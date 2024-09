USA Nach dem geplatzten Vergleich: Nun ist Präsidentensohn Hunter Biden eines illegalen Waffengeschäfts angeklagt Der Sohn des amerikanischen Präsidenten muss sich für den Verstoss gegen das Waffenrecht verantworten. Ihm wird zur Last gelegt, bei einem Waffenkauf seine Drogenabhängigkeit verschwiegen zu haben.

Hunter Biden, der 53 Jahre alte Sohn von Präsident Joe Biden. Bild: Julio Cortez / AP

Die Geschichte nimmt kein Ende. Gegen den Hunter Biden, den Sohn des amerikanischen Präsidenten, ist am Donnerstag wegen Verstössen gegen US-Waffengesetze Anklage erhoben worden. Der Sonderermittler David Weiss wirft dem 53-Jährigen vor, beim Kauf einer Handfeuerwaffe im Oktober 2018 gelogen und seine langjährige Drogenabhängigkeit verschwiegen zu haben. Sollte es in Wilmington (Delaware) tatsächlich zu einem Prozess gegen Biden kommen, dann droht dem Präsidentensohn aufgrund der drei Anklagepunkten eine mehrjährige Gefängnisstrafe.

In einer Stellungnahme bezeichnete ein Anwalt von Hunter Biden die Anklage als politisch motiviert. Hunter Biden habe den Revolver nur 11 Tage lang besessen und die Waffe die ganze Zeit über nie geladen, teilte Abbe Lowell mit. Er habe damit nie eine Gefahr für die öffentliche Sicherheit dargestellt. Aber nun habe der Sonderermittler sich dem politischen Druck der Republikaner gebeugt, «eine ernsthafte Bedrohung für unser Justizsystem», wetterte der Biden-Anwalt.

Sohn bereitet Vater politisches Kopfzerbrechen

Joe Biden reagierte vorerst nicht auf die Neuigkeit. In Washington ist es aber ein offenes Geheimnis, dass sich der 80 Jahre alte Präsident grosse Sorgen um seinen Sohn macht. Das hat zum einen mit der traurigen Familiengeschichte der Bidens zu tun – Hunter ist, nach dem Tod zweier seiner Geschwister, das einzige Verbindungsglied, das Joe Biden noch zu seiner ersten Frau Neilia hat. Diese starb, zusammen mit einer Tochter, 1972 bei einem Autounfall, als Joe Biden gerade eben zum Senator gewählt worden war. (Beau, der älteste Sohn des Präsidenten, erlag 2015 einer Krebserkrankung.) Joe soll täglich im Kontakt mit Hunter stehen, heisst es in Washington, auch aus Angst, dass sein Sohn dem grossen Druck nicht gewachsen ist, unter dem er steht. Hunter Biden sagt, dass er seine Drogensucht vor einigen Jahren überwunden habe.

Zum andern bereiten die Ausschweifungen von Hunter Biden dem Präsidenten zunehmend politisches Kopfzerbrechen. Diese Woche gaben die Republikaner im Repräsentantenhaus die Einleitung eines Amtsenthebungsverfahren gegen den Präsidenten bekannt, in dessen Mittelpunkt die dubiosen Geschäfte seines Sohnes stehen sollen. Der politische Gegner wirft den Bidens Korruption vor, weil Joe finanziell davon profitiert habe, als Hunter in der Ukraine oder China Geschäfte einfädelte. (Für diesen Vorwurf gibt es keine stichhaltigen Beweise, auch wenn Hunter Biden zweifelsohne während der Amtszeit seines Vaters als Vizepräsident zweifelsohne einige unsichtbare Grenzen überschritt.)

Sonderermittler mit neuen Freiheiten

Hinzu kommt die Unsicherheit, kurz vor Beginn des Wahljahres 2024. Eigentlich hätte Hunter Biden vor zwei Monaten einen Schlussstrich unter seine Rechtsprobleme ziehen wollen. Ein Vergleich, den seine Anwälte mit Staatsanwalt Weiss ausgehandelt hatten, hielt der Prüfung einer Bundesrichterin aber nicht stand.

In der Folge entschied Justizminister Merrick Garland, Weiss in den Status eines Sonderermittlers zu erheben. Nun macht der Staatsanwalt von seinen neuen Vollmachten Gebrauch, in dem er zuerst das Waffendelikt anpackte – obwohl es Rechtsexperten gibt, die eine Anklage zumindest fragwürdig finden. In einem nächsten Schritt droht Biden dann eine Anklageerhebung wegen Steuerbetrugs, entweder an seinem Wohnort in Kalifornien oder in der Hauptstadt Washington.

Der politische Gegner will sich mit diesen historischen Verfahren allerdings nicht zufriedengeben. (Hunter Biden ist das erste Kind eines Präsidenten, das durch das Justizministerium angeklagt wurde.) Republikanische Stimmen fordern ein strafrechtliches Verfahren gegen Biden, das sich um dessen dubiosen Geschäfte in der Ukraine, in Rumänien oder in China dreht.

🚨STATEMENT🚨



Today’s charges against Hunter Biden are a very small start, but unless U.S. Attorney Weiss investigates everyone involved in the fraud schemes and influence peddling, it will be clear President Biden’s DOJ is protecting Hunter Biden and the big guy.



Read👇 pic.twitter.com/XA7IbQFtyy — Rep. James Comer (@RepJamesComer) September 14, 2023

So sagte der rechte Abgeordnete Matt Gaetz am Donnerstag zu einem CNN-Journalisten: «Hunter Biden wegen eines Schusswaffendeliktes dranzukriegen, ist so, als würde man Jeffrey Dahmer wegen Littering verurteilen.» Für die Uneingeweihten: Dahmer war ein Serienmörder, der mindestens 17 Menschen auf brutalste Art und Weise ermordete und sich an den Leichen seiner Opfer verging.