Ukraine-Krise Zuckerbrot und Peitsche: So will Washington den russischen Präsidenten zur Vernunft bringen In Genf beginnt am Montag eine Runde von Gesprächen über die Beilegung der Ukraine-Krise. Zum Auftakt dieser Verhandlungen macht Washington dem Kreml ein Angebot – und warnt erneut vor massiven Konsequenzen, sollte Russlands Präsident Wladimir Putin seine Drohungen in die Tat umsetzen.

In der ukrainischen Hauptstadt Kiew demonstrierten Menschen am Sonntag gegen den russischen Präsidenten und dessen Aussenpolitik. Efrem Lukatsky / AP

Der amerikanische Aussenminister warnt vor übertriebenen Hoffnungen. Wenn am Montag in Genf formale Gespräche um die Beilegung der Ukraine-Krise beginnen, dann sei nicht mit einer schnellen Lösung zu rechnen. Dies sagte Antony Blinken am Sonntag dem Nachrichtensender CNN. «Es ist schwer vorstellbar, dass wir in einer Atmosphäre der Eskalation, in der eine Waffe gegen den Kopf der Ukraine gerichtet ist, tatsächlich Fortschritte erzielen werden.»

Der russische Präsident Wladimir Putin müsse deshalb in einem ersten Schritt beweisen, dass er an einer Deeskalation der Krise interessiert sei, sagte Blinken – indem er beispielsweise die Zahl der an der Grenze zur Ukraine stationierten Truppen reduziert.

Washington sagt: Zugeständnisse sind möglich

Würde der Kreml entsprechende Signale aussenden, könnte Washington im Gegenzug in einige Zugeständnisse einwilligen, wie ein Berater von Präsident Joe Biden am Samstag in einem Hintergrundgespräch mit Journalisten bekannt gab. So wäre das westliche Militärbündnis Nato bereit, künftig auf massive Militärübungen an der Grenze zu Russland zu verzichten, falls der Kreml in eine ähnliche Konzession einwilligte. Auch liesse die Regierung Biden mit sich über einen Abbau von nuklearen Mittelstreckenraketen diskutieren, die aktuell in Europa stationiert sind – falls Moskau einen vergleichbaren Schritt erwägt.

Kein Thema ist aus Sicht der amerikanischen Regierung aber ein Ende der Politik der «offenen Türe» der Nato und ein Ende der zähen Gespräche über einen allfälligen Nato-Beitritt der Ukraine. «Es liegt nicht an Russland», sagte der Biden-Berater, «für andere Länder zu entscheiden, mit wem sie sich verbünden können.»

Russland scheint wenig Interesse an Verhandlungen zu haben

Moskau scheint derweil kein grosses Interesse an diplomatischen Verhandlungen zu haben. Der stellvertretende Aussenminister, der in Genf mit seinem amerikanischen Gegenüber Wendy Sherman diskutieren wird, prognostizierte im Gespräch mit einer staatlichen Nachrichtenagentur in Russland bereits ein schnelles Ende der Gespräche. «Natürlich werden wir unter Druck keine Zugeständnisse machen», sagte Sergei Rjabkow.

Ungewöhnlich an der Verhandlungsstrategie des Westens ist, dass Washington auch bereits angetönt hat, welche massiven Konsequenzen Russland drohten, falls Putin den Befehl gibt, erneut in der Ukraine einzumarschieren. So könnte Russland vom internationalen Banken-Netz SWIFT ausgeschlossen werden; dieser Schritt hätte massive Folgen auf Devisen-Transaktionen, auf die Moskau angewiesen ist. Auch steht ein Exportverbot amerikanischer Technologie zur Diskussion, sagten anonyme Biden-Berater der «New York Times».

Biden habe, heisst es in dem Artikel weiter, die Lehren aus der verfehlten Sanktionspolitik des Westens nach der russischen Annexion der Krim im Jahr 2014 gezogen; Biden war damals Vize von Präsident Barack Obama.

Die Gespräche über eine friedliche Beilegung der von Putin provozierten Ukraine-Krise werden am Mittwoch in Brüssel fortgesetzt, wenn sich Vertreter Russlands und der Nato erstmals seit zweieinhalb Jahren treffen. Der Abschluss der Verhandlungsrunde ist auf den Donnerstag angesetzt. Am 13. Januar treffen sich in Wien die Mitgliedsstaaten der Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa (OSZE).