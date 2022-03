Ukraine-Krieg Joe Biden will Polen, Rumänien und Deutschland nicht allein lassen – die USA nehmen mehr Flüchtlinge auf Die Regierung von US-Präsident Joe Biden will vorerst 100'000 Flüchtlinge aus der Ukraine in Amerika aufnehmen. Dies gab Biden am Donnerstag in Brüssel bekannt.

Der US-amerikanische Präsident Joe Biden gab am Donnerstag an einer Pressekonferenz in Brüssel bekannt, dass die USA mehr Flüchtlinge aus der Ukraine aufnehmen wolle. Evan Vucci / AP

Ein Zeichen der Solidarität mit den europäischen Verbündeten: Die USA wollen 100'000 Menschen, die aus der Ukraine geflüchtet sind, aufnehmen. Dies gab der amerikanische Präsident Joe Biden am Donnerstag in Brüssel bekannt. «Das ist nicht etwas, das Polen, Rumänien oder Deutschland allein machen sollten», sagte Biden an einer Pressekonferenz. «Das ist eine internationale Aufgabe.»

Angesichts der Zahl der Flüchtlinge, die seit Kriegsbeginn die Ukraine verlassen mussten, fällt diese amerikanische Geste allerdings nicht besonders grosszügig aus. Was sind schon 100'000 Menschen in Anbetracht der mehr als 3,5 Millionen Ukrainerinnen und Ukrainer, die sich ausserhalb ihres Heimatlandes auf der Flucht befinden? Für Biden aber ist es ein massives Zugeständnis. Denn eigentlich wollte seine Regierung im laufenden Finanzjahr, das bis am 30. September dauert, nur gerade 10'000 Flüchtlinge aus Europa aufnehmen.

«Breites Engagement» der Regierung Biden

Dazu muss man wissen: Anerkannte Flüchtlinge werden in Amerika anders behandelt als Migrantinnen und Migranten, die an der Grenze zu Mexiko oder Kanada einen Asylantrag stellen. Seit den frühen Achtzigerjahren legt der Präsident jeweils zu Beginn des Finanzjahres die Zahl der Menschen fest, die während den nächsten zwölf Monaten in den USA ein neues Leben beginnen dürfen. Diese Zahl schwankt von Jahr zu Jahr recht stark. 1980 lag die Obergrenze bei 231'700. Unter Präsident Donald Trump sank sie im Pandemie-Jahr 2020 auf 18'000.

Biden wiederum erhöhte die Obergrenze, nach Kritik von Flüchtlingsgruppierungen, im laufenden Fiskaljahr auf insgesamt 125'000 Menschen — wobei mehr als die Hälfte davon aus Afrika und Südasien stammen sollten. (Aktuell ist diese Quote nicht annähernd ausgeschöpft: Amerika nahm in der ersten Hälfte des Fiskaljahres nur knapp 7'900 Flüchtlinge auf.)

Die Überprüfung und Übersiedlung der Flüchtlinge in Amerika fällt in die Zuständigkeit des Aussenministeriums — während für Migrantinnen oder Sans Papiers, die an der Grenze aufgegriffen werden, die Ministerien für Justiz und Sicherheit zuständig sind.

Am Donnerstag blieb vorerst unklar, wie Amerika die 100'000 ukrainischen Flüchtlinge auswählen und nach Amerika transportieren will. Auch blieb unklar, ob sie bloss eine temporäre Aufenthaltsbewilligung bekommen werden. Die Details würden in den nächsten Tagen festgelegt, sagte ein Regierungsmitarbeiter in einem Gespräch mit Journalisten in Brüssel. Er nannte die Zusicherung Bidens aber ein «breiteres Engagement», das zeitlich offen sei.

Die Amerikaner verteidigten sich aber auch gegen Kritik aus Europa, den europäischen Verbündeten keine grosse Hilfe bei der Bewältigung des Flüchtlingsstroms zu leisten. «Viele Ukrainer wollen in Europa bleiben, in der Nähe ihres Zuhauses», sagte Biden dazu an einer Pressekonferenz. Auch sagte der Präsident, dass er sich ein eigenes Bild von der Lage der Flüchtlinge in Polen — der letzten Station seiner Europa-Reise — machen werde.