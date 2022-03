Ukraine-Krieg Raketen ins Herz der ukrainischen Hauptstadt – Putin scheint langsam aber sicher aufs Ganze zu gehen Russland bombardiert jetzt offenbar gezielt zivile Viertel in ukrainischen Städten. In Kiew starben fünf Menschen bei einem Angriff auf den Fernsehturm. Putins Armee hat ihre Strategie geändert – es droht eine massive Eskalation des Krieges.

Die Gedenkstätte Babyn Jar mitten in Kiew: Vor 81 Jahren ermordeten Hitlers Soldaten hier über 30'000 Menschen. Gestern Nachmittag schlug eine von Putins Raketen an der selben Stelle ein.

Mindestens fünf Menschen kamen bei dem Angriff der russischen Armee im Zentrum der ukrainischen Hauptstadt ums Leben. Ziel war offenbar der Fernsehturm von Kiew direkt neben der Gedenkstätte. Auf Videos war Feuer sowie eine grosse Rauchwolke zu sehen, die direkt neben dem Turm hochsteigt. Der Turm selbst blieb stehen. Zuvor war das Fernsehsignal in Kiew für einige Zeit unterbrochen.

Feuer und Rauch am Fernsehturm von Kiew nach einem russischen Raketenangriff. Carlos Barria/Reuters

Kommunikationswege wie das TV-Signal ins Visier zu nehmen, dürfte dem Plan folgen, die Kontrolle über die Informationen zu erlangen. Der russische Angriff auf die Ukraine lässt sich in den sozialen Medien quasi in Echtzeit verfolgen. Putins Armee scheint den Informationsfluss nun gezielt eindämmen zu wollen.

Der Grund dafür könnte mit einem Strategiewechsel der Russen zu tun haben, der Beobachtern aktuell grosse Sorgen bereitet. Denn während die russische Armee in den ersten sechs Tagen des Angriffskriegs gegen die Ukraine ihre Feuerkraft eher dosiert einsetzte, scheint Putin nun langsam aber sicher aufs Ganze gehen zu wollen.

64 Kilometer langer Konvoi

Darauf deutet die riesige Militärkolonne hin, die sich vom Norden her auf Kiew zubewegt. 64 Kilometer lang ist der Konvoi. Das belegen Satellitenbilder. Auf einer Strecke, so lang wie von Luzern nach Aarau, reihen sich Artillerieeinheiten, Transporter, Versorgungsfahrzeuge und jede Menge Panzer aneinander. Alles, was man für einen gross angelegten Bodenangriff braucht.

Nur noch gut 20 Kilometer, dann hat die Kolonne Kiew erreicht. Sie könnte die Grossoffensive bedeuten, mit der Fachleute bereits vor Kriegsbeginn gerechnet hatten. So sagte der Londoner Militärexperte Franz-Stefan Gady im Gespräch mit dieser Zeitung: «Der Hauptstoss wird nicht aus dem Donbass erfolgen, sondern von der weissrussischen Grenze im Norden. Entlang des Flusses Dnepr dürften die russischen Truppen in Richtung Kiew vordringen.» Das ist nun geschehen.

Streubomben kommen zum Einsatz

Einen bitteren Vorgeschmack darauf, wie eine mögliche Attacke auf Kiew aussehen könnte, ist in der ostukrainischen Stadt Charkiw zu beobachten. Der Strategiewechsel der Russen zeigt sich hier bislang am deutlichsten. Nur wenige Kilometer von der russischen Grenze entfernt bombardierte Putins Armee Wohnviertel. Die Angriffe forderten laut lokalen Behörden viele Todesopfer, genaue Zahlen wurden nicht genannt. Besonders perfide: Offenbar kamen auch Streubomben zum Einsatz.

Die Sorge ist gross, dass Putins Armee in der Ukraine dieselben Taktiken wie in Tschetschenien Mitte der 90er-Jahre sowie in Syrien einsetzt. In Grosny und Aleppo legten russische Truppen mit ihrer enormen Feuerkraft ohne jegliche Rücksicht auf zivile Opfer ganze Stadtteile in Schutt und Asche.

Den russischen Soldaten geht das Essen aus

Sicherheitsexperten weisen immer wieder darauf hin, dass Russland bislang nur einen kleinen Teil der militärischen Möglichkeiten ausgeschöpft hat. Rund drei Viertel der knapp 200'000 an der Grenze aufgebotenen Einheiten seien inzwischen im Land. In Kämpfe verwickelt wurden allerdings nur wenige davon.

Die Probleme, die die Russen bei ihrem Einmarsch haben, sind dennoch nicht von der Hand zu weisen. Nach Angaben aus Kreisen des US-Verteidigungsministeriums hat die Armee inzwischen Probleme, die eigenen Soldaten mit Lebensmitteln zu versorgen. Ein Pentagon-Vertreter sagte am Dienstag, es gebe Anzeichen dafür, «dass sie Probleme mit der Versorgung ihrer Truppen haben» - sowohl bei Nahrungsmitteln als auch beim Benzin.

Das führt zu bisweilen komischen Begegnungen der Invasoren mit der ukrainischen Bevölkerung: Durch die sozialen Medien geht etwa ein Video, auf dem ein russisches Militärfahrzeug von einem Bauern mit seinem Traktor weggezogen wird. Ein anderes zeigt einen Ukrainer in seinem Auto, der eine Gruppe von liegengebliebenen russischen Soldaten fragt, ob er sie abschleppen soll - «vielleicht zurück nach Russland?»

Der Widerstand der Ukrainer ist ungebrochen

Kleine Stimmungsaufheller in einer ansonsten todernsten Situation, auf die auch der Kiewer Bürgermeister Vitali Klitschko gestern hinwies: «Bedrohlich» sei die Lage, so der Ex-Boxweltmeister. Inzwischen, bestätigte das ukrainische Verteidigungsministerium, kämpfe man auch nicht mehr gegen Russland allein: Auch weissrussische Soldaten seien inzwischen in der Ukraine an der Seite der russischen Armee aktiv.

Einschüchtern lassen sich die Ukrainer von all dem nicht. Im Gegenteil: Der Widerstand ist ungebrochen. Die Menschen im Land stemmen sich mit allem, was sie haben, gegen die russischen Invasoren: Sie mixen Molotow-Cocktails; in Kiew werden Strassenschilder abhängt, um den Russen die Orientierung so schwer wie möglich zu machen; in Melitopol stellten sich Bewohner den vorrückenden Kampftruppen in den Weg und brüllten:

«Besatzer! Geht zurück nach Russland!»

Danach sieht es allerdings nicht aus. Präsident Putin macht keine Anstalten abzuziehen. Stattdessen formulierte er gestern unrealistische Bedingungen für eine Beendigung seiner «Militäroperation» in der Ukraine. Kiew müsse die «Volksrepubliken» Luhansk und Donezk sowie Russlands Souveränität über die Schwarzmeer-Halbinsel Krim anerkennen.

Zudem müsse die Ukraine entmilitarisiert und in einen neutralen Status überführt werden. Dass Kiew dieses vergiftete Angebot annimmt, damit rechnet wohl nicht mal Putin selbst.