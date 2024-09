Ukraine-Krieg Evakuierung unter Feuer: Die Besatzer schiessen auf Notleidende – derweil zeigen sich die ökologischen Folgen der Damm-Katastrophe Während die russischen Streitkräfte die überfluteten Gebiete weiter bombardieren, wird immer deutlicher: Die Ukraine wird mit den Auswirkungen der Zerstörung des Kachowka-Damms noch lange zu kämpfen haben.

Exklusiv für Abonnenten

Freiwillige evakuieren eine ältere Dame aus dem Katastrophengebiet. Immer wieder werden die Rettungen von Raketenbeschuss unterbrochen. Evgeniy Maloletka / AP

Nach der Zerstörung des Kachowka-Staudamms Anfang der Woche zeigen sich die humanitären und auch die ökologischen Konsequenzen immer deutlicher. Nach Angaben des ukrainischen Innenministeriums wurden insgesamt 28 Siedlungen und mehr als 3000 Häuser am rechten Ufer des Dnipro überflutet. Insgesamt wurden über 2000 Menschen aus den überfluteten Gebieten evakuiert. Am linken Ufer, das von den russischen Streitkräften besetzt ist, stehen 35 Siedlungen unter Wasser.

Obwohl die russische Seite angibt, die Situation unter Kontrolle zu haben, verläuft die Evakuierung der Menschen in den besetzten Gebieten schlecht. Am schlimmsten ist die Situation in der Stadt Oleschki, 60 Kilometer von Nowa Kachowka entfernt. Die Menschen werden von Nachbarn in Booten aus der fast vollständig überfluteten Stadt gebracht, während die Evakuierungsbusse der russischen Besatzungsverwaltung stillstehen. Einheimische berichten von toten und vermissten Angehörigen.

Bürgermeister Jewgenij Ryshchuk sagt im Gespräch mit CH Media: «Leute aus einigen Ortschaften schreiben mir und rufen mich an, dass die Russen die Leute nicht rauslassen. Deshalb sitzen die Menschen auf den Dächern. Als die Russen in die Stadt und die Dörfer kamen, beschlagnahmten sie ausserdem alle Boote der Bevölkerung. Es ist also ein Problem, welche zu finden.»

Überschwemmte Gemeinde flussabwärts des zerstörten Kachowka-Damms: Die ökologischen Folgen sind immens. AP

Die russischen Streitkräfte behindern zudem die Evakuierung der Bevölkerung - und bombardieren die notleidenden Menschen sogar. Nach Angaben des ukrainischen Präsidenten Wolodimir Selenski schiesst das russische Militär auf ukrainische Rettungskräfte, die versuchen, die Opfer am linken Ufer zu versorgen. Seiner Meinung nach sprengte Russland den Damm absichtlich, um die Gegenoffensive der Ukraine und die Befreiung der Gebiete zu verzögern.

Gift, Minen und Maschinenöl

Während die Hauptaufgabe weiterhin darin besteht, die Menschen aus den überfluteten Gebieten zu evakuieren, analysieren Experten die Umweltauswirkungen der Katastrophe. Jewgenij Simonow, Experte der internationalen Ökologenvereinigung «Arbeitsgruppe für die Untersuchung der Umweltfolgen des Krieges in der Ukraine», sagt zu CH Media: «Eine so grosse Überschwemmung hat es im Gebiet Cherson seit mindestens 70 Jahren nicht mehr gegeben.»

Ein Grossteil der Kleintiere sei ertrunken. Der Zustand der Vegetation werde davon abhängen, wie schnell der Wasserstand zurückgehe. Ein grosses Hochwasser sei auch durch grosse Mengen an Schadstoffen gekennzeichnet. «Es schwimmen jetzt landwirtschaftliche Chemikalien, Minen und auch Maschinenöl, das aus dem zerstörten Wasserkraftwerk ausgelaufen ist, im Fluss», erklärt Simonow.

Laut ukrainischen Behörden sind wegen der Zerstörung des Wasserkraftwerks mindestens 150 Tonnen Maschinenöl in den Dnipro geflossen, und möglicherweise werden noch 300 weitere Tonnen Maschinenöl in den Fluss fliessen.

Der Generaldirektor von Ukrgidroenergo, Igor Sirota, sagt, dass das Wasserkraftwerk nicht wiederhergestellt werden kann. Ihm zufolge ist es vor allem notwendig, den zerstörten Damm abzusperren und die Bevölkerung, die Landwirtschaft und die Industrie mit Wasser zu versorgen. Es dauere mindestens fünf Jahre, um ein neues Wasserkraftwerk zu bauen.

Jewgenij Simonow ist der Meinung, dass die internationale Gemeinschaft der Ukraine helfen sollte, an diesem Ort etwas Moderneres und ökologisch Nachhaltigeres zu schaffen: «Es war eine grosse Pfütze, aus der viel Wasser verdunstet ist und die eine Menge Verschmutzung angesammelt hat. Jetzt werden intensive wassersparende Technologien benötigt. Ich weiss nicht, was die ukrainischen Behörden bevorzugen würden, aber meiner Meinung nach ist es schädlich, die sowjetische Philosophie der Naturverwaltung wiederherzustellen.»