Ukraine-Krieg Warum der Mord an Darja Dugina für Putins Russland eine Zäsur ist Hinter der Autobombe, die die Tochter des Kreml-Ideologen Alexander Dugin tötete, steckt angeblich eine russische Partisanen-Gruppe. Russlands Geheimdienst wiederum hat eine andere Theorie.

Russische Ermittler am Tatort in Moskau: Hier starb Darja Dugina, die Tochter des rechten Ideologen Alexander Dugin, durch eine Autobombe. Russian Investigative Committee / EPA

Wenn es stimmt, was Ilja Ponomarjow behauptet, dann beginnt für Wladimir Putins Russland eine neue Zeitrechnung. Putin, der Ex-Spion, hat über mehrere Jahrzehnte einen Kontrollstaat erschaffen, der sämtliche Versuche einer organisierten Opposition im Keim erstickt. Das könnte nun vorbei sein.

Ponomarjow war Abgeordneter im russischen Parlament, der Duma. Als einziger Parlamentarier stimmte er 2014 gegen die Annexion der Krim. Kurz darauf verliess er Russland und liess sich in der Ukraine nieder. Der damalige Präsident Petro Poroschenko verlieh ihm die ukrainische Staatsbürgerschaft. Nach dem russischen Einmarsch im Februar dieses Jahres schloss sich Ponomarjow der ukrainischen Armee an und erklärte, gegen Putin und dessen «Faschismus» kämpfen zu wollen.

Ilja Ponomarjow. Screenshot / youtube

In einem auf Youtube veröffentlichten Video sitzt dieser Ilja Ponomarjow nun im weissen Hemd und dunklem Sakko vor einer weiss-blau-weissen Flagge - sie gilt als Symbol des «befreiten Russlands» - und sagt mit Blick auf den Anschlag auf Darja Dugina:

«Diese Aktion wurde wie viele andere Partisanen-Aktionen, die in den letzten Monaten auf dem Territorium Russlands durchgeführt wurden, von der ‹Nationalen Republikanischen Armee› verübt.»

Dugina war die Tochter des Kreml-treuen nationalistischen Autors Alexander Dugin. Sie kam am Wochenende durch eine Autobombe ums Leben.

Ein Racheakt für den Tod von 50 Asow-Kämpfern

Bislang war völlig unklar, auf wessen Konto der Anschlag mitten in Moskau geht. Ponomarjow will nun die Antwort haben. Ein Racheakt für den Tod von 50 ukrainischen Asow-Kämpfern soll das Attentat gewesen sein. Diese waren vor einigen Wochen in einem Kriegsgefangenenlager im russisch besetzten Teil der Ukraine in die Luft gesprengt worden.

In Ponomarjows Video wird aus dem Manifest der «Nationalen Republikanischen Armee» (NRA) zitiert. Wenig zimperlich heisst es darin: «Putin wird von uns gestürzt und vernichtet werden.»

Hat tatsächlich eine Partisanen-Gruppe innerhalb Russlands einen politischen Mord in Moskau verübt? Macht eine Untergrundorganisation Jagd auf prominente Kriegs-Unterstützer? Es wäre eine Zäsur in Putins Reich.

Daria Dugina. Screenshot / twitter

Das Problem: Selbst Russland-Experten war die «Nationale Republikanische Armee» bislang kein Begriff. Fabian Burkhardt vom Leibniz-Institut für Ost- und Südosteuropaforschung in Regensburg sagt: «Die Gruppe ist bisher recht unbekannt.» Und Ponomarjow, der angeblich seit April mit der NRA in Kontakt steht, jemand, der es mit Fakten nicht immer genau nehme. «Es gibt viele Spekulationen», sagt Burkhardt, «aber ich wäre noch sehr vorsichtig, wir wissen nicht was dahinter steckt».

Der russische Staat rottet oppositionelle Gruppen schnell aus

In Russland sei es extrem schwer, Widerstand aufzubauen, so Burkhardt. «Der Staat hat solche Gruppen meist in der Entstehung unterlaufen oder direkt ausgerottet.» Schwer vorstellbar sei daher, wie eine solche Gruppe seit Monaten im Untergrund aktiv sein soll.

Gleichwohl verweist Russland-Experte Burkhardt auf die Vielzahl von unerklärlichen Brandanschlägen, die Putins Reich in den vergangenen Monaten heimgesucht haben: Auf Rekrutierungszentren der Armee etwa, oder militärische Forschungseinrichtungen.

Russland-Experte Fabian Burkhardt. zvg

Nicht auszuschliessen ist aber auch eine Aktion des russischen Geheimdienstes. Zumindest auffällig sei, sagt Burkhardt, mit welch radikalen Forderungen die Ukraine-Feinde in der russischen Elite den Anschlag verurteilen - und sofort Kiew verantwortlich machten. Margarita Simonjan etwa. Die Chefin des Fernsehsenders RT forderte Racheakte in Form von Raketenschlägen auf Kiew. Die Hardliner schlachten den Anschlag rhetorisch aus.

Kreml- und Geheimdienst-Leute spielten den Vorgang auf Telegram allerdings eher herunter, sagt Burkhardt: «Dort spricht man eher von einem Auftragsmord.» Das spreche dafür, «dass es anfangs noch keine klare Richtlinie aus dem Kreml gab, wie der Mord zu interpretieren sei».

Zumindest der russische Inlandgeheimdienst FSB hat am späten Montagnachmittag seine Lesart gefunden - und den ukrainischen Geheimdienst für den Anschlag verantwortlich gemacht. Eine ukrainische Staatsbürgerin habe den Mord begangen und sei anschliessend nach Estland ausgereist.

Sabotageakte könnten zunehmen

Klar scheint zumindest: Das Potenzial einer Untergrund-Gruppierung in Russland ist derzeit sehr begrenzt. Der Staat verfüge über ausreichend Mittel, solche Gruppierungen aufzuspüren und zu eliminieren, sagt Fabian Burkhardt. Einen Kontrollverlust muss Putin demnach nicht befürchten.

Gleichwohl hält der Experte aus Regensburg eines durchaus für möglich: nämlich dass Sabotageakte und Aktionen gegen Einrichtungen und gegen Kreml-Loyalisten zunehmen. «Denn mit der Kriegsdauer könnte sich auch der bisher ansatzweise sichtbare Widerstand im Untergrund radikalisieren. Ebenso wie die Konflikte innerhalb der russischen Elite.»

Zusammen mit den Hiobsbotschaften der vergangenen Tage und Wochen - Raketenangriffe auf russische Stützpunkte auf der Krim sowie Visasperren für Russen in Europa - sind das keine guten Nachrichten für Kreml-Herrscher Putin.

Ob diese Rückschläge allerdings ausreichen, um die Bevölkerung gegen den Staatschef aufzubringen, darf - zumindest zum jetzigen Zeitpunkt - bezweifelt werden.