Neun Stunden Wartezeit in der Wüste: Gigantischer Stau beim Burning-Man-Festival

Besucher, die am diesjährigen Burning-Man-Festival in der Wüste des US-Bundesstaats Nevada teilgenommen haben, brauchen bei ihrer Abreise viel Geduld. Beim Verlassen des Festgeländes entstand ein riesiger Stau, der über neuen Stunden Wartezeit zur Folge hatte. Videos zeigen die gigantische Blechlawine in der Black Rock Desert.