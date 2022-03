Ukraine-Krieg Die Schlinge rund um die Hauptstadt zieht sich zu: Was, wenn jetzt der Angriff auf das «Kiewer Meer» kommt? Rund die Hälfte der drei Millionen Hauptstadtbewohner sind geflohen. Für alle anderen wird die Situation von Stunde zu Stunde gefährlicher.

Seit Tagen rücken russische Truppen von Nordosten und Nordwesten nach Kiew vor und nehmen die Metropole in den Zangengriff. Rund die Hälfte der knapp drei Millionen Bewohner der ukrainischen Hauptstadt sind geflohen, schätzt Bürgermeister Vitali Klitschko. Für jene, die jetzt noch in Kiew festsitzen, bleibt nur die Flucht nach Süden. Doch auch diese Route wird immer gefährlicher. Die russische Schlinge um Kiew zieht sich langsam zu.

Kyiv Mayor Vitali Klitschko: About half of Kyiv residents left capital since Russia’s war began.



According to the latest estimates, there are just under 2 million people still in Kyiv. — The Kyiv Independent (@KyivIndependent) March 10, 2022

«Den ganzen Tag über fliegen Helikopter und Raketen über unsere Köpfe hinweg, aber sie greifen uns nicht an», erzählt Gennadi am Telefon. Vor ein paar Tagen hat sich der Ex-Polizeigeneral aus der Hauptstadt in den Süden zurückgezogen. Von hier aus will er einen der letzten noch offenen Zufahrtswege nach Kiew verteidigen.

Ende der Neunzigerjahre hatte der Mann, der seinen ganzen Namen aus Sicherheitsgründen nicht in der Zeitung lesen will, in Warschau als Verbindungsoffizier der noch jungen unabhängigen Ukraine gearbeitet. Damals hatte er auch gute Kontakte zur russischen Polizei. «Diese Freundschaften sind zum Glück schon früher erkaltet, das macht es heute einfacher», sagt Gennadi, der an der Strassensperre gleich seinen Nachtdienst antreten muss.

«Wir haben Granaten und Gewehre, und auch Molotowcocktails. Es ist nicht viel, aber damit müssen wir sie aufhalten, Zeit gewinnen.»

Zwanzig Familienmitglieder und Freunde hat er aus Kiew in sein Haus ausserhalb der Stadt evakuiert. Sie versorgen sich dank guter Kontakte im Umland.

Vor den fast leer gekäuften Läden gibt es lange Schlangen. Gerade hätten sie von einem Bauern im rund 50 Kilometer entfernten Fastiw ein Schwein erworben, freut sich Gennadi. «Wir haben Fleisch und auch Benzin, es geht uns nicht schlecht», sagt der Ex-Polizist.

Die ukrainische Taktik zielt auf Panik-Mache ab

Was Putins Armeen mit Kiew genau vorhaben, weiss auch er nicht. «Ich bin Optimist und rechne damit, dass sich die Russen beim Vormarsch auf Kiew ermüden», sagt der Zivilverteidiger. Die ukrainische Armee hat derweil ihrerseits alle Einfahrtstrassen in die Hauptstadt mit kleinen mobilen Einheiten abgesichert. Viele sind mit panzerbrechenden Javellin-Raketen aus den USA bewaffnet. Kleinere Seitenstrassen und selbst Waldwege werden offenbar von internationalen Verbänden abgesichert.

Die Taktik der Ukrainer ist es offenbar, die Spitze jedes russischen Militärkonvois zu treffen, um so Panik auszulösen. Die Taktik scheint bislang aufzugehen. Putins Pläne, die Stadt binnen weniger Tage einzunehmen, sind jedenfalls gescheitert. Auch 15 Tage nach Kriegsausbruch ist Kiew nicht gefallen. Der ukrainische Präsident Wolodimir Selenski und seine Minister sind noch immer in der Hauptstadt. Noch gibt es Wasser, Nahrungsmittel und Strom.

Die Ausfallstrassen in Kiew werden von ukrainischen Soldaten streng bewacht. Keystone

Putins Truppen werden zudem immer wieder von den Versorgungslinien abgeschnitten. Bei der östlichen Vorstadt Browary, rund 20 Kilometer vom Kiewer Stadtzentrum entfernt, haben die Ukrainer am Donnerstag gleich mehrere russische Panzer vernichtet. Laut aufgeschnappten Funksprüchen ist die russische Führung geschockt ob des massiven ukrainischen Widerstands, was die Kampfmoral der Angreifer massiv drückt.

Am Donnerstag und Freitag wurden auch russische Angriffe auf Wyschgorod, 18 Kilometer nördlich von Kiew, abgewehrt. Die Kiewer Vorstadt liegt direkt am Staudamm des sogenannten «Kiewer Meeres», eines riesigen Stausees. Würde dieser Damm erfolgreich bombardiert, drohte den Kiewer Stadtteilen Obolon und Trajeschtschina die Überflutung.

Diese Gefahr scheint fürs Erste gebannt. Die angesehene amerikanische Denkfabrik «Institute for the Study of War» erachtet es gar als möglich, dass die russische Armee mit ihrem Vorhaben, Kiew zu umzingeln und die Stadt auszuhungern, komplett scheitern wird.

Rätselraten rund um den monströsen Militärkonvoi

Unklar ist, welche Strategie die Russen mit dem über 60 Kilometer langen Militärkonvoi verfolgen, der zuletzt rund 20 Kilometer ausserhalb der Hauptstadt zum Stillstand gekommen war. Satellitenbilder deuten an, dass sich der Konvoi in den vergangenen zwei Tagen allmählich aufgelöst hat. Manche Beobachter glauben, dass den Fahrzeugen schlicht das Benzin ausgegangen sei. Andere vermuten, dass sich die Panzer und Transporter in Angriffsposition bringen und einen Grossangriff auf Kiew vorbereiten.

Dramatische Drohnenaufnahmen sollen einen ukrainischen Hinterhalt auf einen russischen Panzerkonvoi zeigen. Aufgenommen wurden die Szenen ist der Stadt Browary, nur wenige Kilometer von der Hauptstadt Kiew entfernt. Katja Jeggli / CH Media

«Putin dachte, der Krieg dauere zwei Tage, er hat seine Rechnung ohne den ukrainischen Wirt gemacht», freut sich derweil Ex-Polizist Gennadi. Mehr als 2,5 Millionen seiner Landsleute aber sind bereits vor Putins Raketen und den brutalen russischen Angriffen ins Ausland geflohen.

In den vergangenen Tagen kamen laut internationalen Beobachtern vermehrt auch Streubomben zum Einsatz gegen zivile Einrichtungen. Gennadi selbst will trotz der grossen Gefahr kein Flüchtling werden. Er verspricht:

«Ich bleibe hier, ich verteidige mein Dorf und Kiew, ich gehe nirgendwo anders hin»