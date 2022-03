Ukraine-Krieg Leichen auf den Strassen, tote Kinder in den Spital-Fluren: Putins Armee quetscht das Leben aus Mariupol Die Stadt im Süden der Ukraine ist umzingelt. Die Menschen machen Unsagbares durch.

Leblose Körper in Mariupol: Die belagerte Stadt wird von russischen Granaten im Minutentakt eingedeckt. Tausende sind bereits gestorben. Evgeniy Maloletka

Ein kleines Kind, nur 18 Monate alt, das die Kopfverletzung durch ein russisches Schrapnell nicht überstanden hat. Ein Mädchen, keine sechs Jahre alt, mit Einhörnern auf der Pyjama-Hose. Ein Jugendlicher, dessen Beine von einer Explosion zerfetzt wurden. Sie alle liegen, zusammen mit Dutzenden anderen, zusammengepfercht in einem Massengrab ausserhalb von Mariupol.

Mit dieser erschütternden Szene beginnen zwei Reporter der Nachrichtenagentur AP ihren Bericht aus der belagerten Stadt im Süden der Ukraine. Es sind die letzten beiden westlichen Journalisten, die sich noch in der von russischen Truppen umzingelten Metropole befinden. Sie berichten von Leichen auf den Strassen, von toten Kindern auf den Fluren der Spitäler. Grauenvolle Szenen, die den Schrecken des russischen Krieges in der Ukraine für alle Welt anschaulich werden lassen. Und die gleichwohl kaum zu ertragen sind.

Das Wort «Kinder» steht auf russisch vor und hinter dem Theater von Mariupol. Hunderte suchten hier Schutz. AP

Humanitäre Korridore scheitern und die Fluchtrouten sind vermint

Seit drei Wochen bombardiert die russische Armee Mariupol. Inzwischen ist die Stadt vollständig umstellt. Fluchtrouten sind vermint. Immer wieder scheiterten Versuche, humanitäre Korridore für die festsitzenden Menschen zu einzurichten. Wurde ein solcher geschaffen, eröffneten die Besatzer laut Berichten das Feuer auf die fliehenden Zivilisten.

Hunderte suchten zuletzt in einem Theater Schutz. Das Gebäude war offenbar als zivile Schutzeinrichtung markiert worden. Auf Satellitenbildern ist zu sehen, dass vor und hinter dem Gebäude in grossen Buchstaben das Wort «Kinder» in russischer Sprache auf den Boden geschrieben worden war (siehe Bild oben). Trotzdem warf Putins Armee Bomben.

Wie am Donnerstag bekannt wurde, blieb der Luftschutzkeller intakt. Laut Behörden versuchten Rettungskräfte unter den Trümmern zu den Schutzsuchenden vorzudringen. «Es gibt Überlebende», sagte ein Mitarbeiter des Bürgermeisters. Mehr als Hundert, hiess es am Donnerstagnachmittag, seien bislang gerettet worden. Wie viele Opfer der russische Angriff forderte, ist noch nicht bekannt.

Das zerstörte Theater nach dem russischen Bombenangriff. Donetsk Regional Civil-Military

«Hunderttausende Menschen stehen rund um die Uhr unter Beschuss»

Der ukrainische Präsident Wolodimir Selenski wies bei seiner Rede vor dem Deutschen Bundestag ebenfalls auf die katastrophale Lage in Mariupol hin: «Ich wende mich an euch im Namen der Einwohner von Mariupol - Zivilisten einer Stadt, die von russischen Truppen blockiert und praktisch dem Erdboden gleichgemacht wurde», sagte Selenski. «Sie vernichten alles dort. Hunderttausende Menschen stehen rund um die Uhr unter Beschuss. 24 Stunden am Tag ohne Essen, ohne Wasser, ohne Strom. 24 Stunden ohne Kommunikation. Wochenlang.» Die russischen Truppen unterscheiden nicht zwischen Zivilisten und Militär, so der Staatschef der Ukraine. Es interessiere sie nicht, wo zivile Objekte sind, sie betrachteten alles als Zielscheibe.

Der ukrainische Präsident Wolodimir Selenski per Videobotschaft im Deutschen Bundestag. CLEMENS BILAN

Das Ausmass der Zerstörung in Mariupol brachte Vize-Bürgermeister Sergej Orlow auf den Punkt: «Die Stadt existiert eigentlich nicht mehr», sagte er. 80 bis 90 Prozent der Gebäude seien bombardiert worden, «kein einziges ist unbeschädigt».

Die Menschen in Mariupol seien mittlerweile so verzweifelt, dass sie Wasser aus Regenpfützen trinken würden, so Orlow. «Ein kleiner Teil der Menschen kann privat Wasser aus Brunnen entnehmen», sagte er in einem Interview. Da die Heizungen ohnehin nicht mehr funktionierten, entnähmen manche Wasser aus den Heizungsrohren, um es zu trinken. «Manche sagen auch, dass sie es aus Pfützen nehmen. Als es Schnee gab, haben sie den geschmolzen.»

Warum die Stadt für Putin so wichtig ist

Eine Frau mit ihren Kindern im Schutzbunker in Mariupol. Alexei Alexandrov

Mariupol ist eines der wichtigsten Ziele für Russland. Das besondere für Putin ist die strategische Lage: Die Stadt liegt zwischen den von prorussischen Separatisten kontrollierten Gebieten im Donbass und der von Russland annektierten Halbinsel Krim. Mit der Kontrolle über Mariupol mit seinen 400000 Einwohnern könnte Putin einen Landkorridor von Russland über den Donbass bis zur Krim schaffen.

Wie er das erreichen will, formulieren die beiden AP-Reporter vor Ort so: «Die Stadt ist jetzt von russischen Soldaten umzingelt, die langsam das Leben aus ihr herausquetschen, eine Explosion nach der anderen.