten Menschen und trägt damit zur weiteren Isolierung und Degradierung meines Landes bei.»

Lawrow vom guten zum schlechten Aussenminister

Interessant ist, wie direkt Bondarev auch seinen obersten Ex-Chef, Aussenminister Sergej Lawrow angeht: «Lawrow ist ein gutes Beispiel für die Degradierung dieses Systems. Innerhalb von 18 Jahren wurde er von einem professionellen und gebildeten Intellektuellen, den viele meiner Kollegen so sehr schätzten, zu einer Person, die ständig widersprüchliche Erklärungen abgibt und der Welt (also auch Russland) mit Atomwaffen droht!», Bondarev.

Der mutige UNO-Botschafter war für eine Stellungnahme nicht zu erreichen. Er ist wohl der amtshöchste russische Diplomat, der seit dem Einmarsch Russlands in der Ukraine so unmissverständlich seinen Unmut kundtat.

Erster Prozess gegen einen Kriegsverbrecher in Kiew

Unterdessen endete in der ukrainischen Hauptstadt Kiew ein erster Kriegsverbrecherprozess mit einer Verurteilung zu lebenslanger Haft. Das Gericht sah es als erwiesen an, dass der angeklagte Russe und Kriegsgefangene der Ukraine, Wadim Schischimarin, einen Zivilisten tötete. Der russische Soldat gestand, am 28. Februar in dem Dorf Tschupachiwka im Gebiet Sumy im Nordosten der Ukraine einen 62 Jahre alten Zivilisten getötet zu haben.

Der 21-jährige Russe Wadim Schischimarin gestand die Tat. Bild: Keystone

Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig, die Verteidigung des jungen Russen, der auf Aufnahmen wirkt wie ein Teenager und aus Sibirien stammt, kündigten Berufung an. Sie macht geltend, dass Wadim Schischimarin Befehle ausführte. Schischimarin. selbst hatte sich während des Prozesses in seinem Schlusswort reuig gezeigt und gesagt: «Ich bedauere es. Ich bereue es sehr. Ich habe mich nicht geweigert, und ich bin bereit, alle Massnahmen zu akzeptieren, die verhängt werden.»

Der Soldat wollte leben und zeigte nun Reue

Schischimarin schilderte, wie seine Panzerkolonne nach dem Einmarsch unter Beschuss geraten sei. Er und seine Kameraden hätten dann ein Auto gestohlen, um zu fliehen. Das spätere Opfer sei Zeuge gewesen und als Schischimarins Vorgesetzter befahl, zu schiessen, tat er es schliesslich. Später begab sich der junge Soldat freiwillig in Gefangenschaft. Er habe leben und nicht kämpfen wollen, so der 21-Jährige vor Gericht.

Schischimarin ist der erste rechtskräftig verurteilte Kriegsverbrecher in der Ukraine. Zahlreiche Prozesse werden folgen, immer mehr Grausamkeiten und Verbrechen gegen Zivilisten kommen ans Licht. Solche Prozesse sind vor allem auch darum interessant, weil Russland selbst angeblichen ukrainischen Kriegsverbrechern den Prozess machen will. Experten befürchten Showprozesse, wobei natürlich auch die ukrainische Seite die Reue, die Wadim Schischimarin zeigte, zu nutzen weiss.