Ukraine-Krieg Papst gegen Putin-Patriarch: Der Ukraine-Krieg findet auch auf religiöser Ebene statt Nach einer gemeinsamen Videokonferenz mit Schweizer Beteiligung haben sich Papst Franziskus und Kyrill I., Patriarch der russisch-orthodoxen Kirche, für eine diplomatische Lösung im Ukraine-Krieg ausgesprochen. Wobei: Für Kyrill handelt es sich nicht um einen Krieg, genauso wenig wie für seinen Bruder im Geiste, Wladimir Putin.

Er besuchte auch schon die Schweiz: Kyrill I., Patriarch von Moskau und Oberhaupt der Russisch-Orthodoxen Kirche bei einer orthodoxen Liturgie in der Auferstehungs-Kirche in Zürich am 7. Dezember 2016. WALTER BIERI

«Papst Franziskus stimmte mit dem Patriarchen darin überein, dass die Kirchen aufgerufen sind, zur Stärkung von Frieden und Gerechtigkeit beizutragen», erklärte Vatikansprecher Matteo Bruni in dieser Woche nach einer Videokonferenz zwischen den beiden christlichen Kirchenoberhäuptern. Papst und Patriarch seien sich einig gewesen, «Hirten desselben heiligen Volkes zu sein, das an Gott, an die Heilige Dreifaltigkeit und an die Heilige Mutter Gottes glaubt: Deshalb müssen wir uns zusammenschliessen, um dem Frieden zu helfen, um den Leidenden zu helfen, um Wege des Friedens zu suchen, um das Feuer zu stoppen».

An dem virtuellen Treffen zwischen Rom und Moskau nahm auch der Schweizer Kurienkardinal Kurt Koch teil. Er ist Präsident des Päpstlichen Rates für die Einheit der Christen und damit «Ökumene-Minister» des Vatikans.

Fand im Gespräch mit dem russischen Patriarchen deutliche Worte gegen den Krieg: Papst Franziskus. FILIPPO MONTEFORTE

Über die Dauer des Gesprächs wurde nichts bekannt, aber eines steht fest: Es muss sehr schwierig und, zumindest für Papst Franziskus, wohl auch sehr frustrierend gewesen sein. Denn Kyrill I. weigert sich wie der russische Präsident Wladimir Putin weiterhin, die Invasion der Ukraine als das zu bezeichnen, was sie ist: einen Krieg.

Der Papst wird deutlich

In einem nach der Videokonferenz vom Moskauer Patriarchat verbreiteten Communiqué war lediglich von einer «kritischen Situation in der Ukraine» die Rede. Ganz anders der Papst:

«Als Seelsorger haben wir die Pflicht, allen Menschen, die unter dem Krieg leiden, nahe zu sein und ihnen zu helfen.»

Nach Jahren der Annäherung und der ökumenischen Bemühungen droht der russische Aggressionskrieg einen neuen und vielleicht für lange Zeit unüberwindlichen Keil zwischen die römisch-katholische und die russisch-orthodoxe Kirche zu treiben. Franziskus hatte Kyrill im Jahr 2016 in Kuba getroffen; in diesem Juni oder Juli hoffte er auf eine Einladung nach Moskau.

Doch dann kam das, was die italienischen Medien als «Kyrills Schock-Predigt» bezeichneten: Der Patriarch rechtfertigte die russische Invasion damit, dass den Gläubigen im Donbass in der Ostukraine die Verderbtheit und die Perversionen des Westens aufgezwungen werden sollten. Wörtlich erwähnte Kyrill unter anderem «Gay-Pride-Paraden».

Vereint in Homophobie und der heiligen Spezial-Militäraktion

«Was derzeit in den internationalen Beziehungen geschieht, hat nicht nur eine politische Bedeutung», betonte Kyrill. «Es geht um etwas anderes und viel wichtigeres: Es geht um das Seelenheil der Menschen.» Mit anderen Worten: In den Augen von Kyrill führt Putin in der Ukraine einen heiligen Krieg, oder vielmehr, nach russischer Sprachregelung: eine heilige Spezial-Militäraktion. Der Patriarch und Putin: Sie sind vereint in ihrer Homophobie, ihrem Fremdenhass, ihrer Verachtung des säkularen und demokratischen Westens - und auch in ihrem grossrussischen Wahn. Kyrill fabuliert genauso von der «Einheit der Rus» wie der Despot im Kreml.

In der Tat ist das Verhältnis zwischen Putin, den seine Mutter unter kommunistischer Herrschaft heimlich hatte taufen lassen, und Kyrill eng. Nach dem Ende der Sowjetunion und ihrer atheistischen Staatsideologie hat die russisch-orthodoxe Kirche dank grosszügiger finanzieller Hilfen von Putin eine beeindruckende Renaissance erfahren.

Und so ist die Religion in Russland wieder zu einem nicht zu unterschätzenden Machtfaktor geworden - zugunsten Putins. Nicht umsonst forderte Vitali Klitschko, der Bürgermeister von Kiew, Papst Franziskus und Patriarch Kyrill in dieser Woche auf, in die Ukraine zu kommen:

«Die Präsenz der religiösen Leader könnte der Schlüssel zur Rettung von Leben und zu einer Friedenslösung sein.»

Weder Franziskus noch Kyrill haben sich bisher zur Einladung geäussert - ob diese bei der Videokonferenz ein Thema war, blieb offen. Papst Franziskus zeigte sich jedenfalls entsetzt über die Rede Kyrills, den er vor dem Beginn des Kriegs noch freundschaftlich «Bruder» genannt hatte. Während des Gesprächs hielt er Kyrill vor, dass man heutzutage nicht mehr von einem «heiligen» oder einem «gerechten» Krieg reden könne, wie man das früher auch in der katholischen und orthodoxen Kirche gemacht habe. «Es hat sich ein christliches Bewusstsein für die Bedeutung des Friedens entwickelt», sagte der Papst.

Kyrills Weigerung, den Krieg Putins zu kritisieren war, für Papst Franziskus schon vor der Videokonferenz der Anlass für eine markante Kurskorrektur gewesen. Hatte der Vatikan sich bezüglich des Kriegs in der Ukraine zunächst noch zurückgehalten, um die vom Vatikan angebotene Vermittlerrolle in dem Konflikt nicht zu beeinträchtigen, redet der Pontifex in Rom nun Klartext:

«Ströme von Blut und Tränen fliessen in der Ukraine. Es handelt sich nicht um eine Militäroperation, sondern um einen Krieg, der Tod, Zerstörung und Elend mit sich bringt.»