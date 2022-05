Ukraine-Krieg In Italien wächst der Widerstand gegen Waffenlieferungen – auch bei grossen Teilen der Bevölkerung Gleich drei Regierungsparteien kritisieren die Hilfe für die Ukraine. Was macht Draghi?

Ministerpräsident Mario Draghi bekommt Gegenwind aus der eigenen Regierung: Gleich drei Parteien sind gegen Waffenlieferungen an die Ukraine. Alessando Di Meo / EPA ANSA

Erst vor wenigen Wochen hat Italiens Regierung ein Dekret unterzeichnet, das Waffenlieferungen an die Ukraine ermöglicht. Doch nun wächst die Unruhe. Mit Lega, Forza Italia und Fünf Sterne kritisieren gleich drei Regierungsparteien die Lieferungen. Die Entwicklung zeigt, dass russlandfreundliche Positionen in Italien nach wie vor konsensfähig sind – teils auch in der Bevölkerung.

Anfang März schien alles noch so klar: Mit grosser Mehrheit stimmte das italienische Parlament für Waffenlieferungen an die Ukraine. Nur 12 Abgeordnete des breiten Regierungsbündnisses enthielten sich damals. Selbst die einzige grosse Oppositionspartei – die rechtsnationale Fratelli d’Italia – stimmte zu.

Matteo Salvini Nurphoto / NurPhoto

Doch je länger der Krieg in der Ukraine andauert, desto mehr bröckelt diese Einheit. Die Anführer von drei der vier grossen Regierungsparteien sprechen sich mittlerweile mehr oder weniger deutlich gegen die Waffenlieferungen aus: Angefangen bei Giuseppe Conte, Chef der populistischen Fünf Sterne Partei, über Matteo Salvini von der rechten Lega bis hin zu Silvio Berlusconi, Präsident der konservativen Forza Italia.

Jetzt drohen sogar Neuwahlen

Das ist ein Problem für Regierungschef Mario Draghi, der sein Land eigentlich fest in der transatlantischen Allianz mit den USA verankert und auf eine Linie mit den anderen EU-Ländern gebracht hat. Beide Bündnisse sind klar für die Waffenlieferungen an die Ukraine.

Wenn nun drei der wichtigsten Bündnisparteien Draghi bei einem so zentralen Punkt die Gefolgschaft verweigern, könnte das in vorgezogenen Neuwahlen münden. Dahinter steckt Kalkül: Indem die Parteien sich gegen Draghi – ein externer Ministerpräsident ohne eigene Partei – stellen, wollen sie ihr Profil schärfen und ihre Zustimmungswerte aufbessern.

Giuseppe Conte Giuseppe Lami / EPA

Draghi wird am Donnerstag versuchen, Ruhe in seine Regierung zu bringen, indem er das Parlament über die Waffenlieferungen auf den neusten Stand bringt. Die Entscheidung, Waffen zu liefern, steht dabei aber nicht zur Debatte.

Über russlandfreundliche Positionen zum Wahlsieg?

Doch auch wenn die Regierung diese Krise übersteht, stehen im Frühjahr 2023 Wahlen an – und die drei Parteien müssen ihren Wählerverlust bis dahin stoppen, bestenfalls gar umkehren. Bemerkenswert ist, dass sie ausgerechnet über russlandfreundliche Position versuchen, das zu erreichen.

Nach einem Blick in eine aktuelle Meinungsumfrage überrascht diese Strategie weniger: Sie belegt, dass eine kritische Haltung zu Waffenlieferungen in der italienischen Bevölkerung grossen Rückhalt geniesst. So sagten laut einer Umfrage des IPSOS-Instituts vom 11. Mai 46 Prozent der Italiener, dass es nicht richtig ist, dass Italien und die Nato weiterhin Waffen in die Ukraine liefern. Ihnen stehen 41 Prozent gegenüber, die die Lieferungen unterstützen.

Silvio Berlusconi Mondadori Portfolio / Editorial

Diese Ergebnisse passen zur Stimmung in einem Teil der Bevölkerung, die sich Russland weiterhin verbunden fühlt und die Schuld für den Ausbruch des Kriegs bei der Osterweiterung der Nato sieht. Diese Position ist im öffentlichen Diskurs trotz des Kriegs präsent und wird etwa in Talkshows von prorussischen Gästen vertreten.

Auch Matteo Salvini ist plötzlich strikt gegen Waffen. So sagte er Anfang der Woche, er habe mit Draghi über «Waffenstillstand und Abrüstung» im Ukraine-Krieg gesprochen. «Und diese gehen mit einem Stopp der Waffenlieferungen einher.» Berlusconi indes glaubt, die Waffenlieferungen führten dazu, dass auch Italien im Krieg sei und kritisiert den Mangel an Führungspersönlichkeiten in der westlichen Allianz:

«Unter diesen Umständen ist Herr Putin weit davon entfernt, sich an den Verhandlungstisch zu setzten.»