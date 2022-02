Ukraine Putin bricht sein Versprechen – warum die Zeichen immer deutlicher auf Invasion stehen Anders als angekündigt, bleiben russische Truppen nach einer Militärübung in Weissrussland stationiert. Das muss Sorgen bereiten.

Für sie rückt der Ernstfall immer näher: Ukrainische Zivilisten, die für die Landesverteidigung trainiert werden.

30'000 Soldaten hatte Russlands Präsident Wladimir Putin nach Weissrussland geschickt. Nach einem gemeinsamen Manöver, so die ursprüngliche Ankündigung aus Moskau, sollten die Einheiten in ihre Kasernen zurückkehren. Das Ende der Übung war für gestern Sonntag vorgesehen. Russlands Soldaten sind immer noch da.

Beschlossen hatten die Verlängerung Putin und Weissrusslands Machthaber Alexander Lukaschenko am Wochenende in Moskau, liess Minsk verlauten. Im Beisein Lukaschenkos beaufsichtigte Putin eine Übung, bei der auch atomwaffenfähige Raketen und Marschflugkörper abgeschossen wurden. Eine Hyperschallrakete kam ebenfalls zum Einsatz.

Die Gefahr einer Invasion steigt

Den Entscheid, die russischen Soldaten im Land zu behalten, begründete Minsk mit den Spannungen im Donbass. Dort kämpfen von Russland unterstützte Separatisten gegen die ukrainische Armee. An der sogenannten «Kontaktlinie» wird seit der Besetzung der Gebiete Donezk und Luhansk im Jahr 2014 scharf geschossen. Seit Tagen wird die Lage indes bedrohlicher. Russland setzt laut ukrainischen Angaben inzwischen schwere Artillerie ein. Für Aufsehen sorgte eine Operation «unter falscher Flagge» Ende letzter Woche, als Russland einen Kindergarten in der Region beschossen hatte und dies den Ukrainern zuschieben wollte. Solche Aktionen, warnen Experten, können als Vorwand für eine mögliche Invasion dienen.

Die Gefahr eines Einmarsches steigt durch Putins gebrochenes Versprechen des Abzugs aus Weissrussland weiter an. Sollte der Kreml mit seinen rund 150'000 versammelten Soldaten in die Ukraine einmarschieren, spielt Weissrussland eine entscheidende Rolle. Denn der Weg zur ukrainischen Hauptstadt Kiew ist vom Norden her am kürzesten. Beobachter mahnen daher bereits seit Tagen, genau darauf zu achten, ob Putin seine Truppen am 20. Februar zurückholt oder nicht. Diese Antwort ist nun gegeben.

Dass die Kriegsgefahr dadurch steigt, weiss auch Emmanuel Macron. Frankreichs Präsident griff deshalb am Sonntag zum Telefon, um mit Putin über Möglichkeiten der Deeskalation zu sprechen. Heraus kam eine Abmachung, an diesem Montag im Normandie-Format - also mit Vertretern Russlands und der Ukraine unter deutsch-französischer Vermittlung - Wege aus der sich immer weiter zuspitzenden Krise zu suchen.

US-Präsident Biden zu Gespräch mit Putin bereit

Die zunehmenden Waffenstillstandsverletzungen in der Ostukraine beunruhigen auch die EU. Befürchtet wird, dass Putin die dortigen Kämpfe als Vorwand für einen Einmarsch nutzen könnte. Für diesen Montag ist deshalb ein Treffen der EU-Aussenminister mit ihrem ukrainischen Amtskollegen Dmytro Kuleba angesetzt.

Deutlich wurde am Wochenende Nato-Generalsekretär Jens Stoltenberg:

«Alle Zeichen deuten darauf hin, dass Russland einen vollständigen Angriff auf die Ukraine plant.»

Er sprach von einem fortgesetzten militärischen Aufmarsch. Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenski sagte auf der Sicherheitskonferenz in München, sein Land werde sich gegen einen Angriff verteidigen. Allerdings bevorzuge er «eine diplomatische Lösung statt eines militärischen Konflikts».

An einer solchen ist auch US-Präsident Joe Biden interessiert. Er sei weiter bereit zu Gesprächen mit seinem russischen Amtskollegen Putin, sagte Aussenminister Antony Blinken am Sonntag. «Präsident Biden ist jederzeit bereit, sich auf Präsident Putin einzulassen», so Blinken. Der US-Aussenminister plant diese Woche ein Treffen mit Russlands Aussenminister Lawrow - unter der Bedingung, dass Russland bis dahin nicht in die Ukraine einmarschiert ist. «Es liegt in meiner Verantwortung, alles zu tun, was ich kann, um einen Krieg zu verhindern», sagte Blinken weiter.