Ukraine-Krise Nato schickt Kriegsschiffe nach Osteuropa: Der Westen erhöht den Druck auf Putin Grossbritannien verlegt 1000 Soldaten ins Baltikum, auch US-Präsident Joe Biden erwägt die Stationierung von US-Truppen in Osteuropa.

Spanische Fregatte im Schwarzen Meer: Die Nato will Kriegsschiffe Richtung Osteuropa schicken.

Der amerikanische Präsident erwägt die Stationierung von vorerst bis zu 5000 US-Soldaten in Osteuropa. Die Truppen könnten auf Joe Bidens Befehl nach Polen oder Rumänien, Bulgarien oder Ungarn entsendet werden, meldeten amerikanische Medien. Die Zahl der Soldaten könnte, falls nötig, auf bis zu 50'000 erhöht werden, falls sich die Lage weiter verschlechtert.

Die Truppenstationierung war eine der Optionen, die hochrangige Vertreter des Verteidigungsministeriums dem amerikanischen Oberbefehlshaber übers Wochenende präsentierten. Ziel Bidens ist es, seinen russischen Amtskollegen Wladimir Putin davon abzuhalten, erneut mit russischen Truppen in der Ukraine einzumarschieren.

Zu diesem Zweck wälzt seine Regierung auch Pläne, Technologie-Exporte nach Russland zu verbieten oder Russland vom internationalen Zahlungssystem Swift abzuschneiden. Eine Stationierung von US-Truppen in der Ukraine hingegen stehe nicht zur Debatte, meldete die «New York Times» mit Berufung auf anonyme Quellen.

150 US-Militärberater in der Ukraine

Aktuell befinden sich mehr als 150 amerikanische Militärberater in der Ukraine. Sie halten sich im Westen des Landes auf, in der Nähe von Lwiw (Lemberg). Die Gruppe umfasse auch Spezialeinheiten der Streitkräfte, darunter «Green Berets». Sollten russische Truppen im Osten der Ukraine erneut einfallen, würden diese Soldaten das Land wohl verlassen, heisst es in Washington.

So lange sollen Familienmitglieder amerikanischer Diplomatinnen und Diplomaten nicht warten. Das US-Aussenministerium befahl den Angehörigen des Botschaftspersonals in Kiew am Wochenende, die Ukraine zu verlassen. Zudem verschärfte das State Department die bereits bestehende Reisewarnung für das Land.

Bei diesen Anordnungen handle es sich um «Vorsichtsmassnahmen», sagten Vertreter des Aussenministeriums in einer Telefonkonferenz mit Journalistinnen und Journalisten. Auch bekräftigten die Diplomaten, dass keine Hinweise auf eine unmittelbar bevorstehende Invasion der Ukraine vorlägen. «Wir wissen immer noch nicht, welche Absichten Präsident Putin hegt», sagte ein hochrangiger Vertreter des US- Aussenministeriums.

Dessen Chef Antony Blinken versuchte am Montag, zusammen mit seinen Aussenminister-Kollegen der EU-Staaten ein Zeichen der transatlantischen Einheit zu setzen. Bei der gemeinsamen Beratung in Brüssel kündigten mehrere europäische Staaten an, ihr Nato-Engagement in Osteuropa verstärken zu wollen. So schickt Dänemark eine Fregatte in die Ostsee und will vier F-16 Kampfjets nach Litauen verlegen. Spanien plant, die Nato-Seestreitkräfte mit zusätzlichen Kriegsschiffen zu unterstützen und will Kampfflugzeuge nach Bulgarien verlegen.

Die Niederlande versprachen ebenfalls, zwei F-35 Kampfjets nach Bulgarien zu schicken und Frankreich zeigt sich bereit, sein Truppenkontingent in Rumänien aufzustocken. «Ich begrüsse es, dass die Verbündeten zusätzliche Kräfte zur Nato beisteuern», sagte Nato-Generalsekretär Jens Stoltenberg. Man werde «alle notwendigen Massnahmen ergreifen, um alle Verbündeten zu schützen und zu verteidigen», so Stoltenberg.

Deutschlands Zögern sorgt für heftige Kritik

Unter immer grösseren Druck gerät derweil Deutschland mit seiner zögerlichen Haltung. Die Entscheidung Berlins, eine Lieferung von estnischen Artilleriegeschützen an die Ukraine aus dem Bestand der ehemaligen DDR-Volksarmee zu blockieren, sorgte übers Wochenende für Schlagzeilen. Allgemein hält Deutschland an seiner Position fest, sich nicht an Waffenlieferungen in die Ukraine zu beteiligen.

Immerhin scheint Bundeskanzler Olaf Scholz nun bereit zu sein, auch die umstrittene Gaspipeline Nordstream 2 in die Sanktionsdrohung aufzunehmen. Russland im Fall einer Invasion in die Ukraine vom internationalen Zahlungssystem Swift abzuschneiden sieht man in Berlin weiterhin kritisch.

Es sei nicht, so, dass «der härteste Knüppel auch immer das intelligenteste Schwert» sei, so Aussenministerin Annalena Baerbock in Brüssel. Sie schlug vor, jetzt die Wirtschaftshilfe an die Ukraine zu verstärken. Unterstützung kriegt sie von der EU-Kommission: 1,2 Milliarden Euro an Notfhilfegelder will die EU für Kiew freimachen.

Wie die USA hat auch Grossbritannien am Montag mit der Evakuierung seines Botschaftspersonals aus Kiew begonnen. Premier Boris Johnson warnte Moskau vor einer weiteren Invasion der Ukraine:

«Das würde eine schmerzhafte, gewalttätige und blutige Angelegenheit werden.»

Die Regierung in London hat sich in den vergangenen Tagen klar zu Gunsten der Ukraine positioniert. Dazu gehören Waffenlieferungen für Kiew sowie die Stationierung von 1000 Soldaten im Baltikum. Im Kampf gegen die Drohgebärden Putins geriert sich die Brexit-Insel als wichtigster europäischer Nato-Verbündeter Osteuropas.