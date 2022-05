Ukraine-Krieg Besuch unter Raketenbeschuss: Polens Präsident Duda reist zum zweiten Mal nach Kiew – und hält eine eindrückliche Rede Polens Präsident Duda ist überraschend nach Kiew gereist – als erster ausländischer Staatschef bereits zum zweiten Mal. Derweil hat Kiew das Asowstal-Werk aufgegeben.

Stehende Ovationen für Andrzej Duda: Der polnische Präsident spricht im ukrainischen Parlament. EPA

Andrzej Duda fand deutliche Worte: «Nur die Ukraine hat das Recht, über ihre Zukunft zu bestimmen», sagte er unter tosendem Applaus der ukrainischen Parlamentarier. Als erstes ausländisches Staatsoberhaupt ist der polnische Präsident zum zweiten Mal seit Kriegsbeginn nach Kiew gereist.

Vor der «Werchowna Rada», dem ukrainischen Parlament, hielt er am Sonntag eine eindrückliche Rede. «Die freie Welt hat das Gesicht der Ukraine», sagte Duda. Immer wieder erhoben sich die Abgeordneten, um dem Polen zu applaudieren. Der ukrainische Präsident Wolodimir Selenski war ebenfalls anwesend. Duda sagte:

«Polen wird alles in seiner Macht stehende tun, um der Ukraine zu helfen, Mitglied der Europäischen Union zu werden.»

Die hochgesicherte Wochenend-Zugreise des polnischen Staatschefs nach Kiew war erst am Sonntagmorgen bekannt geworden. Polen hat in den letzten drei Monaten über 3 Millionen ukrainische Kriegsflüchtlinge aufgenommen; nun ist fast jeder zehnte Einwohner ein Ukrainer.

Andrzej Duda (links) bei einer gemeinsamen Pressekonferenz mit dem ukrainischen Präsidenten Wolodimir Selenski. Sergey Dolzhenko / EPA

Während Dudas Rede kam es zu einem gefährlichen Zwischenfall. Offenbar hat Russland ausgerechnet während Dudas Auftritt Raketen auf Kiew abgefeuert. «Die Abgeordneten liefen schleunigst in den Bunker», sagte Roman Hryschtschuk von der Selenski-Partei. Die «Rada» verlängerte am Sonntag den Kriegszustand in der Ukraine um drei Monate. Der Entscheid zeigt, das Kiew nicht damit rechnet, dass der Krieg mit Russland bald endet.

Kiew gibt das Stahlwerk von Mariupol auf

Einen Tag vor Dudas Besuch bei Selenski und im Parlament in Kiew endete der Widerstand der ukrainischen Kämpfer im Asowstal-Werk in Mariupol. Nach 73 Tagen in dem von russischen Truppen umzingelten Stahlwerk ergaben sich die letzten Soldaten. Laut russischem Verteidigungsministerium legten insgesamt 2439 Ukrainer ihre Waffen nieder und begaben sich in Kriegsgefangenschaft.

Kiew wiederum nennt keine Zahlen, bestätigt aber, dass nach allen Zivilisten Anfang Mai nun auch alle «Verteidiger und Helden von Mariupol» evakuiert worden seien. Die Soldaten hätten ihre Mission erfüllt, indem sie viel russische Truppenstärke gebunden und damit die bessere Vorbereitung auf die Verteidigung des Nord-Donbass erlaubt habe, sagte die ukrainische Vize-Verteidigungsministerin.

Ein zentrales Kriegssymbol

Für beide Kriegsparteien wurde das Industriegelände Asowstal in Mariupol im Ukrainekrieg schnell zu einem wichtigen Symbol. Denn hier konzentrierte sich bis zuletzt der ukrainische Widerstand gegen Russlands Plan, eine Landverbindung vom pro-russischen Donbass zur bereits 2014 annektierten ukrainischen Halbinsel Krim zu erobern.

«Wir verteidigen jeden einzelnen Zentimeter unseres Territoriums», hiess es dagegen in Kiew. Und im Werk selbst wurde dies bis zum bitteren Ende umgesetzt. Am Ende drohten die über 600 verletzten und teils amputierten Verteidiger zu verdursten.

Seit Wochen wurde in der ganzen Ukraine und von vielen Flüchtlingen im Ausland der Heldenmut der Soldaten dieser letzten versprengten Truppenteile Mariupol besungen. Die «Asowstal-Helden» bewiesen auch, dass Kiew nicht mehr wie 2014 kampflos Gebiet an Moskau übergibt, wie de facto auf der Krim geschehen.