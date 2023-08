Besuch in Kairo «Wir helfen dem ukrainischen Volk, dieses unpopuläre Regime zu stürzen»: Russlands Aussenminister Lawrow rührt die Propaganda-Trommel Sergej Lawrow rechtfertigt bei seinem Besuch bei der Arabischen Liga in Kairo den Angriffskrieg seines Landes und verkündet Russlands Absicht, die Regierung in Kiew zu stürzen. Die Popularität des ukrainischen Präsidenten Wolodimir Selenski erreicht indes ein Allzeithoch.

Exklusiv für Abonnenten

Russlands Aussenminister Sergej Lawrow spricht vor der Arabischen Liga im ägyptischen Kairo. AP

Russlands Aussenminister Sergej Lawrow hat in Kairo seine «Sympathie» für das ukrainische Volk unterstrichen. Nach einem Treffen mit dem Botschafter der Arabischen Liga fand er gegenüber der Presse wahrlich warme Worte für die Ukrainer, gegen die sein Land seit gut 150 Tagen Krieg führt.

«Wir sympathisieren mit dem ukrainischen Volk, das ein besseres Leben verdient hat», sagte Lawrow am späten Sonntagabend. «Wir sind traurig, dass die ukrainische Geschichte vor unseren Augen zerstört wird», sagt Lawrow laut der amtlichen russischen Nachrichtenagentur Tass.

«Wir sind traurig über alle, die sich der Propaganda des Kiewer Regimes ergeben haben und über alle, die dieses Regime unterstützen, welches Russland und die Ukraine als ewige Feinde will», säuselte Lawrow vor allem an die arabische Welt und das heimische Publikum gerichtet.

Selenskis Popularität auf Allzeithoch

«Wir helfen dem ukrainischen Volk, dieses absolut unpopuläre und anti-historische Regime zu stürzen», versprach Lawrow, der sich auf eine einwöchige Afrikareise aufgemacht hat, die ihn auch nach Äthiopien, Uganda und Kongo bringen wird.

All diese afrikanischen Länder warten sehnlichst auf höhere Getreide-Exporte aus Russland und der Ukraine. Laut Schätzungen der Vereinten Nationen sind in ganz Afrika und im Nahen Osten infolge der russischen Invasion in die Ukraine vor fünf Monaten rund 47 Mio. Bürgerinnen und Bürger vom Hunger bedroht.

Kiew reagierte wie erwartet höhnisch auf Lawrows Befreiungsangebot an das ukrainische Volk. Selbst gegenüber Wolodimir Selenski kritisch eingestellte Medien wiesen darauf hin, dass 93 Prozent der Ukrainer die Aktivitäten des Staatspräsidenten unterstützten. Diese konzentrieren sich seit Monaten vor allem darauf, westliche Waffen für das ukrainische Heer zu beschaffen, damit sich dieses gegen die zehnfache Übermacht Russlands erfolgreich wehren kann.

Die Popularität des ukrainischen Präsidenten Wolodimir Selenski ist in den vergangenen Monaten gestiegen. AP / Ukrainian Presidential Press

Bisher scheint Russland mit seiner «Spezial-Operation» in der Ukraine genau das Gegenteil von dem zu erreichen, was laut Lawrow beabsichtigt wird. Selbst hartgesottene Kritiker Selenskis haben sich um den ukrainischen Staatspräsidenten gescharrt. Dessen Popularität ist von rund 30 Prozent Ende 2021 auf über 75 Prozent im Juni 2022 gestiegen.

Dies alles trotz erheblichen Verlusten in der Ukrainischen Armee und Nationalgarde. Laut Präsidialamt starben bei der Verteidigung gegen Russland durchschnittlich bis zu 200 Soldaten pro Tag. Mittlerweile sollen es weniger sein, doch die aus militärischen Gründen geheim gehaltenen Opferzahlen gehen in die Zehntausende.

Selenskis Popularität konnte dieser hohe Blutzoll bisher nichts anhaben, im Gegenteil. Wie bereits nach der pro-westlichen Maidan-Revolution von 2014 hat Russlands Einschreiten in seinem südwestlichen Nachbarland die Ukrainer insgesamt nur zusammengeschweisst.

Lawrow bleibt bei seiner Version

Selbst in dem seit der Unabhängigkeit von 1991 als eher pro-russisch geltenden Donbass mit seinem hohen ethnisch russischen Bevölkerungsanteil ist etwa die Hälfte der Einwohner nach der vom Kreml unterstützten Machtübernahme der pro-russischen Separatisten in weiter westlich gelegene, von Kiew kontrollierte Teile der Ukraine geflohen.

Es sind heute oft diese internen Flüchtlinge, die nach der russischen Invasion vom 24. Februar 2022 erneut vertrieben werden – sei es aus Charkiw, aus Mariupol, Saporischschja oder aus Kiew. Viele ins Ausland geflüchtete Ukrainer sind bereits zum zweiten Mal geflüchtet, zuerst vor den pro-russischen Separatisten, nun von den Russen selbst.

Der ehemalige ukrainische Präsident Petro Poroschenko mit beschlagnahmten Pässen von pro-russischen Separatisten 2015. Tobias Hase / DPA

Doch Lawrow beharrt in Kairo auf seiner Version einer imaginierten Wunsch-Ukraine, die pro-russisch und vor allem undemokratisch ist. Denn sowohl Selenski wie sein Vorgänger Petro Poroschenko sind in freien demokratischen Wahlen gewählte Staatspräsidenten. Beide haben eigene politische Parteien – Selenski seit 2019 die «Volksdiener», Poroschenko die «Europäische Solidarität» – die bei demokratischen Parlamentswahlen jeweils grosse Zustimmung genossen.

«Faschistisch» ist, was Putin als solches bezeichnet

Dennoch bezeichnet der Kreml die politischen Gewinner der gesellschaftlichen Prozesse der Ukraine ab 2013 als «Regime» oder auch als «faschistische Junta». Dies liegt darin begründet, dass der von Moskau unterstützte pro-russische Staatspräsident Wiktor Janukowitsch während der Maidan-Revolution Ende Februar 2014 via die damals noch nicht von Russland annektierte ukrainische Halbinsel Krim nach Russland geflohen ist.

In Abwesenheit eines einsatzfähigen Staatspräsidenten übernahm damals der pro-europäische Parlamentspräsident verfassungsgemäss die Herrschaft, bis im Mai 2014 Poroschenko zum neuen Staatspräsidenten gewählt wurde.

«Faschistisch» ist dabei für Russland, was Putin als solches bezeichnet. Der ehemalige KGB-Offizier weiss, was sich im eigenen Land sowie in Teilen des Westens gut verkaufen lässt. Die Bezeichnung «faschistisch» gehört dazu. Wobei bestimmt auch anzumerken gilt, dass marginale Teile des Euro-Maidan damals rechts-extreme Ideologien vertreten haben.

Protestierende entfernen eine Barrikade in Kiew am 16. Februar 2014. Nur marginale Teile der Teilnehmerinnen und Teilnehmer der sogenannten Maidan-Proteste haben jedoch, entgegen der russischen Propaganda, rechtsextreme Positionen vertreten. Sergey Dolzhenko / EPA

Teile dieser Aktivisten haben im Sommer 2014 Freiwilligen-Bataillone gebildet und in den Donbass geschickt, die rechtsextreme Ideologien auf ihre Fahnen schrieben. Aus dieser Minderheit der Ukrainerinnen und Ukrainer hat Moskau es verstanden, für die eigene Propaganda eine angebliche Mehrheit zu machen.

Die angebliche historische ewige Freundschaft von Russen und Ukrainern, denen Putin ein gutes Jahr vor der Invasion in einem kruden pseudo-historischen Aufsatz das Existenzrecht abgesprochen hatte, wird gerade von Russland täglich in der Ukraine infrage gestellt.

So werden auf Dutzende von Städten russische Raketen abgefeuert, die zumeist Wohnhäuser, Schulen, Spitäler, Shopping Center und Bahnhöfe treffen. Hunderte von unschuldigen ukrainischen Kindern sind dabei bereits durch diese russischen Angriffe getötet worden. Wer hier ernsthaft von einem Freundschaftsdienst Moskaus am ukrainischen Volk spricht, sei es in Kairo, Moskau oder Addis Abbeba, der kann nur zynisch handeln.