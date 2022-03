Ukraine-Krieg Biden stoppt russisches Öl – jetzt steigt der Druck auf Europa Die USA haben ein Importverbot für Öl und Gas aus Russland verhängt. Zieht die EU nach, wird es teuer.

Will die russische Wirtschaft dort treffen, wo es wehtut: bei den Energieausfuhren: US-Präsident Joe Biden stoppt die Öl- und Gaslieferungen in die USA. Luis M. Alvarez / AP

US-Präsident Joe Biden schafft neue Tatsachen und verhängt einen Energie-Boykott über Russland. «Wir nehmen die Hauptarterie von Russlands Wirtschaft ins Visier», kündigte Biden am Dienstag an. Öl, Gas und sonstige Energieträger aus Russland dürfen demnach nicht mehr in die USA importiert werden. Putins Kriegsmaschinerie werde damit ein weiterer, harter Schlag versetzt, so Biden. Wenig später kündigte auch Grossbritanniens Premier Boris Johnson an, dass das Vereinigte Königreich bis Ende Jahr aus dem russischen Öl aussteigen werde.

Biden und Johnson reagieren damit auf den Appell des ukrainischen Präsidenten Wolodomir Selenski. «Man kann es Embargo nennen oder auch einfach Moral, wenn man sich weigert, den Terroristen Geld zu geben», sagte Selenski am Montag. Denn auch wenn der Westen ein dichtes Netz an Sanktionen über Russland gelegt hat: Noch immer spülen russische Energieexporte täglich Hunderte Millionen Euro in Putins Kriegskasse. Am 3. März zum Beispiel waren es rund 660 Millionen mit Lieferungen allein nach Europa.

Europäer sind von Russland abhängig

Dass die Europäer den harten Schnitt nicht sofort mitmachen können, dafür zeigte Biden Verständnis. Das Problem: Ein kalter Entzug von Putins Energie-Tropf hätte für die EU verheerende Folgen. Während die USA mehr fossile Energieträger herstellt, als sie selbst verbrauchen, ist Europa mit rund 40 Prozent massgeblich von russischen Gasimporten abhängig.

In der grössten europäischen Volkswirtschaft Deutschland beträgt die Abhängigkeit satte 55 Prozent. Aber auch Italien kommt nicht ohne russische Energie zurecht. Dass die Ausfallmengen kurzfristig mit dem teuren LNG-Flüssiggas ersetzt werden können und dass auf dem Weltmarkt andernorts genug Öl zu beschaffen wäre, ist umstritten.

Klar ist: Ein abruptes Abkoppeln würde die sonst schon rekordhohen Preise für Strom, Gas und Benzin noch weiter steigen lassen. Wovon wiederum Russland profitiert, welches ja noch in andere Weltregionen exportiert. Die Zeche in Europa zahlen dagegen jene Haushalte, die schon heute ein knappes Budget haben.

Europa will raus aus Putins Geiselhaft

Noch am Montag sah sich der deutsche Bundeskanzler Olaf Scholz deshalb gezwungen, in der Embargo-Debatte eine rote Linie zu ziehen. Er sehe keine Möglichkeit, kurzfristig auf russische Energie-Importe zu verzichten. Scholz: «Die Versorgung Europas mit Energie für die Wärmeerzeugung, für die Mobilität, die Stromversorgung und für die Industrie kann im Moment nicht anders gesichert werden». Laut Wirtschaftsminister Robert Habeck drohten «schwerste wirtschaftliche Schäden» für die Gesellschaft.

Das sieht man in der EU-Kommission in Brüssel ähnlich. Am Dienstag präsentierte Klimakommissar Frans Timmermans aber immerhin Vorschläge, bis Ende Jahr die Abhängigkeit von russischem Gas um zwei Drittel zu verringern. Das zu schaffen sei immer äusserst hart, so der Niederländer.

Gleichwohl ist die Embargo-Frage noch nicht ganz vom Tisch. Beim Krisentreffen der EU-Staats- und Regierungschefs am Donnerstag und Freitag in Versailles dürfte das Thema wieder aufkommen. Einige osteuropäische sowie die baltischen Staaten beharren auf einem Importstopp. Vielleicht nimmt den Europäern die Entscheidung aber auch Wladimir Putin selbst ab: Am Montag drohte Moskau offen damit, die Gasversorgung über die Ostsee-Pipeline «Nord Stream 1» einzustellen.

Zwei Ideen zur Bewältigung der Energiekosten

So oder so muss sich Europa nun damit befassen, wie die hohen Energiekosten aufgefangen werden können. Eine Idee ist den vor zwei Jahren eingeführten Pandemie-Fonds von 750 Milliarden Euro anzuzapfen. Dessen Gelder sind bei weitem noch nicht aufgebraucht. Bei den rückzahlbaren Krediten könnten die EU-Staaten noch auf viel billiges Geld zugreifen.

Laut Medienberichten erwägt die EU-Kommission aber auch eine andere Variante, die von der französischen Ratspräsidentschaft unter Präsident Emmanuel Macron ins Spiel gebracht wurde: Ähnlich wie beim Corona-Hilfsfonds könnte die EU gemeinsame Schulden aufnehmen und daraus einen sogenannten «Resilienzfonds» finanzieren. Dieser könnte sich auf Hunderte Milliarden belaufen und dazu dienen, sowohl höhere Energiekosten gemeinsam zu schultern sowie die Verteidigungsbudgets der EU-Staaten aufzustocken.