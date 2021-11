Umfrage Wir haben gefragt, Sie haben abgestimmt: So viele Prozent der Leserinnen und Leser wollen die Impfpflicht Österreich hat sie, mehrere deutsche Bundesländer wollen sie, in der Schweiz aber ist sie offiziell noch kein Thema: die Impfpflicht. Eine CH-Media-Umfrage aber zeigt: Mehr als die Hälfte der Befragten ist für die radikale Massnahme.

Modernes medizinisches Wundermittel: Eine Mehrheit der Leserschaft befürwortet eine generelle Impfpflicht in der Schweiz. unsplash

Die Ansteckungszahlen steigen und die Experten des Bundes warnen davor, dass die Schweiz in einem Monat am selben Punkt stehen könnte wie Österreich: Es drohen volle Intensivstationen. Ein Blick auf die jüngsten Statistiken des Bundesamtes für Gesundheit zeigt: Eine deutliche Mehrheit der hospitalisierten Covid-Kranken in der Schweiz sind Ungeimpfte.

Das Unverständnis für die hunderttausenden, die sich in unserem Land bis heute trotz der intensiven Aufklärungskampagnen und der gratis angebotenen Vakzine nicht impfen lassen, sinkt. Das zeigt eine am Dienstag durchgeführte Umfrage unter der Leserschaft der CH-Media-Verbundzeitungen.

Fast so viele Befürworter wie in Deutschland

Wir haben gefragt: «Was halten Sie von einer Impfpflicht?» Mehr als 1700 Leserinnen und Leser haben geantwortet. Das vorläufige Verdikt (Stand: Dienstag, 16 Uhr) ist deutlich: 57 Prozent befürworten eine generelle Covid-Impfpflicht in der Schweiz. 7 Prozent sind noch unentschlossen. 36 Prozent sind dagegen. Sie sagen: Jeder soll selber entscheiden können.

Die Umfrage deckt sich mit aktuellen Erhebungen aus Deutschland, wo sich die pandemische Lage derzeit dramatisch zuspitzt. Alleine am Dienstag haben sich mehr als 45'000 Menschen mit Corona infiziert. Laut dem Nachrichtenmagazin «Spiegel» befürworten in unserem nördlichen Nachbarland inzwischen 70 Prozent eine generelle Impfpflicht.

Trotzdem: In der Schweiz ist die Massnahme derzeit (noch) kein Thema bei den politischen Entscheidungsträgern. Der Schritt wäre gerade für unser Land radikal: Im Gegensatz zu den Nachbarländern Deutschland, Österreich und Frankreich hat die Schweiz noch nie in ihrer Geschichte eine Impfpflicht erlassen.