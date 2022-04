Ukraine-Krieg Die Hölle von Butscha: Putins Soldaten massakrieren Zivilisten – so reagiert das Schweizer Aussendepartement Nach dem Rückzug der russischen Armee aus Butscha liegen tote Menschen auf den Strassen. Die EU will die Sanktionen nun nochmals verschärfen. Die Reaktionen, auch aus der Schweiz, fallen heftig aus.

Konstyantyn, 70, steht in den Trümmern seiner Stadt Butscha. Russische Soldaten richteten hier ein Massaker an. Bild: Rodrigo Abd / AP

Als die ukrainischen Soldaten in die befreite Stadt Butscha nördlich von Kiew einrücken, bietet sich ihnen ein Bild des Grauens. Leblose Körper mitten auf der Strasse, einigen von ihnen wurden die Hände auf den Rücken gefesselt. Es sind keine Soldaten, die hier liegen. Es sind Zivilisten.

Den schauderhaften Anblick haben die Ukrainer auf Video festgehalten. Das Verteidigungsministerium in Kiew verbreitete es am Sonntag auf Twitter mit dem Hinweis: «Ein neues Srebrenica». Eine Minute und neun Sekunden dauert das Video, das die Kriegshölle in der Ukraine in ihrer ganzen Brutalität dokumentiert.

Eine Journalistin dokumentiert ein Massengrab in Butscha. Bild: Rodrigo Abd / AP

Die Ukrainer hatten Butscha nach drei Wochen russischer Besatzung zurückerobert. Was die russischen Soldaten hier angerichtet haben, ist kaum in Worte zu fassen. Französische Reporter, die nach der Befreiung Zugang zur Stadt hatten, berichten von mindestens 20 Toten auf einer einzigen Strasse. Alle in zivil. «Diese Menschen wurden erschossen», zitiert die Agentur Agence France-Presse den Stadtpräsidenten von Butscha, Anatoly Fedoruk. 280 weitere seien in Massengräbern beerdigt worden.

Kinder als menschliche Schutzschilde

Mit Kabeln mussten die ukrainischen Soldaten die Toten von der Strasse ziehen. Sie fürchteten, die Leichen könnten von den Russen vermint worden sein. Putins Armee ist derzeit alles zuzutrauen. Wie viele Menschen in Butscha sterben mussten, ist unklar.

Bei ihrem Rückzug sollen die russischen Soldaten Kinder als menschliche Schutzschilde benutzt haben. Der ukrainische Generalstaatsanwalt stelle dazu ein Dossier zusammen, berichtet der britische «Guardian».

Die Gräueltaten von Butscha lösen international Entsetzen aus. «Diese Verbrechen des russischen Militärs müssen wir schonungslos aufklären», sagte der deutsche Kanzler Olaf Scholz. Aus Paris, Rom und weiteren europäischen Städten kamen ähnliche Forderungen. Die EU will ihre Sanktionen jetzt nochmals verschärfen und später die Verantwortlichen für das Massaker vor Gericht bringen.

So reagiert die Schweiz

Auch aus der Schweiz kommen deutliche Worte. Auf Anfrage schreibt das Aussendepartement: «Dem EDA sind die schrecklichen Bilder aus Butscha bekannt; Sie lassen schwere Verstösse gegen das humanitäre Völkerrecht befürchten.» Die Geschehnisse bedürften «einer unabhängigen internationalen Untersuchung», so das EDA weiter.

FDP-Vizepräsident Philippe Nantermod twitterte: «Die Bilder von Butscha sind absolut widerlich und unerträglich. Wir können einer solchen Barbarei nicht gleichgültig gegenüberstehen.» Es sei notwendig, «alle angemessenen Sanktionen und Massnahmen zu unterstützen, um diesen Krieg zu beenden und die Verbrecher zu bestrafen, die ihn verursacht haben».

Les images de #Bucha sont absolument écœurantes et insoutenables. On ne peut rester insensible face à une telle barbarie. Il est nécessaire de soutenir toutes les sanctions et mesures propres à faire cesser cette guerre et punir les criminels qui l’ont causée. — Philippe Nantermod (@nantermod) April 3, 2022

SP-Nationalrat Fabian Molina schrieb: «In der Ukraine werden vor den Augen der Weltöffentlichkeit Kriegsverbrechen verübt.» Wehrlose Menschen würden ermordet. Molina fordert: «Die Schweiz muss den Handel mit russischen Fossilen verbieten!»

In der #Ukraine werden vor den Augen der Weltöffentlichkeit Kriegsverbrechen verübt. In #Butscha wurden wehrlose Menschen systematisch ermordet. Die Sanktionen gegen Putins Regime müssen weiter verschärft werden: Die #Schweiz muss den Handel mit russischen Fossilen verbieten! — Fabian Molina ✊🌹🌍 (@FabianMolinaNR) April 3, 2022

Carla Del Ponte: «Putin ist ein Kriegsverbrecher»

Die Menschenrechtsorganisation Human Rights Watch hat mehrere Fälle von mutmasslichen Kriegsverbrechen der russischen Armee bei Kiew, in Tschernihiw und Charkiw dokumentiert. Am Sonntag veröffentlichte sie ihren Bericht. Darin festgehalten: Vergewaltigungen und Massenhinrichtungen. «Die Fälle, die wir dokumentiert haben, laufen auf unsägliche, vorsätzliche Grausamkeit und Gewalt gegen ukrainische Zivilisten hinaus», sagte Hugh Williamson, Europa-Direktor bei Human Rights Watch. «Vergewaltigung, Mord und andere Gewalttaten gegen Personen im Gewahrsam der russischen Streitkräfte sollten als Kriegsverbrechen untersucht werden.»

Die einstige Chefanklägerin des Internationalen Strafgerichtshofes für Jugoslawien, Carla Del Ponte, fordert einen Haftbefehl für den russischen Präsidenten. «Putin ist ein Kriegsverbrecher», sagte sie am Wochenende der Westschweizer Zeitung «Le Temps».