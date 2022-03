UKRAINE Nato stellt sich «neuer Realität» und will in Osteuropa aufrüsten Mit seinem Angriff auf die Ukraine erreicht Wladimir Putin genau das Gegenteil, was er wollte: Eine Militarisierung und Nato-Aufrüstung in Osteuropa.

Der amerikanischer Verteidigungsminister Lloyd Austin (links) mit Generalsekretär Jens Stoltenberg beim Nato-Treffen in Brüssel. Bild: Keystone

Nein, eine Flugverbotszone wird die Nato in der Ukraine nicht einrichten. Und nein, sie wird auch keine «Friedenstruppen» ins Kriegsgebiet schicken, wie es der polnische Vize-Premier Jaroslaw Kaczynski nach seinem Besuch beim ukrainischen Präsidenten Wolodomir Selenski am Dienstag gefordert hat. Zu gross ist die Angst der westlichen Verteidigungsallianz, in eine direkte Konfrontation mit der zweitstärksten Atommacht der Welt hineingezogen zu werden.

Aber: Die Nato wird sich auf die «neue Realität» einstellen, wie es der Generalsekretär Jens Stoltenberg verspricht. Was das heisst? Die Nato zieht eine dicke Rote Linie an ihrer Aussengrenze und dürfte schon bald eine massive Erhöhung ihrer Präsenz in Osteuropa beschliessen. Die Verteidigungsminister der 30 Nato-Staaten haben bei ihrem Treffen am Mittwoch in Brüssel den militärischen Verantwortlichen den Auftrag gegeben, entsprechende Vorschläge zu erarbeiten. Auch beim Nato-Sonder-Gipfel unter der Teilnahme von US-Präsident Joe Biden kommende Woche in Brüssel dürfte die Verstärkung der Nato-Ostflanke Thema sein.

In Polen und im Baltikum ist die Angst vor Russland ganz konkret

Denn klar ist: Der Krieg rückt immer näher ans Bündnisgebiet. Nicht nur droht der Kreml damit, all jene unter Beschuss zu nehmen, welche der Ukraine Waffen liefern. Am Sonntag bombardierte Russland auch Ziele nur ein paar Kilometer von der polnischen Grenze entfernt. In den osteuropäischen Staaten fühlt man sich akut bedroht. Das betrifft neben Polen vor allem das Baltikum, das eingeklemmt zwischen der russischen Enklave Kaliningrad und Moskaus Satellit Weissrussland nur über einen rund 90 Kilometer breiten Landkorridor mit der Nato verbunden ist.

Bild aus anderen Zeiten: US-Präsident Bill Clinton (links) beim Handshake mit dem russischen Präsidenten Boris Jelzin beim Gipfel am 27. Mai in Paris. In der Mitte der französische Präsident Jacques Chirac. Bild: Keystone

Seit der Annexion der Krim und dem Einmarsch in der Ostukraine 2014 wurde die Nato-Präsenz in diesen Staaten bereits verstärkt. Multinationale Kampftruppen in Bataillonsstärke spannen einen Stolperdraht für allfällige Invasionsgelüste Russlands. Mehr aber auch nicht.

Der Grund: In der 1997 geschlossenen Nato-Russland-Grundakte, einer Art «Friedensvertrag», entsagt der Westen der Stationierung von «substanziellen Kampftruppen» im östlichen Bündnisgebiet. Russland wiederum verpflichtet sich, die territoriale Integrität aller Staaten zu respektieren.

Generalsekretär Stoltenberg: «Die Grundakte funktioniert nicht»

Nato-Diplomaten stellen nun offen infrage, wie viel die Vereinbarung noch wert ist. Bereits am 25. Februar, einen Tag nach dem russischen Angriff, sagte Generalsekretär Stoltenberg:

«Die Realität ist, dass die Nato-Russland-Grundakte nicht funktioniert, weil eine Seite, Russland, sie über viele Jahre hinweg verletzt hat».

Die Ansage, die Nato werde nun die Konsequenzen für ihre Abschreckungs- und Verteidigungsbereitschaft ziehen, klingt wie einer Beerdigung der Grundakte. Schon jetzt wurden kurzfristig zusätzlich Tausende Nato-Truppen an die Ostflanke verlegt.

Die Ironie der Entwicklung ist: Mit seiner Invasion in der Ukraine scheint Russlands Präsident Wladimir Putin genau das Gegenteil von dem zu erreichen, was er als sein Ziel ausgegeben hat. Statt einer Entmilitarisierung Osteuropas droht die Aufrüstung. Zudem hat er die Nato Nicht-Mitglieder Schweden und Finnland zu einem Umdenken bewegt, wo zum ersten Mal in der Geschichte eine Mehrheit sich den Nato-Beitritt vorstellen kann.

Vor diesem Hintergrund ist es nachvollziehbar, dass die russischen Vorschläge, wonach die Ukraine einen Neutralitätsstatus nach dem Vorbild Schwedens oder Österreichs erhalten solle, am Mittwoch von Kiew zurückgewiesen wurden. «Die Ukraine befindet sich in einem direkten Krieg mit Russland», sagte Präsidenten-Berater Michail Podoljak. Deshalb brauche es kein schwedisches oder sonstiges Modell, sondern ein «ukrainisches Modell» mit Sicherheitsgarantien von Partnern, die der Ukraine bei einer Aggression zur Seite stünden.