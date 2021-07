Unwetter in Deutschland Merkel im Katastrophengebiet: «Wir wollen hier niemanden stören» Die Bundeskanzlerin besucht heute Nachmittag mehrere stark zerstörte Dörfer. Die Opferzahl ist auf über 150 gestiegen. Neue Unwetter bedrohen den Süden Deuschlands.

Bundeskanzlerin Angela Merkel hat gemeinsam mit der Rheinland-Pfälzischen Ministerpräsidentin Malu Dreyer das zerstörte Dorf Schuld besucht. EPA

Vier Tage nach den verheerenden Unwettern in Rheinland-Pfalz und Nordrhein-Westfalen ist die Zahl der Todesopfer auf mehr als 150 gestiegen. Allein im Kreis Ahrweiler kamen nach Polizeiangaben mindestens 110 Menschen ums Leben, 670 wurden verletzt. In Nordrhein-Westfalen lag die Zahl der bestätigten Todesopfer bis Sonntagmittag bei 46, darunter vier Feuerwehrleute.

Bundeskanzlerin Angela Merkel hat das stark verwüstete Dorf Schuld in Rheinland-Pfalz am Sonntagnachmittag in Begleitung der Rheinland-Pfälzischen Ministerpräsidentin Malu Dreyer besucht und bei einem Rundgang durch die zerstörte Ortschaft den Menschen zugehört, die alles verloren haben. «Wir wollen hier niemanden stören», betonte die Kanzlerin und versprach den Dorfbewohnern schnellstmögliche Hilfe. Merkel versprach:

«Wir werden von Seiten der Bundesregierung alles bringen werden, was es braucht.»

Das wird dringend nötig sein, um die Not der Menschen zu lindern und die Kritik zum verstummen zu bringen, die von Seiten vieler Katastrophenversehrten gäussert worden ist. „Mutti, wo bleiben die Infos“, stand auf einem Transparent, an dem die Kanzlerin mit ihrem Tross vorbeikam.

Suche nach Toten geht weiter

In der Region wird weiter nach Toten und Verletzten gesucht, so dass sich die Opferzahl noch weiter erhöhen könnte. Strom- und Telefonleitungen sind teils unterbrochen. Bei der schwersten Hochwasserkatastrophe in Deutschland seit Jahrzehnten wurden viele Häuser zerstört. Brücken, Strassen und Bahnstrecken liegen in Trümmern.

Die Bundeskanzlerin hörte den Menschen zu, die alles verloren haben. AP

In Erftstadt westlich von Köln suchen zahlreiche Menschen noch nach ihren Angehörigen. Bisher wurden nach Angaben der Stadt bei der «Personenauskunftsstelle» 59 Menschen gemeldet, deren Aufenthaltsort ungewiss ist. 16 davon kämen aus Erftstadt. Im Stadtteil Blessem wollen Fachleute am Sonntag die Stabilität des Untergrunds prüfen. Sie sollen nach Angaben der Stadt die Abbruchkanten eines Erdrutsches untersuchen. Die Lage sei unverändert angespannt. In Blessem war durch die Fluten ein riesiger Krater entstanden. Mindestens drei Wohnhäuser und ein Teil der Burg stürzten ein.

Während sich die Wetterlage in Rheinland-Pfalz und im Südwesten von Nordrhein-Westfalen beruhigt hat und sich die Wassermassen vielerorts zurückgezogen haben, sorgten neue Regenfälle in Südostbayern, der Sächsischen Schweiz und Österreich für Überschwemmungen. Besonders betroffen ist das Berchtesgadener Land. «Fahrzeuge auf den Strassen wurden zum Spielball der Wassermassen», berichtete ein Einsatzleiter. Für Sonntag ist dort weiterer starker Regen vorhergesagt

300 Millionen Euro Soforthilfe geplant

Bundesfinanzminister Olaf Scholz (SPD) stellte Soforthilfen in dreistelliger Millionenhöhe in Aussicht. «Es braucht einen nationalen Kraftakt», sagte er der «Bild am Sonntag». Am Mittwoch will der Vizekanzler im Kabinett zwei Dinge auf den Tisch legen: «Erstens eine Soforthilfe, bei der letzten Flut waren dafür deutlich mehr als 300 Millionen Euro nötig. Da wird jetzt sicher wieder so viel gebraucht», erläuterte Scholz. «Zweitens müssen wir die Grundlage für ein Aufbauprogramm schaffen, damit die zerstörten Häuser, Strassen und Brücken zügig repariert werden. Wie wir von der vorherigen Katastrophe wissen, geht es um Milliarden Euro.»

Betroffen waren vor allem die Orte Berchtesgaden, Bischofswiesen, Schönau am Königssee, Marktschellenberg und Ramsau. Feuerwehr und andere Hilfskräfte mussten zu bis zu 500 Einsätzen ausrücken - auch um Menschenleben zu retten. Bayerns Ministerpräsident Markus Söder und Innenminister Joachim Herrmann (beide CSU) wollten Regierungskreisen zufolge am Nachmittag in die Hochwasserregion fahren, um sich ein Bild von der Lage zu machen. Am Morgen reichte das Unwettergebiet bis nach Passau.

Immense Regenfälle verursachten am Samstag auch in Teilen Sachsens Überschwemmungen und Erdrutsche. Örtlich fielen innerhalb von 24 Stunden mehr als 100 Liter pro Quadratmeter. In der Sächsischen Schweiz waren mehrere Ortslagen von Städten und Gemeinden vorübergehend nicht erreichbar. Die Bahnstrecke zwischen Bad Schandau und dem tschechischen Dečin - Teil der Verbindung Berlin-Dresden-Prag - wurde gesperrt.