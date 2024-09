USA Das erste Opfer des neuen Kalten Krieges mit China: US-Politiker wollen die beliebte Tiktok-App verbieten In Washington wird über ein Verbot der beliebten Videoplattform Tiktok debattiert – weil die App angeblich der chinesischen Regierung dazu diene, Amerikaner auszuspionieren. Ein solches Verbot könnte globale Auswirkungen haben.

Exklusiv für Abonnenten

Die Tiktok-Videoplattform gehört in den USA zu den beliebtesten Apps für Smartphones. Michael Dwyer / AP

Der republikanische Abgeordnete Michael McCaul greift zu scharfen Worten, wenn er Tiktok beschreibt. Die Video-App sei eine moderne Variante des Trojanischen Pferdes, das Chinas Kommunistische Partei einsetze, um unbescholtene Amerikanerinnen und Amerikaner «zu überwachen und auszunutzen». Der Vorsitzende des Aussenpolitischen Ausschusses im Repräsentantenhaus fordert deshalb ein Totalverbot von Tiktok.

Ein entsprechender Gesetzesvorstoss würde Präsident Joe Biden die Vollmachten geben, diesen drastischen Schritt umzusetzen. In der vorberatenden Kommission wurde er ohne die Stimmen der Demokraten verabschiedet. Doch auch Parteifreunde Bidens fordern ein schärferes Vorgehen gegen Tiktok. So trat diese Woche eine Verordnung in Kraft, die Regierungsangestellten 30 Tage einräumt, um die Tiktok-App von ihren Diensthandys zu löschen.

Getrieben wird diese Kampagne von sicherheitspolitischen Bedenken. Tiktok ist ein Tochterunternehmen des chinesischen Konzerns Bytedance, der zumindest indirekt unter der Kontrolle der chinesischen Einheitspartei steht. Und obwohl Tiktok sich als weitgehend autonom beschreibt, gibt es doch ausreichend Hinweise darauf, dass die Bytedance-Zentrale in Peking die Entscheidungsgewalt hat.

Gefährlich ist dies, weil die App von jungen Menschen nicht nur dazu genutzt wird, unterhaltsame Filmchen zu drehen. Immer mehr dient Tiktok auch zur Verbreitung von Nachrichten. McCaul befürchtet deshalb, dass Chinas Kommunisten sämtliche Nutzer «manipulieren und überwachen» könnten.

Bürgerrechtsorganisation gegen Verbot

Nun gibt es auch in den USA Stimmen, die diese Fokussierung auf Tiktok übertrieben finden. So erinnerte die Bürgerrechtsorganisation ACLU die Abgeordneten kürzlich an die in der US-Verfassung festgeschriebene Meinungsfreiheit, die solche Zensur-Schritte eigentlich verbiete. (2020 stoppten Bundesgerichte den Versuch des damaligen Präsidenten Donald Trump, die populäre App in den USA zu untersagen.)

Auch Tiktok selbst spricht von «politischem Theater». Immerhin erklärte sich der Tiktok-Geschäftsführer Shou Zi Chew kürzlich dazu bereit, einem Ausschuss des Repräsentantenhauses Auskunft zu geben. Die entsprechende Anhörung mit dem Unternehmer aus Singapur ist auf Ende März angesetzt.

Ein amerikanisches Tiktok-Verbot, sollte es denn so weit kommen, hätte globale Auswirkungen. Betroffen wären gemäss McCauls Gesetzesentwurf nicht nur US-Staatsbürgerinnen und -Staatsbürger – sondern auch ausländische Unternehmen mit Niederlassungen in der grössten Volkswirtschaft der Welt. Die kleine Schweiz ist ein führender Investor in den USA.