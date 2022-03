Ukraine-Krieg Putins rechte Hand Lawrow sagt: «Wir haben die Ukraine nicht angegriffen» – und begründet die Bombardierung einer Klinik Russlands Aussenminister leugnet den Überfall aufs Nachbarland. In einer zerbombten Geburtsklinik will er Nationalisten entdeckt haben.

Wladimir Putins wichtigstes Regierungsmitglied: Russlands Aussenminister Sergej Lawrow. in Antalya. epa/key

Am Tag nachdem die russische Armee in Mariupol ein Geburtsspital mit Bomben angegriffen hatte und dabei zwei Frauen und ein kleines Kind tötete, trat Russlands Aussenminister vor die Medien. Es sollte ein denkwürdiger Auftritt werden. Statt die Gräueltat im Süden der Ukraine wenigstens einzuräumen, ging Sergej Lawrow in die Offensive. Frauen seien dort gar keine mehr drin gewesen, behauptete Wladimir Putins wichtigster Minister. Die Schwangeren, Ärzte und Krankenschwestern seien längst aus dem Spital vertrieben worden. Stattdessen hätten sich darin ultraradikale ukrainische Militärs verschanzt.

Diesem zynischen Statement liess Lawrow ein weiteres folgen. Dieses ordnet die Glaubwürdigkeit des russischen Aussenministers recht anschaulich ein. «Wir planen nicht, andere Länder zu attackieren», so Lawrow. «Wir haben auch die Ukraine nicht attackiert.» Den brutalen Angriffskrieg, der nach ukrainischen Angaben bereits Tausenden Zivilisten das Leben kostete, redet der russische Aussenminister einfach weg.

Die zerbombte Geburtsklinik in Mariupol: Hier starben am Mittwoch 3 Menschen bei einem russischen Angriff. AP/key

Ins türkische Antalya sei Lawrow auch lediglich zum Reden gekommen, nicht aber um etwas zu entscheiden, klagte der ukrainische Aussenminister Dmytro Kuleba. In der Hafenstadt am Mittelmeer trafen sich am Donnerstag hochrangige Delegationen Russlands und der Ukraine. Beschlossen wurde allerdings nichts. Die russische Seite, so Kuleba, habe selbst für einen Waffenstillstand die Kapitulation der Ukraine als Bedingung gestellt. An einer echten Lösung seien die Abgesandten des Kreml nicht interessiert gewesen.

Menschen werden ausgehungert, Fluchtwege vermint

In Mariupol verschlimmert sich die humanitäre Situation stündlich. Die Stadt ist von russischen Truppen eingekesselt, Fluchtrouten sollen vermint worden sein. Versprochene Feuerpausen zur Evakuierung wurden von russischer Seite mehrfach gebrochen. Immer mehr erschreckende Berichte dringen aus der Stadt nach draussen: Leichen sollen auf den Strassen liegen. 47 seien in einem Massengrab beerdigt worden, erklärte die Stadtverwaltung gegenüber lokalen Medien. Die Menschen hätten weder Wasser, Essen, Strom noch Gas. Sie müssten Schnee schmelzen um etwas trinken zu können.

Der Vormarsch der russischen Armee in der Ukraine wurde bereits in den ersten Kriegstagen durch ukrainische Gegenwehr und schlechte Organisation stark verlangsamt. Seither verfolgt Putins Armee gezielt die Strategie, Terror in der Zivilbevölkerung zu verbreiten. Ukrainische Städte werden umzingelt und unter heftigsten Artilleriebeschuss genommen. Dabei zielen die Invasoren auch auf Wohngebiete. Militärexperten warnen daher vor dem «Aleppo-Szenario»: die Stadt in Syrien wurde von russischen und syrischen Truppen regelrecht zerbombt.

Und ein weiteres Exempel hat der russische Kampfeinsatz in Syrien geliefert: Attacken gegen Spitäler wie nun in Mariupol. Dutzende Angriffe auf Kliniken sind inzwischen belegt. Putins Soldaten machen auch vor den Schwächsten nicht Halt. In Syrien nicht, und auch nicht in der Ukraine.