Ukraine-Krieg Evas Kriegstagebuch (19): «Ich will mich nicht beschweren, denn andere haben noch viel mehr Grund dazu» Drei Monate im Krieg nimmt unsere Gastautorin zum Anlass, sich über die Wunder zu freuen, die ihr in der täglichen Barbarei zuteilwerden.

Die Wädenswilerin Eva Samoylenko-Niederer hat bis zum Kriegsausbruch im Donbass das Kinderheim Segel der Hoffnung betrieben. Sie ist mit ihrer Familie in die West-Ukraine geflohen und schreibt regelmässig über ihren Kriegsalltag.

Eva Samoylenko-Niederer in ihrer Heimatstadt Slowjansk Mitte Februar 2022. Samuel Schumacher

Diese Woche gedachten wir exakt drei Monaten, seit der Krieg ausbrach. Wie könnte ich den Tag vergessen? Ich wurde um fünf Uhr morgens mit der Nachricht geweckt, dass wir uns im Krieg befinden. Schock, Schmerz, Verlust, Hilflosigkeit, unglaublich schwere Entscheidungen und eine völlig neue Realität: Der 24. Februar 2022 ist ein Tag, den kein Ukrainer jemals vergessen wird, der Tag, der unser Leben und unsere Welt unwiderruflich verändert hat.

Dies waren zweifellos die schwierigsten und härtesten 90 Tage meines Lebens. Und während ich immer noch damit ringe, das Geschehene zu begreifen, und die täglich neuen Zerstörungen und Toten mir das Herz brechen, konnte ich auch wachsen und so viel lernen. Deshalb möchte ich heute, in diesem finsteren Tal, aller Umstände zum Trotz, all meine Gründe für Dankbarkeit aufzählen.

Erstens: Es gibt die Ukraine immer noch! Die Welt hat uns vielleicht drei Tage gegeben, aber unser armes, unbekanntes, oft verspottetes oder ignoriertes Land hat drei heldenhafte, tapfere, siegreiche Monate des Widerstands überstanden. Für mich ist das einfach nur ein Wunder, ein Beweis dafür, dass Gott unsere Gebete erhört und immer noch in der Lage ist, Unmögliches zu tun.

Zweitens: An jedem dieser 90 Tage konnte ich Menschen helfen, sie ermutigen, sie evakuieren, sie mit Nahrung versorgen, Leben retten und ein Licht in der Dunkelheit sein. Und am Tag des Sieges, wenn in der Ukraine wieder Frieden herrscht, werde ich wissen, dass ich auf meine kleine Art und Weise ein Teil davon war. Was für ein Privileg, was für ein Segen!

Neue Grüsse von Eva, nun aus dem ukrainischen Frühling (aber immer noch im Krieg). Bild: HO

Drittens: Ich habe Gottes erstaunliche Versorgung auf so viele verschiedene Arten erlebt: Als wir fliehen mussten, ohne eine Ahnung zu haben, wo wir landen würden, gab Gott uns im wahrsten Sinne des Wortes Zuflucht in seinem eigenen Haus. Wir wohnen nämlich in einem Kirchengebäude. Und dort wurden so viele unserer Leiden durch die liebevolle Fürsorge neuer Freunde geheilt. Und heute sind meine Stadt, mein Zuhause, unser Kinderheim und unsere Kirche immer noch unversehrt und alle meine Liebsten sind sicher und am Leben.

Ich werde nie aufhören, für diese Wunder dankbar zu sein, und ich werde den Verlust und das Opfer der Zehntausenden von Ukrainern, die das Gleiche leider nicht sagen können, nicht missachten, indem ich mich über die kleineren Entbehrungen, die wir ertragen müssen, beschwere. Ich danke dir, Gott, dass du in jedem Augenblick dieser 90 Tage bei mir warst, für die Kraft und Liebe, mit der du mich erfüllst, für deinen Schutz, deine Versorgung und deine Führung.

Bitte segne die Ukraine und bewirke weiter täglich Wunder.