Ukraine-Krieg Die «kleine Insel» zeigt ein «grosses Herz»: Wegen Putin lässt sich Boris Johnson sogar neu frisieren Grossbritannien will zahlreiche ukrainische Flüchtlinge aufnehmen. Sein politisches Ziel aber verfehlt Boris Johnson trotzdem.

Neue Frisur und neue Schärfe: Premier Boris Johnson. AP

Länger als andere europäische Lander hat Grossbritannien gezögert. Jetzt aber ist auch Premier Boris Johnson aufgesprungen und hat gestern in Warschau angekündigt: «Wir sind bereit, mit euch zusammenzuarbeiten und in unserem eigenen Land ukrainische Flüchtlinge in beachtlicher Zahl aufzunehmen, wie wir es immer getan haben und immer tun werden.»

Bereits im Januar, als viele andere Europäer noch von diplomatischen Lösungen träumten, warnte Johnson vor einer «schmerzhaften und blutigen Invasion» des Landes durch die Russen. London schickte Defensivwaffen, beschuldigte pro-russische Politiker, sie planten ein Marionettenregime, und versprach zusätzliche Militärhilfe für die Nato-Verbündeten im Baltikum.

Die Beziehungen zwischen Grossbritannien und den Russen war seit Jahren belastet. Putin bezeichnet die sechstgrösste Wirtschaftsmacht der Welt gern abfällig als «kleine Insel». Aus russischer Sicht stellt die Brexit-Insel wenig mehr dar als den Wurmfortsatz der Vereinigten Staaten. Noch unter der Labour-Regierung von Tony Blair kam es 2006 zu bitteren Wortgefechten, nachdem der von Moskau angezettelte Polonium-Mord an Alexander Litwinenko die britische Hauptstadt erschüttert hatte. Wenig später vertrieb Putin den Ölkonzern BP aus Sibirien.

Die konservativ geführte Regierung von David Cameron unternahm von 2010 an den Versuch einer Annäherung, nicht zuletzt mit Blick auf die lukrativen Geschäfte, die Dutzende Putin-naher Oligarchen Bankern, Anwälten, Immobilienmaklern und Handwerkern in London bescherten. Nach der Annexion der Halbinsel Krim 2014 wehrte sich Grossbritannien innerhalb der EU gegen den möglichen Ausschluss russischer Geschäftsleute vom Londoner Finanzplatz.

Nicht einmal der der Nowitschok-Anschlag auf den Ex-Agenten Sergej Skripal in Salisbury 2018 vermochte an der laxen Haltung gegen die Protagonisten von «Londongrad» etwas zu ändern.

Der Premier spricht zu den Russen – auf Russisch

Die jüngsten Entwicklungen aber haben das Blatt gewendet. Kommt hinzu: Die Brexit-Insel ist kaum auf russische Rohstoffe angewiesen. Lediglich drei Prozent des Gasbedarfs wird von Moskau gedeckt.

Seit Beginn des Krieges versichert Johnson beinahe täglich dem ukrainischen Präsidenten Wolodimir Selenski telefonisch seine Solidarität und Bewunderung. Stundenlang stand er dem Unterhaus Rede und Antwort, gab sich betont konstruktiv gegenüber der Opposition – ein scharfer Kontrast zur Verachtung, mit der er das Parlament seit seinem Amtsantritt 2019 häufig behandelt hatte.

Aller typisch bombastischer Rhetorik zum Trotz nahm Johnson auf die EU-Verbündeten Rücksicht. Von den Oppositionsfraktionen zu umfangreicheren Sanktionen gedrängt erwiderte er stets: «Die Einheit des Westens hat Priorität.» Auf sozialen Medien wandte sich der Premier in ihrer Landessprache direkt an die Menschen in Russland: «Ich glaube nicht, dass dieser Krieg in Ihrem Namen geführt wird.»

Um dem Ernst der Lage gerecht zu werden, lässt sich der sonst stets verstrubbelte Blondschopf vor TV-Auftritten sogar die Haare kämmen.

Johnson Polit-Manöver ziehen nicht

Natürlich kommt die schwere Krise in Osteuropa wie gerufen für den durch Partygate stark beschädigten Politiker. Vergangene Woche wurde bekannt, dass Scotland Yard in der Untersuchung vielfacher Verstösse gegen Lockdown-Bestimmungen den Premierminister als Beschuldigten behandelt. Für seine Vorgänger im Amt wäre dies ein Rücktrittsgrund gewesen, Johnson macht unbeirrt weiter. Mindestens bis zu den englischen Kommunalwahlen Anfang Mai gibt es in der konservativen Unterhausfraktion keinen Appetit auf die vielfach diskutierte Vertrauensabstimmung, die den Partei- und Regierungschef ins Straucheln bringen könnte.

Freilich zeigen sich die Briten einstweilen unbeeindruckt von Johnsons Neuerfindung als europäischer Staatsmann: In allen Umfragen liegen seine Torys weiterhin deutlich hinter der Labour-Party unter Keir Starmer.