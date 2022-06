Ukraine-Krieg Kiew solle Territorien abtreten: Putin nutzt Kissingers Argument ­dankbar für seine eigenen Zwecke Das Kriegsgeschehen konzentriert sich zur Zeit vor allem im Osten und Süden des Landes. Derweil hofft Moskau auf Friedensverhandlungen, wie sie der Grandseigneur der US-Diplomatie, Henry Kissinger, vorgezeichnet hat.

In Moskau sagte ein Sprecher Putins, die USA würden mit ihrer angekündigten Lieferung moderner Raketensysteme an die Ukraine «absichtlich Öl ins Feuer giessen». Die von US-Präsident Joe Biden versprochenen US-Waffenlieferungen im Wert von 700 Millionen Dollar würde die ukrainische Bereitschaft für Friedensverhandlungen nur unnötig hinauszögern, so der Kreml.

Moskau spielt damit auch auf die sich weiter verbreitende Meinung an, wonach die Ukraine für eine Friedenslösung auf rechtlich ihr zustehende Territorien verzichten müsse. Dieser Vorstellung Vorschub leistete vergangen Woche der Grandseig­neur der amerikanischen Aussenpolitik Henry Kissinger im Rahmen des Weltwirtschaftsforums in Davos. Die Ukraine freilich zeigte sich zu solchen Gebietsabtretungen nicht bereit.

Riet der Ukraine, Territorien abzutreten: Henry Kissinger, mittlerweile 99 Jahre alt. Bild: Omer Messinger / EPA

Biden nannte als Ziel der US-Waffenlieferungen eine möglichst gute Verhandlungsposition der Ukraine. «In jeder Verhandlung müssen die am Boden geschaffenen Fakten berücksichtigt werden», schrieb Biden in einem Gastbeitrag für die «New York Times».

Für «Anschluss» moskautreuer Gebiete ist es noch zu früh

Zuletzt ging der russische Feldzug im Osten und Süden der Ukraine weiter, auch wenn besonders in der Region Cherson Gegenschläge der ukrainischen Seite zu verzeichnen waren.

In der Nacht auf Donnerstag wurde diese Schule in Charkiw zerstört. Bild: Sergey Kozlov / EPA

Cherson und Saporischschja – in den weitgehend von Russen eroberten Städten gibt es bereits putintreue Verwaltungen – hatten offiziell einen Anschluss an Russland verlangt. Der Kreml jedoch wies gestern solche Forderungen ab. Noch sei es nicht an der Zeit, die Sicherheit sei nicht gewährleistet, «solange die militärischen Schläge der ukrainischen Militärs und Nationalisten» anhielten, hiess es aus dem Kreml.

Selenski: Ein Fünftel der Ukraine unter russischer Kontrolle

Besonders umkämpft ist im Moment Severodonetsk in der Ostukraine. 70 Prozent der Industriestadt seien mittlerweile in russischer Hand, hielt der zuständige Gouverneur fest.

Der ukrainische Präsident Wolodimir Selenski sprach unterdessen in einer Schaltung ins luxemburgische Parlament von einem Fünftel der ukrainischen Staatsfläche, die sich nun unter russischer Kontrolle befinde. Die Kämpfe verteilten sich auf einer Frontlinie von 1000 Kilometern.