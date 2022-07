Ukraine-Krieg Evas Kriegstagebuch (21): «Unser schönes Kinderheim wurde bereits zum zweiten Mal getroffen» Jetzt ist es passiert: Zum zweiten Mal wird das Kinderheim der Schweizerin Eva Samoylenko-Niederer im Donbass bei Gefechten zerstört. Die Schweizerin im Kriegsgebiet findet aber Trost in der Unzerstörbarkeit einer Idee.

Bild der Zerstörung: Heftige Schäden nach dem Artilleriebeschuss des Kinderheims «Segel der Hoffnung» in Slowjansk in der Ost-Ukraine. ZVG

Die Wädenswilerin Eva Samoylenko-Niederer hat bis zum Kriegsausbruch im Donbass das Kinderheim «Segel der Hoffnung» betrieben. Sie ist mit ihrer Familie in die West-Ukraine geflohen und schreibt regelmässig über ihren Kriegs-Alltag.

«Tag 141 dieses schrecklichen Krieges: Es bricht uns das Herz, dass das wunderschöne Gebäude unseres Kinderheims ‹Segel der Hoffnung› letzte Nacht von Artilleriefeuer getroffen und zerstört wurde! Wir haben seit Monaten gewusst, dass der Angriffskrieg Russlands und die schweren Gefechte in Slowjansk darauf hinauslaufen, aber es tut trotzdem weh!

Eva Samoylenko-Niederer im Februar in ihrer Heimatstadt Slowjansk. Samuel Schumacher

Vor allem, weil dies bereits das zweite Mal ist, dass ein Krieg unser Kinderheim zerstört hat. Nachdem das Gebäude im Zuge der Gefechte im Donbass bereits 2014 stark beschädigt worden war, halfen Hunderte von Freiwilligen aus der ganzen Ukraine, es mit viel Liebe wieder aufzubauen - als Zeichen der Hoffnung und des Friedens in der Ostukraine.

Wir sind traurig über die Verwüstung unseres schönen Gebäudes, aber wir wissen, dass ‹Segel der Hoffnung› nicht wirklich zerstört wurde. ‹Segel der Hoffnung› ist so viel mehr als ein Gebäude, die Idee beinhaltet die hunderten von Kindern, die durch unseren Dienst Zuflucht und Hilfe gefunden haben, deren Leben sich durch Gottes Gnade und die Arbeit, die wir tun und weiterhin tun, für immer zum Guten verändert haben.

All diese Kinder sind heute in Sicherheit; viele von ihnen sind in Geborgenheit dank der fortlaufenden Hilfe und Unterstützung, die wir ihnen dank euren Spenden zukommen lassen können. Wir sind nicht zerstört, wir geben nicht auf, wir arbeiten weiter, im Wissen, dass Gott einen Weg finden wird!»