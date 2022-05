Ukraine-Krieg Kriegstagebuch (16): «Wir evakuieren Babys – und rechnen mit humanitärer Katastrophe» Eva's Kriegstagebuch (16): Eva Samoylenko-Niederer erzählt, wie sich ihr Körper dem Krieg anpasst – und warum das Schlimmste noch bevorsteht.

Eva, die Leiterin des Kinderheims «Segel der Hoffnung» in Slowjansk, ist mit ihrer Familie in den Westen der Ukraine geflohen. Sie schreibt über ihren Alltag im Kriegsland Ukraine.

«Und wieder hat ein neuer Monat begonnen – und noch immer ist der Krieg nicht zu Ende. Der Frühling ist hier, vor den zerstörten Häusern blühen die Kirschbäume, aber in vielerlei Hinsicht steht die Zeit für uns alle immer noch still: Das «Vorher» ist so weit entfernt, dass es unreal scheint. Keiner hier wagt es, Pläne für die Zukunft zu schmieden.

Blühende Bäume vor zerbombten Wohnhäusern: Frühling in der Ukraine 2022. ZVG

All die Angst, die Verluste und die Ungewissheit sind eine riesige Belastung, die mit der Zeit eher schlimmer als einfacher wird. Manchmal wird es auch mir zu viel und ich habe einen «schlechten» Tag. Zum Glück bewirken (Nach)schlafen, ein Spaziergang und Zeit im Gebet Wunder.

Trotzdem spüre ich, wie sich mein Körper nach bald 70 Tagen in diesem Krieg an die neue Realität angepasst hat. Ich habe Gewitter früher immer geliebt, aber jetzt zucke ich bei Donner zusammen und schaue zum Fenster hinaus, um zu kontrollieren, dass es wirklich nur Donner war. Das Gleiche geschieht auch bei anderen lauten Geräuschen oder jedes Mal, wenn ein Helikopter oder ein Flugzeug vorbeifliegt. Fast alle Flüchtlinge und Einwohner in unserem Dorf reagieren so. Die allmorgendlichen Nachrichten von Raketenangriffen auf scheinbar zufällig ausgewählt neue Städte terrorisieren uns. Niemand weiss, wo die nächste Rakete einschlagen wird.

Eva Samolyenko-Niederer Mitte Februar in ihrer ostukrainischen Heimatstadt Slowjansk. Samuel Schumacher

Auch diese Woche waren unsere Teams wieder in über 55 verschiedenen Städten und Dörfern der Ukraine im Einsatz. Über 40 dieser Städte sind im unmittelbaren Kriegsgebiet. Und so tragisch die Situation jetzt schon ist: Die schlimmste humanitäre Katastrophe wird erst noch kommen. Wo immer unsere Helfer hinkommen, werden sie von einer viel zu grossen, hungrigen Menschenmenge erwartet. Diese Woche haben wir mehr als 7000 Lebensmittelpakete verteilt: für uns ein absoluter Rekord. Und doch reicht das nirgendwo hin. Wir hatten alleine diese Woche Anfragen für 30'000 Hilfspakete.

Die Warteschlangen vor den Essensausgaben werden täglich länger. ZVG

Doch nach zwei Monaten Krieg, in denen fast alle hier ohne Einkommen auskommen mussten, sind alle Reserven aufgebraucht. Die Menschen sind absolut mittellos und hungrig. Leider nimmt die Anzahl Hilfsgüter ab, die aus Europa oder der Westukraine in den Osten transportiert werden. Viele dieser Güter werden unterdessen vor Ort gebraucht, um Flüchtlinge in Europa und der Westukraine zu verpflegen. Und auch viele Hilfswerke haben ihre Ressourcen inzwischen aufgebraucht. Diese Tendenz ist erschreckend, denn die Not der Menschen in der Ukraine nimmt täglich weiter zu.

Kommt hinzu, dass unsere Hilfsarbeit an die Front von Tag zu Tag schwieriger und gefährlicher wird. Gleich zwei Städte, in welche wir fast täglich Teams sandten, sind nicht mehr zugänglich. Kremennaya ist offiziell gefallen und besetzt. In Rubeshnoe sind die Strassenkämpfe so heftig, dass ein weiterer Evakuierungsversuch abgebrochen werden musste. Bei der Evakuierung von 15 Personen aus Lisichansk kam der Bus unter Beschuss.

Unter den Evakuierten sind häufig auch kleine Kinder und Babys. ZVG

Heftig sind die Strassenkämpfe auch in der Stadt Liman nur 15 Kilometer von meiner Heimat Slowjansk entfernt. Eines unserer Teams konnte trotz Beschuss in die Stadt vordringen und drei Familien mit Babys evakuieren. Der jüngste der Flüchtlinge ist erst eine Woche alt, er hat noch nicht einmal eine Geburtsurkunde.»

