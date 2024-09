Ukraine-Krieg Kampfjets und Erfahrung mit dem kriegstreibenden Nachbarn: Was Finnland und Schweden der Nato konkret bringen Eine Million Soldaten, 70 Gripen, 64 F-35 und eine bedeutende strategische Lage: Dass Schweden und Finnland der Nato beitreten wollen, ist für das Verteidigungsbündnis äusserst positiv. Ein Überblick.

Sie führt Finnland in die Nato: Premierministerin Sanna Marin am Dienstag nach der erfolgreichen Abstimmung im Parlament. Bild: Emmi Korhonen / AP

Finnland und Schweden werden in diesen Stunden das Gesuch einreichen, um sich unter den Schutzschirm der Nato zu begeben. Damit wollen sie die Sicherheit für sich selber, aber auch für den Ostsee-Raum, Skandinavien, ja ganz Europa erhöhen. Der Nato bringen die beiden nordischen Neuzugänge gewichtige Vorteile – nicht nur in Form von starken Armeen.

Allein die Lage der Beitrittskandidaten ist für den Westen vorteilhaft. Mit ihnen rückt die Nato weit nach Osten, direkt an Russland heran – was Wladimir Putin immer verhindern wollte. Finnland teilt eine 1340 Kilometer lange Grenze mit Russland, deren Überwachung und Verteidigung gut eingespielt ist. Der schwedischen Insel Gotland kommt in der Ostsee eine enorm wichtige strategische Bedeutung zu. Die Nato wird in Zukunft vor dort aus operieren können, und Schweden erhält mehr Unterstützung, um die Insel zu sichern. Strategische Analysen haben ergeben, dass Russland nach einer Eroberung Gotlands mit Raketen die ganz Region in Schach halten könnte.

Mit den Neuzugängen ist die Ostsee fast komplett von Nato-Ländern umgeben. Dies bringt strategisch eine dominante Position und verbessert die Lage der baltischen Staaten. Diese können in Zukunft in einer Krise besser erreicht werden, was laut Militärexperten das Risiko eines russischen Angriffs zusätzlich reduziert.

Auch die nordische Militärzusammenarbeit wird noch enger werden, sagt der schwedische Verteidigungsminister Peter Hultqvist. Und einfacher, auch sicherheitspolitisch: Es gibt nicht mehr zwei Nato-Länder und zwei andere, sondern eine Einheit.

Finnischer Leopard 2 Panzer: Die Armee ist hervorragend ausgestattet. Bild: Heikki Saukkomaa / AP

Schweden ist erst langsam daran, wieder aufzurüsten, aber Finnland hat seit der Krim-Annexion 2014 seine bereits beachtliche Armee noch ausgebaut. Helsinki verfügt dank seiner allgemeinen Wehrpflicht (für Männer) aber sowieso über eine grosse Reserve von 280’000 trainierten Soldaten – die im Kriegsfall auf fast eine Million ausgeweitet werden könnte.

Dies ist laut der finnischen Armee eine der grössten Reserven Europas, grösser als jene der anderen nordischen Länder zusammen. Zudem kommen künftig die 200 schweren Panzer Finnlands der Nato zugute; Schweden hat 120. Bei den Kampfjets wartet Stockholm mit 70 heimischen Gripen auf, Helsinki mit ganzen 62 F/A-18 – und ab 2026 ist die Lieferung von 64 F-35 geplant. Finnland verfügt zudem über 28 Kriegsschiffe, Schweden über 18 plus 5 U-Boote.

Schweden und Finnland sind klare Westler, EU-Mitglieder und mit von der Partie, wenn internationale Sicherheitspolitik diskutiert wird. Auch kooperieren sie schon seit Jahren eng mit der Nato – aber sie hatten bisher auf ihrer traditionellen Neutralität beharrt. Jetzt hat Russlands Ukraine-Invasion alles verändert, und die nordischen Länder setzen ein weltweit beachtetes Signal.

Aber sie wollen die skandinavische Variante der Mitgliedschaft, wie auch Norwegen und Dänemark: Keine Stationierung von Atomwaffen oder permanenten Nato-Basen auf ihrem Territorium. Damit können sie trotz Mitgliedschaft glaubhaft machen, dass die Nato nicht ihr schwerstes Waffenarsenal an Russland heranrückt. Gerade Finnland hat jahrzehntelange Erfahrung mit diplomatischem Umgang mit dem Kreml, könnte also wohl auch in Zukunft einen Dialog sichern – wenn gewünscht.