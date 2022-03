Ukraine-Krieg Drei «symbolische» Neu-Mitglieder in der EU, eine gemeinsame Verteidigung und viel Geld: Darum gehts am EU-Gipfel in Versailles Ab heute suchen die 27 EU-Staaten in Versailles wirtschaftliche und militärische Strategien gegen Russland. Diese 5 konkreten Ziele streben Emmanuel Macron und seine KollegInnen an.

Eine Ukrainerin wartet auf Einlass an der polnischen EU-Grenze Bild: Keystone

Europa soll auf russisches Gas verzichten – zumindest fast

Die Europäer wollen die Öl- und vor allem Gaslieferungen aus Russland bis Ende Jahr um zwei Drittel senken. Das dürfte der Hauptbeschluss des EU-Gipfels von Donnerstag und Freitag in Versailles sein. Ein totaler Verzicht auf fossile Energie aus Russland, wie ihn Grossbritannien und die USA bis zum Jahresende vollziehen wollen, wird vor allem von Deutschland abgelehnt. Seine Industrie würde diesen Schock wohl nicht verkraften. Auch der Zwei-Drittel-Abbau erfordert eine heikle Umstellung auf andere Energielieferanten. Als neuer Grosslieferant in Frage kommt beispielsweise Algerien. Die EU hat diese Woche zudem einen Zehn-Punkte-Sparplan vorgelegt, der einen massiven Ausbau der Sonnen- und Windenergie vorsieht.

Moskau soll noch schärfer sanktioniert werden

Die EU dürfte die Sanktionen gegen russische Interessen und Oligarchen in Versailles weiter verschärfen. Das verlautete aus dem Umfeld des französischen Präsident und aktuellen EU-Ratsvorsitzende Emmanuel Macron. Neu soll auch der maritime Sektor betroffen sein; zudem werden drei weissrussische Banken vom internationalen Finanztransaktionssystem Swift ausgeschlossen. Die französischen Gastgeber wollen ihren EU-Partnern weitere Sanktionsschritte vorschlagen.

Gipfelgastgeber Emmanuel Macron will die Europäer auf mehr Einheit und Solidarität einschwören Bild: Keystone

Europas Volkswirtschaften sollen aufgepäppelt werden

Macron unterbreitet ferner einen Plan zur Stärkung der «Widerstandskraft» der europäischen Volkswirtschaften. Wie schon der Covid-Wiederaufbaufonds von 2020 könnte die EU gemeinsam hunderte von Milliarden aufbringen. Nötig wäre dazu eine kollektive Neuverschuldung. Dazu hatte Deutschland schon 2020 nur ausnahmsweise Hand geboten. Jetzt ist schon die zweite Ausnahme fällig. Der Plan verfolgt zwei Ziele: Erstens soll er die indirekten Folgen der Russland-Sanktionen für Europa dämpfen. Zweitens soll er den inflationsbedingten Kaufkraftverlust für ärmere Bürger ausgleichen. Die vier sparwilligen EU-Mitglieder Schweden, Holland, Österreich und Dänemark dürften kaum Einspruch erheben, da sie durch die Ukrainekrise hart getroffen worden sind. Polen und Ungarn, die eine direkte Grenze zur Ukraine aufweisen, sollen von den Geldern trotz rechtsstaatlicher Bedenken profitieren können.

Europa soll eine gemeinsame Verteidigungsstrategie bekommen

Macron wird in Versailles nicht nur für die energetische, sondern auch die militärische «Unabhängigkeit und Souveränität» Europa plädieren. Einen ersten Schritt hat die EU in den letzten Tagen vollzogen, indem sie mithilfe ihres gemeinsamen Budgets Militärgüter und Waffen für 500 Millionen Euro gekauft und an die ukrainische Armee geliefert hat. Dänemark will die Sicherheits- und Verteidigungspolitik der EU ferner übernehmen und organisiert dazu eine Volksabstimmung.

Schloss Versailles, Schauplatz des neusten EU-Gipfels. Bild: Keystone

Symbolische EU-Aufnahme für weitere Länder?

Die Staats- und Regierungschefs der EU werden versuchen, die Anstrengungen von Ukraine-Anrainern wie Polen, Ungarn und Rumänien besser auf alle Schultern zu verteilen. Auch am Mittwoch sind zehntausende ukrainischer Kriegsflüchtlinge auf EU-Gebiet gelangt. Der Versailler Gipfel will auch über das Verhältnis zu den von Russland am meisten bedrohten Ländern wie Ukraine, Georgien und Moldawien beraten. Die Rede ist von einer «symbolischen» Aufnahme. Die genauen Modalitäten sind aber noch in Diskussion.