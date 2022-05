Umstrittener Besuch Wie sich die UNO-Kommissarin für Menschenrechte in China an der Nase herumführen liess Bei ihrem Besuch in Xinjiang ist Michelle Bachelet in Pekings Propaganda-Falle getappt. Kritiker werfen ihr «desaströses» Verhalten vor.

Verlor kaum ein kritisches Wort nach ihrem Besuch in Xinjiang: UNO-Menschenrechtskommissarin Michelle Bachelet (links) mit Chinas Präsident Xi Jinping. Bild: Yue Yuewei / AP

Kaum Kritik an der chinesischen Regierung und gar die Übernahme der offiziellen Staatspropaganda: Die abschliessende Pressekonferenz von Menschenrechtskommissarin Michelle Bachelet am Samstag geriet zum Fiasko. Zwar hatten UNO-Mitarbeiter hinter vorgehaltener Hand schon vergangene Woche angedeutet, dass die China-Reise wohl enttäuschende Resultate produzieren würde. Doch das hatten selbst die UNO-Leute nicht erwartet.

Der Besuch von Michelle Bachelet, 70, war der erste Aufenthalt einer UNO-Menschenrechtskommissarin in China seit 17 Jahren. Die ehemalige chilenische Präsidentin bereiste in der letzten Woche auch die nordwestchinesische Region Xinjiang, wo hunderttausende Muslime in politischen Umerziehungslagern weggesperrt wurden. Dort hatte sie laut eigenen Angaben unbewachte Gespräche mit Vertretern der Zivilgesellschaft und Experten.

Die Linie Pekings übernommen

Doch was Bachelet von sich gab, war in Teilen eine Wiederholung der chinesischen Propaganda-Linie: Sie sprach von «Ausbildungszentren», die zur Terrorismusbekämpfung dienen. Die Massnahmen sollten überprüft werden, damit sie internationalen Menschenrechtsstandards entsprechen, sagte die UNO-Kommissarin. Mehr an direkter Kritik war nicht aus Bachelet herauszubekommen.

Für viele Angehörige eines der schwerwiegendsten Menschenrechtsverbrechen der Gegenwart war der öffentliche Auftritt eine Verhöhnung. Die uigurische Menschenrechtsanwältin Rayhan Esat, die mittlerweile in den USA lebt, schrieb auf Twitter von einem «totalen Verrat»: «Macht sie Witze? Sie übernimmt wortwörtlich Chinas Argumentation».

Der deutsche Xinjiang-Forscher Adrian Zenz, dem zuletzt das «Xinjiang Police Files»-Datenleck zugespielt wurde, zeigte sich ebenfalls bestürzt – die Pressekonferenz beschreibt er als «desaströs».

Zufriedenheit auf Seiten der Chinesen

Die chinesische Regierung hingegen dürfte mit dem Verlauf von Bachelets sechstägigem Besuch durchaus zufrieden sein. Am Sonntag teilte Chinas Vize-Aussenminister Ma Zhaoxu mit, die UNO-Vertreterin hatte die Gelegenheit, das «echte Xinjiang aus erster Hand zu beobachten und zu erleben». Die Parteizeitung «Global Times» schrieb: Die Menschen in Xinjiang leben und arbeiten «in Glück und Frieden».

Es ist geradezu zynisch, dass ausgerechnet die UNO-Menschenrechtskommissarin Michelle Bachelet der chinesischen Regierung eine Steilvorlage geliefert hat, um ihre Politik in Xinjiang zu verteidigen. Doch ganz offensichtlich war Bachelet und ihr Team der systematischen Inszenierung Pekings nicht gewachsen: Bei der Abschlusspressekonferenz etwa haben die chinesischen Medien systematisch versucht, mit ablenkenden Fragen rhetorische Nebelgranaten zu zünden.

Eine Journalistin des Fernsehsenders CCTV wollte etwa Bachelets Meinung zur Polizeigewalt gegen Afroamerikaner und das Schulmassaker in Texas wissen. Ihre Antwort zur «furchtbaren Menschenrechtssituation» in den USA war die ausführlichste des gesamten Abends. Für die Tragödie der Uiguren fand sie nicht einmal annähernd deutliche Worte.

NGOs setzen ihre Hoffnungen auf einen lange erwarteten Bericht über die Situation in Xinjiang, der bereits 2021 hätte erscheinen sollen. Doch das UNO-Hochkommissariat verschiebt die Publikation bis heute, offenbar auf Druck von Peking, das eine Bekanntgabe vor den Olympischen Winterspielen im Februar unbedingt verhindern wollte. Wann der Bericht erscheint, wollte Bachelet am Samstag nicht kommentieren.